Itt az ideje, hogy sokkot kapjanak a demokraták? – Viharos időszak vár Biden elnökségére

Kiss Csaba 2021. november 28. 14:00

Joe Biden és a demokraták népszerűsége szabadesésben van, ezért egyre többen kongatják a vészharangot a párt közelében, hogy nemcsak a 2022-ben esedékes félidős választásokat veszíthetik el, hanem a 2024-es elnökválasztást is. Mások szerint aggodalomra semmi ok: természetes, hogy egy ambiciózus tervekkel érkező elnök népszerűsége az első időkben hanyatlik, ahogy az is, hogy a kormányzó párt elveszti a félidős választásokat. Kell-e aggódniuk a demokratáknak? Pro és kontra.