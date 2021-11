Megnyugtató hírt közölt az Egyesült Államok a szupervariánsról

A Dél-Afrikában azonosított szupervariáns, az omikron névre keresztelt koronavírus-mutáció egyelőre nem jelent meg az Egyesült Államokban - jelentette az ország járványügyi központja, a CDC. Az Egyesült Államok több afrikai országból is beutazási korlátozást rendelt el.

Az omikron névre keresztelt, többszörösen mutálódott variáns egyelőre nem ütötte fel a fejét az Egyesült Államokban a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nevű amerikai ügynökség szerint, amely a járványügyi feladatokat ellátja - számol be a Reuters.

A hír azért kiemelten fontos, mert a variánst már több országban azonosították, nemcsak Afrika déli részéről, így valójában elképzelhető, hogy már Európában és az amerikai kontinensen is felütötte a fejét.

A CDC viszont azt állítja, egyelőre egyetlen esetben sem mutatták ki a vírusvariánst az országban, és hozzáteszik

megjelenése után várhatóan gyorsan ki tudják majd azt mutatni.

Az omikron nevű szupervariáns azért ad okot az aggodalomra, mert a vírus terjedéséért felelős tüskefehérje több mint harmincszor mutálódott, így megvan az esélye, hogy ellenállóbb a vakcinákkal szemben, mint a delta variáns. A vakcinagyártók és az egészségügyi hatóságok gőzerővel vizsgálják, hogy pontosan mennyire veszélyes a variáns, a legtöbb ország viszont már korlátozta a beutazást a variánssal érintett országokból.

Címlapkép: Getty Images