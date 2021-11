Újfajta bűnözési forma terjed: egyszerűen megostromolják a fosztogatók Amerika üzleteit

A hétvége folyamán váratlanul megjelent tíz jármű egy San Francisco mellett található Nordstrom-üzlet körül, majd 80 maszkos, pajszerrel felszerelt ember ugrott ki a járművekből. A boltot szabályosan megrohamozták a bűnözők: betörtek és elvittek mindent, ami mozdítható. A rendőrség egy járművet fel tudott tartóztatni, a gyanúsítottak kihallgatásával akarják kideríteni az elszökött bűnözők kilétét.

Múlt szombaton és vasárnap több hasonló bűncselekmény is történt San Francisco vonzáskörzetében. A maszkos bűnözők lecsaptak a Haywardban található Southland Mallra is, ahol kalapácsokkal szétvertek, majd kifosztottak egy ékszerboltot és egy Macy's-t is. San Joséban hasonló támadás ért egy Lululemon üzletet is. A szemtanúk legalább 40-50 bűnözőről számoltak be.

A large mob robbed Sam’s Jewelers inside Southland Mall, Hayward. PD said they received calls at 5:25 pm today. Witnesses told me 1st wave of robbers involved about 30-40 kids. A 2nd wave with fewer robbers returned to clean it up. Story tonight 11 on Ch 5 ⁦⁩ @KPIXtv