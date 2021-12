Nem nyugodhatunk meg: az első jelek szerint az omikron villámgyorsan le fogja tarolni a világot

A viruslaborok és a járványügyi szervek megfeszítve vizsgálják az omikront világszerte, és csak a biztos információ tudatában lehet majd egyértelműen kijelenteni, hogy az omikron variáns mire képes a deltához képest. Ha viszont megnézzük az országot, ahol az omikron megjelent és dominánssá vált, nincs okunk bizakodásra: olyan meredek görbét látunk az új esetekben, mint korábban soha.

Amíg nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy az omikron pontosan milyen tulajdonságokkal rendelkezik a delta variánshoz képest, csak a kórházi anekdotákra támaszkodhatunk. Valós mintán még azt sem tudjuk vizsgálni, hogy az egyes társadalmakban, különböző átoltottsági szinteknél mire képes a variáns. Egy dolgot tehetünk: megnézni a dél-afrikai járványgörbéket, ebben az országban ugyanis gyorsan dominánssá vált a szupervariáns, ez teszi ki az új esetek döntő többségét.

És ez alapján minden okunk megvan azt feltételezni, hogy az omikron minden eddigi variánsnál gyorsabban terjed.

Dél-Afrikában épp csak véget ért a harmadik hullám, máris itt a negyedik, amelyet az omikron okoz. Ez a hullám egyrészt korábban is jött az előző hullámokhoz képest, mint a második és harmadik, másrészt sokkal meredekebb felfutást okoz. Szinte biztosan kijelenthető, hogy az omikron gyorsabb terjedésre képes, mint a delta variáns, és vélhetően valamilyen mértékben képes átütni az előző variánsok átvészelése adta védelmet.

Gyorsabban terjed, de veszélyesebb-e az omikron?

Az omikron tehát minden jel szerint gyorsabban terjed, mint a delta - ez egy dolog. De nem a legfontosabb, ugyanis a gyors járványterjedés önmagában jó is lehet, ha a korábbinál kevésbé enyhe megbetegedést okoz. A helyi beszámolók szerint erre van esély, és Rusvai Miklós virológus is bízik ebben. A víruskutató Portfolionak adott nyilatkozatában elmondta, hogy ő maga is várta, hogy a koronavírusnak megjelenjen egy szelídebb variánsa. Ha az omikron gyorsabban terjed, mint a delta, és enyhébb megbetegedést okoz, akkor képes lehet kiszorítani a deltát, és világszerte javítani a járványhelyzeten. Karikó Katalin, az mRNS-vakcinák fejlesztője is ebben bízik.

Nagy minta ezzel kapcsolatban se áll rendelkezésünkre, de a dél-afrikai példa idővel meg fogja válaszolni ezt is. Egyelőre azt látjuk, hogy a járvány felfutását nem követte a halálozások megugrása, vagyis csak ez alapján akár nyugodtak is lehetnék. De azt fontos tudatosítani, hogy a halálozások görbéje mindig késve követi az esetszámok görbéjét.

Viszont ha még két hét múlva sem látjuk, hogy Dél-Afrikában nőne a halálozás, akkor már elkezdhetünk bizakodni abban, hogy az omikron tényleg egy "jótékony" mutáns lehet.

Vannak viszont már olyan jelek is, amely szerint az omikron is képes sok súlyos megbetegedést okozni. A halálozások felfutását jellemzően megelőzi a súlyos esetek felfutása, ami növeli a kórházi terhelést.

És a dél-afrikai adatokon azt látjuk, hogy a kórházban kezeltek száma egyre nő.

Ebből vélhetően az következik majd, hogy a halálozások görbéje is elindul felfelé. De pontos következtetést nagyon nehéz tenni, mert a kórházi terhelés növekedése jelentheti azt, hogy bár az omikron képes súlyos megbetegedéseket okozni, de sokkal kisebb arányban, mint a delta variáns (persze ez nem jelenti azt, hogy jótékonyabb, hiszen a gyorsabb terjedés a kicsit kevésbé súlyos kórlefolyással együtt is hatalmas terhelést tud róni az egészségügyre, mert egy időben több ember kerül be a kórházba). Másrészt az is lehet, hogy a dél-afrikaiak a kórházak jelenlegi alacsony terhelése mellett elővigyázatosságból is több embert vesznek fel kórházba, akiknek összességében nem olyan súlyos az állapota (egy komoly kórházi terhelésnél ők be sem férnének már az ellátó intézményekbe).

Rengeteg a bizonytalanság tehát, és a jelek nagyon vegyesek: egyelőre az látszik csak biztosnak, hogy az omikron gyorsabb terjedésre képes, de arról fogalmunk sincs, hogy az általa okozott megbetegedés mennyire súlyos. A kórházi leterheltség szempontjából kulcskérdés lesz, hogy a nagyobb terjedése képesség milyen kórlefolyási enyhüléssel jár együtt: akkor nevezhetjük jótékonynak az omikront, ha a gyorsabb terjedést arányaiban nagyobb "szelídülés" kíséri, mert akkor összességében a kórházak leterheltsége nem nő az omikron-hullám hatására.

Pár fontos kikötés

Az idő válaszolja tehát meg, hogy rejtélyes mutánsunk mire is képes. A dél-afrikai adatokat mindenesetre fontos lesz nézni és értelmezni, de azért nem árt két fontos megjegyzést fűzni a helyzethez:

Először is a járványterjedés kontinensenként mutat némi eltérést, amit az eltérő klíma, a szociális érintkezés eltérő szabályai, a helyi betegségek miatti fogékonyság és az egészségügyi rendszerek fejlettsége is befolyásolja a járványterjedést és annak súlyosságát.

amit az eltérő klíma, a szociális érintkezés eltérő szabályai, a helyi betegségek miatti fogékonyság és az egészségügyi rendszerek fejlettsége is befolyásolja a járványterjedést és annak súlyosságát. A dél-afrikai populáció sokkal fiatalabb, mint az európai , az átlagéletkor 30 év alatt van. Ilyen környezetben várható, hogy a járvány nem okoz olyan súlyos megbetegedéseket, mint a (több szempontból is) öreg kontinensen, ezért is nehéz a következtetés.

, az átlagéletkor 30 év alatt van. Ilyen környezetben várható, hogy a járvány nem okoz olyan súlyos megbetegedéseket, mint a (több szempontból is) öreg kontinensen, ezért is nehéz a következtetés. Dél-Afrika átoltottsága alacsony, 30% alatti, azaz pont arra semmilyen következtetést nem vonhatunk le, ami talán a legfontosabb kérdés ma: milyen mértékben áll ellen a vakcináknak. Ezt majd csak a laboreredmények és a valós példák mutatják majd meg.

Nem feltétlenül pontos előrejelzője tehát a dél-afrikai példa az európai és magyar omikron-helyzetnek. Gondoljunk csak a béta variánsra, amely szintén Dél-Afrikában jelent meg, és nagy aggodalomra adott okot, mert a vizsgálatok szerint ellenállóbb volt a vakcinákkal szemben, mint az alfa és a delta. Végül mégsem tudott olyan mértékben elterjedni, mint a delta, Dél-Afrikán kívül csak kevés helyen okozott komoly problémát.

Címlapkép: Getty Images