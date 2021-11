Megvan, melyik ország győzi le először a koronavírus-járványt?

A korában a brit oltási programért felelős miniszter, Nadhim Zahawi jelenlegi oktatási tárcavezető szerint az Egyesült Királyság lehet az első ország, amely a vakcináknak köszönhetően megállítja a világjárványt.

Az Egyesült Királyságot egész nyáron és ősszel „Európa beteg emberének” minősítették, mert folyamatosan a legmagasabb fertőzési számokat regisztrálta a kontinens országaival való összevetésben.

Zahawi így nyilatkozott az LBC rádiónak:

Négy lépésből álló tervünk azt jelentette, hogy a nyáron meg tudtuk nyitni a gazdaságot. Néhányan azt mondták, hogy ez hiba volt – szerintem teljesen helyes volt.

Nadhim Zahawi szerint az Egyesült Királyság lesz az első olyan nagy gazdaság, ahol a pandémia endémiára vált át, vagyis bár a koronavírus-járvány jelen lesz, de kezelhető mértékben. Zahawi ezt arra alapozza, hogy az Egyesült Királyság mérsékelte a Delta-variáns általi fertőzéseket, az emlékeztető oltások beadása terén pedig a legtöbb EU-s szomszéd előtt halad – számolt be a Daily Mail.

A miniszter szerint biztosítani kell az oltás évenkénti felvételét a Covid-19 és variánsai ellen, ezért nemrég meghirdette az évenkénti oltásról szóló programtervezetét.

Nyugat-Európában elsőként Ausztria vezette be az országos lezárást és a kötelező oltást, Csehország és Szlovákia pedig karantént rendelt el a be nem oltottak számára. Németország szintén a védőoltások kötelezővé tételét fontolgatja. Hollandiában, Belgiumban, Svájcban és Észak-Írországban is heves tiltakozások törtek ki a hétvégén a lezárások ellen.

