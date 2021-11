Futótűzként terjed az oltásellenesek új tévhite - Itt a teljes cáfolat

Mint a megváltó ige, úgy terjed az interneten a gibraltári példa - az oltást elutasítók aktuálisan kedvenc érvelése szerint a parányi területet letarolta a koronavírus, és annak ellenére kellett lezárni Gibraltárt, hogy 119%-os az átoltottság. Ennélfogva itt a döntő bizonyíték, hogy a vakcinák nem működnek, nincs értelme erőltetni az oltást - mondják. Ha a gibraltári helyzet valóban így festene, az bizony problémát jelentene, és tényleg el kéne gondolkodni azon, hogy mennyire támaszkodjunk a vakcinákra. Nagy szerencse, hogy a népszerű állításból konkrétan semmi nem igaz.

Gibraltárban 119%-os az átoltottság, mégis lezárják az egész országot, mert letarolta őket a járvány. Ez bizonyítja, hogy az oltások mit sem érnek”

– aki gyakran használja a közösségi médiát, és valamilyen oknál fogva olvassa a kommentszekciókat is, az alighanem találkozott már a fenti mondattal. A gibraltári példával általában azok jönnek elő, akik vonakodnak beoltani magukat, vagy egyenesen elutasítják az oltást. Nemcsak kommentekben, de egyes portálokon is megjelenik egy-egy beszámoló vagy elemzés, amely a gibraltári példán keresztül mutatja be, miért nincs értelme átoltani a teljes lakosságot.

Az érvelés természetesen nagyon veszélyes, hiszen a gibraltári helyzet félreértelmezése esetleg olyanokat is elbizonytalaníthat, akik gondolkodnak az oltás felvételén, vagy csak általánosságban csökkenti a bizalmat az oltási program iránt. Ha belegondolunk, az valóban kifejezetten aggasztó lenne, ha ilyen magas átoltottságnál annyira rossz lenne a járványhelyzet, hogy teljes lezárást kell eszközölni, és még így is magasak az esetszámok. Indokolt a feltételes mód, ugyanis

a Gibraltárról szóló fenti kijelentés az orbitális kamu és a helyzet totális félreértésének elegye.

A brit fennhatóság alá tartozó városállam példája pont azt mutatja meg, hogy a magas vakcinázottság a laza korlátozások mellett is képes megakadályozni a járvány gyors terjedését. A fenti állítást nagyon könnyű megcáfolni, ha csak kicsit is utána nézünk a helyi állapotoknak. Ez következik az alábbiakban.

Először is: nem 119% az a 119%

Első pillantásra is gyanús lehet az állítás, hogy a gibraltáriak a lakosságuk 119%-át beoltották. Hogy lehetséges ez? Természetesen sehogy. A 100% feletti átoltottság azokban a statisztikákban jöhet csak ki, amelyek nem a lakosság átoltottságát, hanem az ország területén beoltott emberek számát viszonyítják az ország (vagy ez esetben terület) teljes lakosságához. A szélsőségesen nyitott Gibraltárban ez azért lehetséges, mert a külföldiek (zömmel spanyolok) tömegével vannak jelen vagy utaznak át a területen folyamatosan, és közülük sokan itt vették fel az oltást. Vagyis az X beoltott gibraltári lakoshoz még hozzá kell adni Y mennyiségű spanyolt (vagy egyéb külföldit), az így kapott összes Gibraltárban beoltott ember pedig 20%-kal haladja meg a terület teljes népességét.

És van itt még egy fontos dolog: aki tisztában van a koronavírus elleni vakcinák aktuális engedélyeztetési folyamataival, az jól tudja, hogy bizonyos korcsoportokban még egy vakcinát sem hagytak jóvá (még a szabályozási szempontból leglazább Kínában sem oltanak 3 év alatt) – na nem azért, mert veszélyes a vakcina, hanem csak egyszerűen még nem zárultak le a tesztek a korcsoportokban.

