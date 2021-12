Ezért kell Kínának egy egész tenger, akár súlyos áldozatok árán is

Kiss Csaba 2021. december 10. 16:48

Kína magának követeli legfontosabb tengeri kijárata, a Dél-kínai-tenger legnagyobb részét. A térségbeli országoknak azonban maguknak is vannak – sokszor egymással is konkuráló – területi követelései a gazdag kőolaj- és földgázkincseket rejtő tengeren. Bár Kína hangsúlyozza, hogy nem akar zsarnokoskodni a régióban, legutóbb a Fülöp-szigetekkel, illetve Indonéziával került területi konfliktusba. A délkelet-ázsiai térség Kína miatt az Egyesült Államok számára is egyre fontosabb, amely igyekszik szövetségeket kiépíteni a térségbeli országokkal. A két tűz közé szoruló államok közben már a harmadik katonai nagyhatalom, Oroszország irányába is tapogatóznak.