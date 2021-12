Pattanásig feszült a helyzet Ciszjordániában - Palesztin Tavasz söpri el a Fatah uralmát?

Az önkormányzati választások első szakaszát rendezik meg ma az Izrael által megszállt Ciszjordániában, ami várhatóan a Palesztin Hatóságot kontrolláló Fatah győzelmét hozza, mivel most a párt erős bázisainak számító körzetekben hívják urnákhoz a szavazókat, míg a választás második, tavaszi szakaszánál már kérdésesebb lesz a végeredmény. A közvélemény többsége ugyanis autoriternek és korruptnak tartja a Palesztin Hatóság vezetését, több mint 70 százalékuk szerint a 16 éve hatalmon lévő 86 éves Mahmúd Abbász elnöknek le kellene mondania, aki tavasszal határozatlan időre elhalasztotta a több mint 10 éve esedékes parlamenti és elnökválasztásokat. Egyes vélemények szerint Ciszjordániában már olyannyira feszült a helyzet, hogy nem zárható ki az sem: a több arab országban 2011-ben lezajló, demokráciát követelő felkelésekhez (Arab Tavasz) hasonló események, egyfajta Palesztin Tavasz söpri majd el a Fatah uralmát.

Igen feszült helyzetben rendezik meg ma az önkormányzati választásokat Ciszjordániában. Az 1967-ben Izrael által megszállt, majd az 1993-as oslói békemegállapodás óta a Palesztin Hatóság (PH) által részben ellenőrzött területen két részletben tartják meg a voksolást. A mai nap olyan kisebb településeken várják az urnákhoz a szavazókat, amelyek a Palesztin Hatóságot kormányzó párt, a Fatah erős bázisának számítanak. A választás márciusra kiírt második szakaszát pedig olyan nagyobb városokban tartják, ahol már nem egyértelmű, mi lesz az eredmény.

Elhalasztott parlamenti és elnökválasztás

Az eredeti tervek szerint idén már egy parlamenti és egy elnökválasztást is kellett volna tartani az Izrael által megszállt palesztin területeken, Ciszjordániában és Gázában. A Palesztin Hatóság elnöke, egyben a Fatah vezetője, Mahmúd Abbász azonban áprilisban határozatlan időre elhalasztotta az idén májusra kiírt parlamenti választást, valamint a júliusra kitűzött elnökválasztást arra hivatkozva, hogy Izrael nem tette egyértelművé, hogy az általa 1967-ben megszállt, majd 1980-ban magához csatolt Kelet-Jeruzsálemben élő palesztinok részt vehetnek-e a választásokon. (Kelet-Jeruzsálemet a palesztinok a jövőbeli palesztin állam fővárosának tekintik, míg Izrael egész Jeruzsálemet tartja saját, fel nem osztható fővárosának.)

Elemzők szerint azonban a Kelet-Jeruzsálemben élők szavazási lehetősége körüli bizonytalanság csak ürügyül szolgált Abbásznak, aki valójában azért halasztotta el a választásokat, mert attól tartott, hogy a belső ellentétekkel küzdő Fatah esetleg vereséget szenved a rivális palesztin szervezettel, a Hamásszal szemben, mint ahogy az a legutóbbi, 2006-os választáson is történt. Az elnökválasztás elhalasztását pedig az indokolhatta, hogy az utóbbi hónapokban egyre népszerűtlenebbé váló, az elnöki posztot a legutóbbi, 2005-ös elnökválasztás óta birtokló Abbász jó eséllyel vereséget szenvedett volna. Abbász elnöki mandátuma valójában 2009-ban lejárt, azonban azóta nem tartottak elnökválasztást, mint ahogy parlamenti választást sem a legutóbbi 2006-os voksolás óta.

A The Times of Israel névtelenségüket kérő nyugati diplomatákra hivatkozva azt írta, hogy a nemzetközi közösség erőteljes nyomást gyakorolt a Palesztin Hatóságra, hogy a parlamenti és elnökválasztás elhalasztása után legalább a helyi választást rendezzék meg, miután a nyár folyamán Ciszjordániában fokozódott az elégedetlenség a helyi vezetéssel szemben. A Palesztin Hatóság vezetői abban bíznak, hogy a mostani önkormányzati választás valamelyest lenyugtatja a kedélyeket, illetve bizonyítani tudja a választók felé, hogy a helyi választás megtartásával azért helyt ad a népakaratnak.