Így aztán még a 100%-os átoltottság is teljességgel elérhetetlen,

hiszen minden országban (vagy területen) van a társadalomnak 10-15%-ot kitevő rétege, amelynek tagjai még nem kaphattak vakcinát. Ez a "Sziklára" is igaz, Gibraltáron ugyanis csak a felnőtt lakosság 100%-a oltott, a 11 év alatti gyerekeknél ez kereken 0%. A fentiekből pedig két dolog következik, ami a vírushelyzet megértéséhez elengedhetetlen:

Számtalan fiatal gyermek van Gibraltárban, aki még mindig nincs beoltva. A gyermekek elméletileg így az óvodákban, iskolákban is terjeszthetik a vírust, hiszen ők oltás hiányában ki vannak téve a fertőzésnek.

Ez a két csoport pedig már elegendő táptalajt biztosítana a vírus számára, hogy szabadon terjedjen. Azaz arra is lenne magyarázat, ha jelentősen megugranának az esetszámok. Csakhogy nem történt így.

Másodszor: nem tarolta le őket a járvány

A gyakori állítás másik fontos eleme, amellyel a vakcinák gyenge hatékonyságát kívánják szemléltetni az oltás ellen érvelők, az az, hogy a magas átoltottság ellenére jelentős mértékben megnőttek az esetszámok. A 34 ezer fős Gibraltárban valóban felfutottak az esetszámok a delta variáns őszi megjelenésekor, olyannyira, hogy a november 17-i tetőzésekor 87 új esetet találtak.

Ez lakosságarányosan magasnak tűnik, de egy sűrűn lakott város(állam)ban ez numerikusan elhanyagolható számnak tekinthető. A magas lakosságarányos esetszám magyarázata a nagy átmenő külföldi forgalom (hiszen az esetek egy része – az oltások mintájára – nem a gibraltáriak köréből kerül ki), és a nemzetközileg is kimagaslóan hatékony tesztelési rendszer. A 87 fős tetőzés egyébként így is elmarad az eddig csúcstól, ami január 7-én volt, akkor 130 főt találtak.

Oltások nélkül, enyhébb (alfa) vírus jelenlétekor, szigorú korlátozások mellett tehát sokkal több volt az új beteg, mint a fertőzőbb és gyorsabban terjedő (delta) variáns jelenlétekor, szinte korlátozásoktól mentesen, magas átoltottsággal.

Gibraltár beceneve "a Szikla", amelyet a város egyik nevezetessége, a képen látható Rock of Gibraltar ihletett. A városban nagyon tipikus látkép a korláton ülő makákó is (címlapképünkön).

Ez már önmagában az oltási program sikerét igazolja, és ha tovább boncolgatjuk a számokat, akkor még egyértelműbb képet kapunk. A vakcinák adta védettséget ugyanis nem szabad az esetszámokban mérni: ha a betegség át is töri a vakcina adta védelmet, és megbetegíti az embert, a súlyos lefolyás esélye drámaian csökken. Ezért inkább a halálozások számát érdemes megnézni. Ott azt látjuk, hogy a januári csúcskor a napi elhunytak száma 6 volt (a 7 napos mozgóátlag 5 fő), addig

az őszi hullám során összesen (nem naponta) 4 fő hunyt el koronavírusban, a hét napos mozgóátlag pedig egészen pontosan 0.

Utoljára október 15-én hunyt el koronavírusban egyetlen fő – és az őszi hullámban máig 1 a halálozások napi rekordja. Hasonló tendenciát látunk a súlyos esetek alakulásánál is: november 12-én, amikor a kormány elrendelte az új korlátozásokat, egyetlen egy ember volt az intenzív osztályon, akit koronavírussal kezeltek.

