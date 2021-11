Átütő sikereket és bizonytalanságot egyszerre hozhat Németország új kormánya

Tombol a koronavírus-járvány Németországban és ez a szeptemberi választások után kormányzásra készülő pártokat is próbára teszi, amelyek időközben igyekeznek kimunkálni egy koalíciós megállapodást. Bár számos pont még tisztázásra vár az eddigiek alapján kijelenthető, hogy a koalíciós szerződés eddigi tervezetei egyszerre irányoznak elő nagy mérföldköveket és bizonytalanságot is a majdani német politika szempontjából. Az SPD, az FDP és a Zöldek minden esetre reménykednek abban, hogy jövő hét végére lezárulnak a tárgyalások, december első felében pedig hivatalba tud lépni az új kormány. Eközben a CDU-ban is sorsdöntő kérdésekre kell választ találnia a tagságnak, miután a 16 év után ellenzékbe kényszerülő párt élére új elnököt kell választani, három éven belül immár harmadik alkalommal.