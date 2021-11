Már 13 országban azonosítottak a koronavírus omikron-variánsával fertőzött betegeket – számol be a Bloomberg.

A 13 ország a következő, regisztrált esetszámokkal:

Dél-Afrika (kb. 900-1000) Botswana (19) Egyesült Királyság (3) Németország (2) Hollandia (13) Dánia (2) Belgium (1) Izrael (1-2) Olaszország (min. 1) Csehország (1) Hongkong (2) Ausztrália (2)

A világ országai most sorra zárnak be azok előtt az országok előtt, amelyeknél fertőzötteket azonosítottak, legutóbb Japán jelentett be teljes bezárást a külföldiek előtt:

Címlapkép: Getty Images