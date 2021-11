A választás, amelyen két háborús bűnös is indul

December 24-ére elnökválasztás írtak ki a már egy évtizede káoszban élő Líbiában. Miközben a választás szabályairól és menetrendjéről még nem sikerült megegyezni, már négyen bejelentkeztek az elnökségre: a törvényes parlament elnöke, az átmeneti egységkormány vezetője, az ország keleti felét ellenőrző hadúr és az egykori diktátor háborús bűnökkel vádolt fia. Már a jelöltek személye önmagában is konfliktusok forrása, ugyanakkor a választás elmaradása vagy elhalasztása még nagyobb káoszba taszítaná az országot, mint amilyenben most van. Azonban félő, hogy még ha sikeresen le is bonyolítanák a választást, a megválasztott elnököt egyes csoportok nem fogják elismerni, és tovább mélyül az ország egyébként is rendkívüli megosztottsága.

Egy választás, amelynek a szabályairól sincs konszenzus

Miközben a nyugati világ a kereszténység egyik legnagyobb ünnepére, karácsony szentestéjére fog készülődni, a tíz éve káoszban lévő észak-afrikai muszlim ország, Líbia szavazói az urnákhoz járulnak majd. December 24-én tartják ugyanis a líbiai elnökválasztást, amelytől a nemzetközi közösség azt reméli, véget vet annak a válságnak, amely az arab tavasz nyomán robbant ki, és amely az 1969-től az országot teljhatalommal vezető Moammer el-Kadhafi 2011. október 20-án történt meggyilkolásához vezetett. Kadhafi bukása óta az országnak nincs olyan vezetője, aki az egész országra kiterjesztené hatalmát.

Jelenleg az ország nyugati részét Tripoli központtal a nemzetközileg elismert kormány ellenőrzi, a keleti rész Bengázi központtal viszont az ország legerősebb hadurának, Halífa Haftar tábornoknak a kezén van.

A korábbi tervek szerint az elnökválasztást egy napon tartották volna a parlamenti választásokkal, utóbbit azonban végül egy hónappal elhalasztották. Bár az elnökválasztás időpontját már kiírták, számos kérdés ma is megválaszolatlan, az egyes szereplők nem tudtak megállapodni még a szabályokban és a menetrendben, illetve abban sem, hogy ki indulhat el a választáson. Jelen állás szerint négyen indulnának el, akik közül ketten a nemzetközileg elismert vezetés tagjai, a két másik jelentkezőt azonban háborús bűnökkel vádolják. A négy elnökjelölt:

Agila Száleh , a Tobruk városában ülésező líbiai képviselőház elnöke,

, a Tobruk városában ülésező líbiai képviselőház elnöke, Mohammed Dbeibah , Líbia átmeneti egységkormányának elnöke,

, Líbia átmeneti egységkormányának elnöke, Halífa Haftar tábornok, a Líbia keleti részét ellenőrzése alatt tartó hadúr és

tábornok, a Líbia keleti részét ellenőrzése alatt tartó hadúr és Szaif al-Iszlám Kadhafi, Moammer el-Kadhafi néhai diktátor fia.

Száleh és Dbeibah

A 77 éves jogász, Agila Száleh volt az, aki szeptemberben tető alá hozta azt a törvényt, amely alapján megrendezhetik a decemberi elnökválasztást. A választásról még tavaly év végén határozott az ENSZ, ezzel kívánva véget vetni az egy évtizedes káosznak. Száleh törvényét azonban az ideiglenes kormányfő, Dbeibah és más politikusok is bírálják, mivel szerintük azt szabálytalanul fogadták el, ezért az elnökválasztás és a parlamenti választás elhalasztását is kérték. A választási bizottság és a líbiai bíróságok az elkövetkező hetekben dönthetnek az egyes jelöltek választhatóságáról, ami önmagában is vitákat gerjeszthet majd. Száleh november 20-án jelentette be, hogy beadta az elnökválasztáson való induláshoz szükséges papírokat.

Vasárnap az átmeneti egységkormány miniszterelnöke, Mohammed Dbeibah is bejelentette indulását az elnökválasztáson. Csakhogy a már elfogadott szabályok szerint az elnökjelölt legkésőbb három hónappal az elnökválasztás időpontja előtt nem viselhet hivatalos tisztséget. Az ENSZ égisze alatt létrejött átmeneti kormány megalakulásakor Dbeibah meg is ígérte, hogy nem fog szerepet vállalni egy következő kormányban. Ehhez képest meglepetést jelent a bejelentés, miszerint mégis elindul az elnökségért. A favoritnak ugyanakkor éppen ő számít, miután az elmúlt hónapokban népszerű szociális és infrastrukturális programokat indított el.

Oázis Líbiában. Forrás: Svifat / Wikimedia Commons

A legfőbb hadúr, Halífa Haftar tábornok

Haftar tábornok 1969-ben segített Kadhafi hatalomra jutásában, de 1987-ban a Csád elleni háborúban fogságba esett, majd onnan szabadulva az Egyesült Államokba került, ahol amerikai állampolgárságot is szerzett. Távollétében Líbiában halálra ítélték, majd a Kadhafit megdöntő polgárháború idején visszatért hazájába, és az új líbiai hadsereg vezetője lett. Később aztán egyéni ambíciói kerekedtek felül, az általa vezetett Líbiai Nemzeti Hadsereg nevű fegyveres szervezettel az elmúlt évek folyamán jelentős befolyásra tett szert az ország keleti részén. 14 hónapon át ostromolta a fővárost, Tripolit, de a támadást a nemzetközileg elismert kormány csapatai török segítséggel visszaverték.