Ezt azonban beárnyékolja, hogy mai szavazáson a körzetek jelentős részében nem indul ellenjelölt a kormány által támogatott jelölttel szemben.

A választás első szakasza így jó eséllyel meggyőző Fatah-győzelmet mutat majd, amit elemzők szerint a kormányzat úgy próbálhat majd beállítani a közvélemény előtt, hogy a párt támogatottsága továbbra is jelentős. Ezzel pedig előnyösebb helyzetből futhat neki a választás márciusi szakaszának, amelyet nagyobb városokban tartanak, ahol korántsem lehet biztosra venni a választás kimenetelét. Nevük elhallgatását kérő diplomaták azonban nem zárták ki, hogy a PH elhalasztja a második forduló megtartását, ha a választás első szakasza esetleg mégsem hozna átütő győzelmet a Fatah számára. A PH elvileg azzal érvelt a választás két részletben történő megtartása mellett, hogy az első szakasz tanulságait levonva orvosolhatják a választás megrendezésével kapcsolatos esetleges hiányosságokat a második szakaszra.

A Hamász bojkottálja a választást

Az önkormányzati választás népakaratot lefedő jellegét tovább gyengíti, hogy a palesztin politikai életben a szekuláris Fatah fő riválisának számító iszlamista – az USA és az EU által terrorszervezetnek minősített – Hamász bojkottálja az önkormányzati választást, mert az azon való részvételt a parlamenti és elnökválasztás megtartásához kötötte. Emiatt az önkormányzati választásokat a Hamász által 2007 óta uralt Gázában nem rendezik meg.

Az Izrael által megszállt palesztin területeken ez a negyedik önkormányzati választás az 1993-as oslói békemegállapodás, vagyis a Palesztin Hatóság 1994-es felállítása óta. Az elsőt még 2004-2005-ben tartották négy szakaszban, majd 2012-ben és 2017-ben került sor voksolásra. A legutóbbi két választáson sem vett részt a Hamász, így azokat szintén csak Ciszjordániában rendezték meg.

Választáson legutóbb, a 2006-ban megrendezett parlamenti voksoláson indult el a Hamász, amelyet meg is nyert. A mozgalom vezére, Iszmáíl Hanije vezetésével felállt új palesztin kormányt azonban nem ismerte el az USA, az EU, Oroszország és az ENSZ részvételével kialakított, az izraeli-palesztin rendezést felügyelő kvartett. Az elismerést ugyanis ahhoz a feltételhez kötötték, hogy az új palesztin kabinet is ismerje el Izraelt, kötelezze el magát a Fatah által uralt Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) és Izrael között korábban megkötött nemzetközi szerződések (lényegében az 1993-as oslói békemegállapodás) mellett, illetve mondjon le az erőszakról. A Hamász ennek nem tett eleget, aminek következtében az EU és az USA szankciókat vetett ki, amelyek érintették a Palesztin Hatóság számára biztosított pénzügyi támogatásokat is.

A szankciók miatt a PH az összeomlás szélére került, a helyzet orvoslása érdekében 2007 márciusában a Fatah és a Hamász részvételével egységkormány alakult továbbra is Hanije vezetésével. Az új kabinet tett engedményeket a kvartett felé, azonban az önvédelemhez való jogra hivatkozva továbbra sem mondott le az erőszakról, így fennmaradtak a szankciók. A helyzet kezelése miatt súlyos feszültség alakult ki a Hamász és a Fatah között, ami 2007 júniusában egy rövid polgárháborúba torkollott, amely során a Hamász erői kiűzték Gázából a PH fegyveres erőit. A Hamász így Gázában – ahonnan Izrael még 2005-ben kivonta csapatait és telepeseit – teljesen átvette az irányítást. A Gázai övezet Hamász általi teljes kontrollálása óta egyben négy alkalommal is háború tört ki a Hamász és Izrael között. A legutóbbi konfliktus idén májusban következett be, a 11 napos háború során a Hamász 4300 rakétát lőtt ki izraeli területre, amely válaszul légicsapást mért az övezetre.

