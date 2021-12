Csodafegyverrel mattolnák Putyinék Amerikát az új fegyverkezési versenyben

Oroszország hadiipari vállalatai – az Egyesült Repülési Vállalat és a Rosztyek – júliusban, a MAKSz 2021 nemzetközi repülési és űrrepülési bemutatón mutatták be Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az új ötödik generációs repülőgépet. A vadászgépről akkor azt írták a nyugati médiaforrások, hogy elsősorban exportra készül majd, és az amerikai F-35 Lightning II vadászgéppel fog konkurálni a piacon. A Sakk-matt Oroszország második ötödik generációs vadászgépe a 2010-es évek elején bemutatott Szu-57-es vadászgép után.

A „Sakk-matt” (Checkmate) fedőnévre hallgató vadászgép köré hatalmas hype-ot építettek az orosz fejlesztői: olyanokat állítottak róla, hogy még sosem készült ehhez hasonló vadászgép a történelem során és az egész világon, minden ország a csodájára fog járni majd a fejlesztésnek. A repülőgép típusjele Szu-75 lesz.

Az orosz tervezőknek hatalmas ambícióik vannak a „Sakk-matt”-tal kapcsolatban:

Az első Szu-75-ös várhatóan 2023-ban fog repülni, az első harcképes gépek leszállítása 2026-27-ben kezdődik majd meg.

A Sakk-matt júliusi bemutatásától kezdve szándékosan célozták meg Törökországot, Indiát, Szaúd-Arábiát és más országokat, amelyeket vagy kizártak az Egyesült Államok F-35 programjából, vagy nem akarnak annyit költeni.

Mindenki olyasmit szeretne vásárolni, ami nem túl drága, de nem marad el az amerikaiak drágább dolgaitól

– mondta Szergej Csemezov, Vlagyimir Putyin orosz elnök régi KGB-s kollégája, jelenleg Oroszország legnagyobb védelmi-ipari holdingjának, a Rosztyeknek a vezérigazgatója a Dubai Airshow-n.

Az elmúlt években Oroszország fegyvereket adott el Egyiptomnak – amely hagyományosan amerikai vásárló –, és olyan közel-keleti ügyfeleket céloz meg, akik több milliárd dollár értékben vásárolnak amerikai felszerelést, például Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket. Oroszországnak van még tennivalója ezen a fronton, de már bebizonyította, hogy még a NATO-szövetségeseit, például Törökországot is rá tudja venni az orosz fegyverek és védelmi eszközök megvásárlására.

A Trump-kormány idején az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek megállapodtak egy 23 milliárd dollár értékű fegyverüzletben, amely 50 F-35-öt tartalmazott. Az eladás azonban lelassult, miután Joe Biden elnök hivatalba lépett, mivel aggályok merültek fel az Öböl-menti királyság jemeni konfliktusban játszott szerepével kapcsolatban.

Oroszország már bebizonyította, hogy képes kárt okozni az Egyesült Államok kapcsolataiban a térségben. 2017-ben, Washington heves nyomása ellenére, Recep Tayyip Erdoğan török ​​elnök 2,5 milliárd dolláros szerződést írt alá Oroszországgal, annak legújabb légvédelmi rakétarendszere, az Sz-400-as megvásárlására. Ez arra késztette a Trump-kormányzatot, hogy szankciókat vezessen be Törökországgal szemben, és kirakták őket az F-35-ös programból is.

Az Egyesült Államok korábban felkínálta a törököknek a Patriot rakétarendszereit megvételre, de Törökország nem élt a lehetőséggel, mert Amerika nem volt hajlandó átadni nekik a fegyverrendszerek teljes technológiai hátteréről szóló dokumentációkat.

Ez az üzleti stratégiai modell tehát jól szolgálta Oroszországot az elmúlt években. Oroszország fegyveriparának mintegy 80 százaléka az állami tulajdonú Rosztyek ernyője alá tartozik. Csemezov, a Rosztyek vezérigazgatója Putyin régi barátja; a két orosz vezető az 1980-as években ismerkedett össze Kelet-Németországban, mikor a szovjet titkosszolgálat, a KGB kötelékében szolgáltak.

Az NBC szerint a Sakk-matt név pedig egy újabb jele annak, hogy Oroszország – a világ második legnagyobb fegyverexportőre az Egyesült Államok mögött – régi riválisának hagyományos ügyfeleit és szövetségeseit veszi célba.

