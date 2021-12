Itt a döntő bizonyíték a vakcinák eredményéről : ha ez nem győzi meg az embereket az oltásról, akkor semmi

A magas európai esetszámok és az oltás utáni halálesetekről szóló anekdoták miatt sokan megkérdőjelezik a vakcinákra alapozott védelem hatékonyságát, és egyenesen kudarcnak ítélik az oltást. Pedig teljesen egyértelmű a nagy kép: az alábbiakban könnyen elérhető és könnyen értelmezhető adatokkal mutatjuk be, miért nevezhetjük egyértelműen sikeresnek a majdnem teljes átoltottságra alapozott stratégiákat.

Nagyon eltérő átoltottsági szinteket látunk az Európai Unióban: a legátoltottabb és a legkevésbé átoltott országok között csaknem 50%-pont az eltérés. Ezek az adatok kulcsfontosságúak, mert segítenek megérteni, hogy mennyire volt sikeres az oltási program, és a magas átoltottság milyen mértékben képes enyhíteni a járványt. Az alábbiakban az átoltottságok közti különbségeket mutatjuk az Oxfordi Egyetem adatbázisán (az ő adatbázisukban nem szerepel, de fontos tudni, hogy a román és bolgár átoltottság is alacsony: előbbi 40%, utóbbi 26% körüli), majd két ábrán mutatjuk, hogy a különböző átoltottsági szintek mit okoztak a halálozásban.

Elsőre azt gondolhatjuk (és sajnos sokan esnek ebbe a csapdába), hogy a relatíve magas európai átoltottsággal nem sokra mentünk, ugyanis az esetszámok új csúcson vannak az Európai Unióban. Ez valóban így van, csakhogy nem szabad hagynunk, hogy a járványlefolyás felületes értelmezése megtévesszen minket.

Teljesen egyértelmű ugyanis a helyzet, ha a magas és alacsony átoltottságú európai országok halálozási adatait vetjük össze.

Ha megnézzük az alacsonyabb átoltottságú európai országokat (Románia, Szlovákia, Bulgária, Magyarország), meredek halálozási görbéket látunk, amelyek elérik vagy megközelítik a korábbi hullámok halálozásait, amikor még nem voltak vakcinák.

Fontos kiemelni, hogy a vakcinák hatása a magas halálozások mellett itt is tetten érhető: a halálozási adatok a négy ország átlagában nem érték el az előző, téli hullám(ok) csúcsait, miközben az akkorinál sokkal fertőzőbb (delta) variáns van jelen, a korlátozások pedig sokkal enyhébbek. (Kórházi beszámolók, is hivatalos, kormányzati adatok bizonyítják, hogy az egyes országokban az új halálesetek 85-90%-a az oltatlanok közül kerül ki).

De a magas átoltottság adta társadalmi védelem legjobban azokban az országokban látszik, ahol magasabb, 80% körüli az átoltottság.

Az alábbi ábrákhoz nem kell sok kommentárt fűzni, egyértelműen látszik, hogy sokkal enyhébb korlátozásokkal, fertőzőbb variánssal is messze elmaradnak a halálozási számok az előző hullámok csúcsaitól.

Ez egyértelműen a vakcinák eredménye. Természetesen a vakcinák sem képesek a csodára: a relatíve nagy átoltottság mellett is sok beteg ember lesz, és nagyon kevesen, de lesznek olyanok, akik oltással a karjukban is elhunynak. De a jelenlegi nemzetközi tendenciák azt mutatják, hogy össztársadalmi szinten drámai javulást lehetne elérni, ha minden jogosult állampolgár megkapná az oltását.

Némileg bezavarhat ebbe a képbe az omikron, amelyről még mindig nem tudjuk pontosan, hogy a vakcinák mekkora védelmet adnak vele szemben. De ha valamekkora hatékonyságvesztés is feltételezhető (amire nagy esély van), de a vakcina adta védelem továbbra is jelen van, végeredményben akkor is az átoltottság növelése jelentheti a hatékony eszközt a járvány elleni védekezésben. A szakértők szerint erre a harmadik, megerősítő oltás felvétele jelentheti az átmeneti megoldást, amelyre egyébként is szükség van, mert a második oltások hatékonysága egy idő után csökken. Ha pedig szükség lesz rá és rendelkezésre áll majd az omikron elleni oltás, akkor az azzal történő teljes átoltottság jelenthet majd hatékony megoldást.

Címlapkép: Getty Images