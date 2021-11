Sorra tűnnek el a világsztárok, milliárdos vállalkozók Kínában - Egy súlyos indok áll a háttérben

November 2-án nyom nélkül eltűnt Peng Suaj, Kína egyik legismertebb sportolója. A teniszező a 2010-es elején vált nemzetközileg ismert figurává, miután összesen két Grand Slam, huszonöt WTA, három WTA 125K és tizenhárom ITF-tornát nyert meg, illetve három olimpián is versenyzett.

A sportolónak rövidesen azután veszett nyoma, hogy a Weibo nevű kínai közösségi portálon kirakott egy posztot, melyben igencsak részletesen leírja Csang Kao-livel, a Kínai Kommunista Párt helyettes főtitkárával ápolt kapcsolatát és azt, hogy a politikus szexuális aktusra kényszerítette az akarata ellenére.

Sosem fordult elő még korábban, hogy a KKP egyik vezető politikusát ilyen vádakkal illették, a kínai cenzúragépezet pedig azonnal akcióba lendült. Alighogy a történet kikerült a Weibóra, perceken belül nyom nélkül eltűnt, még a posztról készült, privát chat szobákban keringő képeket is törölni kezdték a kínai közösségi oldalakról, a küldő felhasználókat pedig tiltani.

My girlfriend's Weibo account got suspended today for sending screenshots of story. She sent screenshots, not text, and it's a private chat group of 6 people, still being caught.This means the censorship system can do OCR now. That actually is pretty impressive. #PengShuai