Oroszország nem szokott különleges elnevezéseket adni repülőgépeinek, azonban ez megváltozott Moszkva legújabb lopakodó vadászgépével. Oroszország most először keresztelte el repülőgépét az Egyesült Államok és szövetségesei előtt. Ahogyan a neve is sugallja, az orosz fegyvergyártók merész kijelentéseket tesznek a repülőgép képességeivel kapcsolatban.

A műszaki jellemzőket tekintve valójában csak az F-35-össel lehet összehasonlítani a repülőnket

– hangúlyozta Putyin barátja.

Csemezov szerint azért esett a választás a Sakk-matt-ra, mert Oroszország felismerte, hogy a márkaépítés fontos része a vevők megnyerésének a nagy téttel rendelkező nemzetközi fegyverkereskedelemben.

Egy F-35 körülbelül 80 millió dollárba kerül, és bár a Sakk-matt árait még nem hozták nyilvánosságra, az orosz médiában keringő becslések szerint az alapkonfigurációja 30 millió dollárba fog kerülni. De ez csak egy része annak a teljes költségnek, amelyet egy ilyen eszköz beszerzése és hadrendbe állítása jelent. Érdemes azt is hangsúlyozni, hogy valószínűleg késéssel és költségtúllépéssel is számolni kell, a tesztrepülések a tervek szerint pedig csak 2023-ban kezdődnek. Emellett pedig ott van a gyártás, a fenntartás és a karbantartás – ami miatt az élvonalbeli amerikai lopakodó repülőgépek drágábbak, mint a régebbi repülőgépek.

Az orosz hadsereg már elkötelezte magát a Sakk-matt nagyobb, idősebb testvére, a Szu-57 mellett, és nem mutatott erős érdeklődést az új modell iránt. Ez azt jelenti, hogy a Rosztyeknek nagy külföldi vevőre lesz szüksége ahhoz, hogy a Sakk-matt repülhessen.

Rob Lee, a londoni King’s College orosz hadi- és védelmi iparára szakosodott elemzője és doktorandusza szerint az Oroszország által kifejlesztett új fegyverrendszerek egyik problémája az, hogy külföldi szponzort kell találniuk, aki ki tudja fizetni a K+F-et. Az orosz hadseregnek szigorúan véve nincs szüksége olyan vadászgépre, mint a Sakk-matt, mondta Lee jelezve, hogy itt jön képbe az orosz elit hatalmi politikája:

Csemezov rendkívül erős. Nyilvánvaló, hogy nagyon közel áll Putyinhoz, tehát ha Csemezov és Sojgu harc lenne, valószínűleg Csemezov nyerne

– mondta Lee Szergej Sojgu orosz védelmi miniszterre utalva.

Az amerikai Kongresszusi Kutatási Szolgálat nemrég kiadott jelentése szerint az egyik legfontosabb ok, amiért a potenciális vásárló Moszkvát keresi, az az, hogy

„Az orosz fegyverek olcsóbbak és könnyebben működtethetők és karbantarthatók a nyugati rendszerekhez képest”.



A fegyvereladások Oroszország külpolitikájának központi elemei, és a kormány szorosan ellenőrzi a gazdasági és stratégiai célkitűzések előmozdítása érdekében. Az orosz fegyvereladások elősegítik Oroszország védelmi és politikai kapcsolatait más országokkal.

- áll a Kongresszusi Kutatószolgálat jelentésében.

Amikor az oroszok közelmúltbeli, hagyományos amerikai szövetségeseket és vásárlókat megcélzó erőfeszítéseiről kérdezték, Csemezov angolul azt mondta: „Business!” – vagyis üzlet. Azonban az NBC elemzői, Keir Simmons és Matthew Bodner ez több annál. Kiemelik, hogy a fegyveripar eleve politikai jellegű, és Oroszország az Egyesült Államokhoz hasonlóan szorosan összehangolja fegyverexportját külpolitikájával.

A Dubai Airshow-n promotált Sakk-matt népszerűsítésére egyébként olyan eszközöket is felhasználtak, mint a limitált kiadású parfüm, illetve a filmbeillő promóvideó.

⚡️ Rostec unveils Checkmate limited edition perfume for the Dubai Airshow 2021 The project is made to accompany the foreign debut of the fighter, which will happen tomorrow in Dubai. The video contains references to the key features and unique capabilities of the fighter. pic.twitter.com/sUrw9zh5b5