Persze az oltás ellen érvelők már önmagában az esetszámok emelkedése láttán is úgy érezhetik, kapaszkodót találtak, pedig ez egyáltalán nem helytálló érvelés. A vakcinák hatékonysága ugyanis köztudottan nem 100%-os, így szinte elkerülhetetlen, hogy 90% körüli (amekkora nagyjából a Szikla valós átoltottsága) aránynál is lesznek új esetek. Másrészt a hatékonyság csökken, így idővel a szervezet újra kiszolgáltatott lesz a vírussal szemben. Ezért van szükség a harmadik oltásokra.

A gibraltári kormány adatai szerint az új betegek többsége azok közül kerül ki, akik még év elején, az elsők között kapták meg a védőoltást, azaz esetükben már csökkent annak hatékonysága. A kormány ezért felpörgette a harmadik oltások beadását. Ha mindent egybevetünk, akkor azt mondhatjuk, hogy nincs itt semmilyen látnivaló: a lakosság nagyjából 10%-a oltatlan és sok oltatlan külföldi is lehet a területen; a vakcinák hatékonysága csökken és eleve nem 100%-os; ezért nem meglepő, hogy néhány 10 embert megbetegít a vírus; miközben a korlátozások enyhék; de a járvány szinte egyáltalán nem okoz súlyos megbetegedéseket a magas átoltottság miatt. A kormány tehát csak óvatosságból zárta le az országot – gondolhatnánk,

csakhogy a lezárásról szóló állítás sem igaz.

Harmadszor: egyáltalán nem zártak le

A kormány a növekvő esetszámok miatt november 12-én valóban korlátozásokról döntött. A korlátozások két intézkedésből álltak:

a kormány lefújta az év végére saját maga által szervezett tömegrendezvényeket,

és kötelezővé tette a maszkviselést egyes szolgáltatóegységek igénybevételekor.

Ennyit és nem többet jelent a gibraltári „lezárás”

A kormány még a privát szervezésű tömegrendezvényeket sem mondta le, mindössze annyit kértek, hogy a lakosság hozzon felelős döntést arról, hogy meglátogatja-e ezeket az eseményeket. Emellett a kormány hivatalos ajánlásában kéri a lakosságot, hogy inkább a szabadtéri programokat válasszák a zárt térben rendezett események helyett; javasolják a gyakori kézfertőtlenítést; óránként 10 perc szellőztetést javasolnak zárt térben; ha valaki tömegrendezvényt tart, ügyeljen a résztvevők biztonságára; mellőzzék a kézfogást és a puszilkodást üdvözléskor; tömegrendezvényekkor tudatosítsák, hogy egyes résztvevők nincsenek beoltva – és még számos ajánlást megfogalmaz a kormány, de semmit sem kötelez. Sőt, ha valaki kontaktszemélynek minősül, a szabályok szerint őt sem zárják karanténba, mindössze maszkviselésre kérik – de ez is csak az ajánlások között szerepel.

Ha valaki tehát azt állítja, hogy a gibraltáriaknak a vírushelyzet miatt le kellett zárni a várost, az tényszerűen nem mond igazat. A helyi kormány is kikérte magának, amikor külföldi lapok a közösségi szervezésű karácsonyi rendezvények lefújását úgy kommentálták szalagcímeikben, hogy „elmarad a karácsony Gibraltárban”.

A fentiekből egyértelműen látszik, hogy a gibraltári példa épp azt bizonyítja, hogy a magas átoltottság mellett az emberek úgy élik szabad életüket, hogy közben szinte egyáltalán nincs súlyos megbetegedés a városban.

Nagyon rossz példa tehát a gibraltári, ha valaki ezzel akarja bizonyítani, hogy az oltások nem működnek. A nemzetközi példák épp azt mutatják, hogy a járványhelyzet azokban az országokban kevésbé rossz, ahol magas az átoltottság. Gibraltár erre szintén jó példa – persze ettől még biztosra vehető, hogy ez a tévhit ugyanúgy kering majd az interneten tovább, mint sok más valótlan állítás, amely mögött a dolgok félreértelmezése áll.

Data shows us that the higher the vaccination rate, the lower the death rate. #COVID19 — European (Commission) November 23, 2021

Címlapkép: Getty Images