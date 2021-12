Hatalmas botrány: a koronavírus-lezárások idején tartottak karácsonyi bulit a brit miniszterelnök rezidenciáján

A partikkal kapcsolatban megszólaltak olyanok is, akik elveszítették szeretteiket a járvány során, és úgy fogalmaztak, „undort éreznek” a Downing Street 10-ben zajló karácsonyi ünnepségek miatt, amelyeket a tavalyi Covid-korlátozások idején tartottak.

Az akkori koronavírus-korlátozások tiltották az ilyen eseményeket. Boris Johnson – aki nem volt ott a partin – azt mondta, hogy nem szegték meg a Covid-korlátozás szabályait, de a Downing Street 10. nem volt hajlandó elmagyarázni, hogyan tartották be azokat a résztvevők.

After and scoop this morning, we're told by an attendee of drinks in No 10 on Dec 18th that there were 'several dozen' people there, with food, drink and games which went on past midnight... - No 10's said all rules were followed @PippaCrerar