Haftar mellett szállt be a harcokba Oroszország a Wagner Group nevű magánhadsereg révén, illetve őt támogatta Egyiptom és az Egyesült Arab Emírségek is.

Haftar november közepén jelentette be, hogy indul az elnökválasztáson, és ennek nyomatékosítására ideiglenesen lemondott a Líbiai Nemzeti Hadsereg irányításáról is. Kérdéses azonban, hogy mennyire lesz tisztességes a választás, mikor az ország keleti felét éppen Haftar tábornok tartja ellenőrzése alatt. Haftart emellett háborús bűnök elkövetésével is vádolják, amelyeket ő tagad.

Haftar és zsoldosai ellen tiltakozók Berlinben 2020. január 19-én. Forrás: Leonhard Lenz / Wikimedia Commons

Haftar láthatóan arra törekszik, hogy ne hadúrnak, hanem egy demokratikus választáson induló felelős elnökjelöltnek mutassa magát.

A választás az egyetlen kiút abból a súlyos válságból, amelybe országunk süllyedt

– fogalmazott például a jelöltségét bejelentő televíziós beszédében, hozzátéve, nem a hatalom megszerzése vezérli, hanem dicsőségbe, jólétbe és fejlődésbe szeretné vezetni a líbiai népet. Néhány nappal korábban egyoldalú lépésként Haftar 300 zsoldos és külföldi fegyveres hazatoloncolását jelentette be. Haftar mellett harcolt az orosz Wagner Group, de csádi, szudáni, nigériai és szíriai fegyveresekről is tudni. Haftar és a tripoli kormány tavaly októberben kötöttek fegyverszünetet, melynek értelmében a külföldi zsoldosoknak 90 napon belül el kellett volna hagyniuk az országot, ez azonban máig sem történt meg.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 08. 07. Fegyveres magánhadseregek: ők most a világ nagyágyúi

A néhai diktátor fia, Szaif al-Iszlám Kadhafi

Néhány nappal Haftar előtt ugyancsak bejelentkezett az elnökválasztásra a néhai diktátor fia, Szaif al-Iszlám Kadhafi. A 49 éves ifjabb Kadhafi november 14-én, vasárnap jelent meg a dél-líbiai Szebha városában, hogy a helyi választási központban regisztráltassa magát elnökjelöltként. A meggyilkolt elnök fiát utoljára 2015-ben lehetett látni videókapcsolaton keresztül, amikor egy líbiai bíróság háborús bűnök elkövetése miatt halálra ítélte. Az ítélet ellenére azonban soha nem hagyta el a hegyvidéki Zintan régiót, ahol később fogvatartói szabadon engedték. Szaif al-Iszlámot még 2011-ben, néhány nappal apja meggyilkolása után fogták el, amikor Líbiából éppen Nigerbe akart menekülni.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 11. 14. Megszerezné a hatalmat Líbiában az egykori diktátor fia

Idén ugyan interjút adott a New York Times-nak, de Líbiában 2011 óta nem mutatkozott nyilvánosan. Amellett, hogy hazájában hivatalosan halálos ítélet várja, a hágai Nemzetközi Bíróság elfogatóparancsa is érvényben van ellene. Az ifjabb Kadhafi a London School of Economicson végzett, folyékonyan beszél angolul, és még apja elnöksége idején azt várták tőle, hogy Kadhafi uralma után nyugatbarátabb irányvonalat adhat Líbiának. A polgárháború kirobbanásakor azonban apja mellé állt, és részt vett a harcokban.

Szaif al-Iszlám vélhetően az apja uralmát övező nosztalgiára alapozhatja kampányát, hiszen sokak számára Kadhafi országlása a béke időszaka volt a 2011 óta tartó háborúhoz és káoszhoz képest. Az idősebb Kadhafi szülővárosában, Szirtben demonstrációt is tartottak a volt elnök fia mellett, miután bejelentette indulását. A legtöbb líbiai számára azonban Kadhafi uralma mégiscsak az elnyomó diktatúra időszakát jelentette, így kétséges, hogy Szaif al-Iszlám milyen sikerrel alapozhat a Kadhafi-nosztalgiára.

Líbiai fiú nemzetiszínű zászlót lenget a Moammer el-Kadhafi néhai líbiai diktátor rezsimjének összeomlásához vezető tiltakozó megmozdulások kezdetének tizedik évfordulója alkalmából Tripoliban 2021. február 16-án. MTI/EPA

Nincs jó megoldás

A jelöltek összetétele jól mutatja, milyen ellentmondásos elnökválasztás vár Líbiára. Még ha sikerül is időben megállapodni a szabályokról és a menetrendről, főleg az ifjabb Kadhafi és Haftar indulása önmagában is sokakban erőteljes indulatokat vált ki. Nem véletlen, hogy mindkettejük bejelentkezése után tüntetések törtek ki az országban. Ugyanakkor sokan úgy vélik,

a választás elhalasztása vagy elmaradása még súlyosabb válságba taszítaná az országot.

Keleten már be is jelentették, nem ismerik el az átmeneti kormány fennhatóságát december 24-e után, és ha nem tartják meg a választást, elszakadhatnak, és ismét rivális kormányt hozhatnak létre. Ugyanakkor félő, hogy ha sikerül is rendben megrendezni az elnökválasztást, a megválasztott elnököt egyes csoportok nem fogják elfogadni, és tovább mélyül majd az ország így is végletes megosztottsága.

Címlapkép forrása: Getty Images