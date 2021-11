Botrányt váltott ki Fülöp herceg 90 évre titkosított végrendelete

Jogi eljárás indult a főügyész és a királynő magánügyvédei ellen, mivel kitiltották a médiaszervezeteket az edinburgh-i herceg végrendeletének bírósági kihirdetéséről. A kritikusok szerint a királyi család tagjai kiváltságaikat kihasználva akarják elkerülni a botrányokat, miközben az adófizetők tartják el őket.

Szeptemberben a Legfelsőbb Bíróság családügyi osztályának elnöke, Sir Andrew McFarlane úgy döntött, hogy Fülöp herceg akaratát 90 évre titkosítják, elrejtik a nyilvánosság elől.

A brit törvények értelmében, amikor egy személy meghal, minden hátrahagyott végrendelet automatikusan nyilvánosságra kerül. Ennek célja a végrendelet végrehajtásának biztosítása, a potenciális kedvezményezettek figyelmének felhívása, valamint a személy vagyonával szembeni csalás megelőzése.

A Windsor család mentesül e követelmény alól. Bár az uralkodó akaratát a törvény elrejti a nyilvánosság elől, a brit parlament nem fogadott el olyan törvényt, amely szerint a királyi család többi tagjának akaratát is titkolni kellene. Szintén nincs pontos jogi meghatározás arról, hogy ki a királyi család tagja és ki nem. Ennek ellenére a királyi család már körülbelül 100 évvel ezelőtt jogi kérelmeket nyújtott be, hogy elrejthessék végakaratukat a nyilvánosság elől – írja a The Guardian.

A Guardian News & Media szóvivője a CNN-nek e-mailben küldött nyilatkozatában azt mondta, hogy

a Legfelsőbb Bíróság döntése egyértelmű fenyegetést jelent a nyílt igazságszolgáltatás elveire.

A magánélet a modern kor egyik legnagyobb vitatémája lett a brit monarchiában, mivel rendszeresen felmerül a kérdés, hogy a királyi család tagjainak élete mennyiben lehet privát.

A kritikusok azt mondják, hogy a királyi család tagjai arra használják fel pozíciójukat és kiváltságaikat, hogy mentességet szerezzenek és elkerüljék a botrányokat, miközben a Windsor családot az adófizetők tartják el.

Címlapkép forrása: Alastair Grant/WPA Pool/Getty Images