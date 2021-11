Újra asztalra kerülhetnek az Irán elleni katonai csapás tervei, ha buknak a jövő heti tárgyalások

Huszák Dániel 2021. november 24. 16:49

A jövő héten folytatódhat a tárgyalás Amerika és Irán közt a perzsa ország nukleáris képességeinek korlátozásáról, az amerikai sajtó viszont arról ír, hogy az Egyesült Államok szenior tisztségviselői nem számítanak áttörésre és B-terveket fontolgatnak, hogy meggátolják azt, hogy atomfegyverhez jusson a síita nagyhatalom. Az esetleges intézkedések skálája széles, a Kínára való nyomásgyakorlás mellett szóba jöhet a katonai csapás is, különösen Izrael részéről. Ilyen már korábban is előfordult: Izrael a '80-as években Irak, a 2000-es évek elején pedig Szíria atomlétesítményeit is megsemmisítette - különösebb retorziók nélkül. Irán nagyobb falat lenne, de mivel Izrael vezetői létkérdésnek tartják azt, hogy Irán ne juthasson nukleáris fegyverekhez, simán lehet, hogy még Amerika segítsége nélkül is akcióba lendülnek az izraeli vadászgépek.