Visszaállítják a románok a sorkatonaságot? - Érdekes hírek jelennek meg az új kormány terveiről

Furcsa cikket hozott le a Főtér.ro hírportál, melyben az olvasható, hogy az új román kormány visszaállítaná a sorkatonaságot. A portál azt írta, hogy "önkéntes alapú" lenne a sorkatonai szolgálat, de azt nem fejtik ki részletesen, hogy pontosan mit is jelentene ez.

Sorkatonai szolgálat?

Románia következő kormányát egy tartalékos négycsillagos tábornok vezeti Nicolae Ciucă személyében, aki egy lépést tenne a sorkatonai szolgálat irányába.

A tartalékos tábornok által vezetett kormány programjából a Főtér hírportál kiemeli, hogy nem kötelező, hanem önkéntes alapon hozná vissza a sorkatonai szolgálatot.

A kormányprogram védelmi célokra vonatkozó fejezete szerint az önkéntes tartalékosi rendszert "önkéntes sorkatonai szolgálattal" egészítenék ki.

Romániában 2007 óta nincs kötelező sorkatonai szolgálat, de ezt nem törölték el, csak felfüggesztették. A Főtér információi szerint a jövőben sem soroznának be automatikusan mindenkit, a katonai kiképzés mellett pedig a zsolddal és a különféle területeken megszerezhető képzésekkel is népszerűsítenék az önkéntes szolgálatot.

A Főtér cikke nem tér ki arra, hogy pontosan mitől lenne önkéntes a sorkatonai szolgálat, vagy miben különbözne ez a szolgálati forma a mostani tartalékos rendszertől. Alapvetően a sorkatonaságot éppen az különbözeti meg más katonai szolgálati formáktól, hogy nem önkéntes.

A román haderő jelenleg 70 ezer hivatásos katona mellett mindössze 60 ezer fős tartalékos állománnyal rendelkezik, az állománybővítés mellett pedig Románia folytatná a haderő-fejlesztési terveket is: légvédelmi rakétarendszerek mellett páncélos szállító járműveket szereznének be, és a haditengerészet korvettjeinek felfegyverzése is folytatódna a felálló kormány tervei szerint.

Csütörtökön léphet hivatalba a Ciuca-kormány

Ma a kétkamarás román parlament csütörtöki együttes ülésén bizalmat is szavazott a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) részvételével megalakult, Nicolae Ciuca (PNL) vezette nagykoalíciós kormánynak.

A Ciuca-kormányt a koalíciós pártok és a nemzeti kisebbségi frakció 318 képviselője szavazta meg. A kabinet parlamenti jóváhagyásához legalább 234 szavazatra volt szükség.

A 2024-es év végi parlamenti választásokig érvényes koalíciós megállapodás szerint a PNL és a PSD felváltva tölti be a kormányfői tisztséget, Ciuca tehát másfél év múlva, 2023 májusában átadja helyét a PSD miniszterelnök-jelöltjének.

Az új román kormány csütörtökön lép hivatalba, miután a kabinet tagjai leteszik a hivatali esküt Klaus Iohannis államfő előtt.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 11. 25. Bizalmat kapott az új nagykoalíciós kormány Romániában

Kormányprogram

Nicolae Ciuca (PNL) miniszterelnök-jelölt kedd este terjesztette a parlament elé kormánya névsorát és programját.

A nagykoalíció a kormányprogram címében a

fejlődés, jólét és reziliencia (rugalmas ellenállóképesség)

koalíciójának nevezi magát, a kormányfőjelölt pedig stabilitást, átláthatóságot, igazságosságot és hatékonyságot ígért.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 11. 24. Nagyszabású tervekkel vág neki a kormányzásnak az új román kormánykoalíció

Címlapkép forrása: Getty Images