Jön a Palesztin Tavasz?

Mind a Hamász, mind a Fatah erős kézzel irányítja saját „államát”, nem igen enged teret az ellenzéknek. Felmérések szerint mind a gázai, mind a ciszjordániai közvélemény többsége autoriternek és korruptnak tartja saját politikai vezetését. A Palesztin Hatósággal szembeni ciszjordániai elégedetlenség Nizar Banat emberi jogvédő aktivista júniusi halála után tovább fokozódott. Az Abbász egyik fő bírálójának számító politikus akkor halt meg gyanús körülmények között, amikor a Palesztin Hatóság fegyveresei őrizetbe vették. Halála után a PH központjának számító Ramallahban tüntetés tört ki, amit a PH rendfenntartói levertek. A választások elhalasztása, illetve Nizar Banat gyanús körülmények között bekövetkezett halála után nem meglepő, hogy a palesztin elnök népszerűsége az utóbbi hónapokban mélyrepülésbe kezdett:

egy augusztusi felmérés szerint a palesztinok több mint 70 százaléka szerint a 16 éve hatalmon lévő, 86 éves Abbásznak le kellene mondania a hatalmáról.

Az elégedetlenséget a gazdasági nehézségek is fokozzák. Ciszjordániában a hivatalos statisztikák szerint a munkanélküliség 15 százalék körüli, míg a 25 éven aluliak körében az állástalanok aránya a 30 százalékot közelíti. (Ennél sokkal rosszabb a helyzet a világ egyik legsűrűbben lakott területén, a 2 milliós Gázában, ahol a munkanélküliség több mint 40 százalékos, a 25 éven aluliak körében pedig a 70 százalékot is meghaladja.)

Egyes vélemények szerint nem zárható ki, hogy az igen feszültté váló helyzetben a Fatah ciszjordániai uralmának egy PH elleni belső palesztin felkelés, egyfajta „Palesztin Tavasz” vet majd véget, ami a 2011-es Arab Tavasz mintáját követheti, amikor több arab országban bukott meg a demokráciát követelő tömegtüntetések, illetve az azután kitört felkelések hatására az addigi autoriter rezsim.

A palesztin közvélemény jó része szemében a PH tevékenysége abban merül ki, hogy a rendfenntartás terén együttműködik Izraellel, és biztosítja Abbász, valamint a Fatah uralmát. A PH-nak amúgy a több mint hárommillió lakosú Ciszjordánia mintegy 17,2 százalékát kitevő részén (az úgynevezett „A” területen) van teljes kontrollja (ami a közigazgatás mellett a rendvédelemre is kiterjed), míg a Ciszjordánia mintegy negyedét kitevő „B” területen a PH közigazgatása mellett az izraeli erők látják el a rendvédelmi feladatokat. Ciszjordánia közel 60 százalékában (C terület) pedig teljes izraeli ellenőrzés érvényesül.

A palesztinok többsége úgy véli, az oslói megállapodásból valójában Izrael több hasznot húz, és az nem gátolta meg a zsidó telepek bővítését a megszállt területeken. Jelenleg több mint 440 ezer zsidó él a Ciszjordániában létesített telepeken, számuk mintegy négyszeresére nőt az oslói békemegállapodás aláírása óta – jegyzi meg a The Economist az izraeli-palesztin békefolyamat eredményeiről szóló elemzésében.

Nem hozott érdemi változást az izraeli kormányváltás

Az Izrael és a PFSZ által 1993-ban aláírt oslói békemegállapodás szerint öt éven belül létre kellett volna jönnie a végső békemegállapodásnak, illetve így egy palesztin államnak. (A Palesztin Hatóságot is eredetileg erre a legfeljebb ötéves időszakra, átmeneti jelleggel állították fel.) A kétállami megoldás kialakítása azonban egyre távolibbnak tűnik, ugyanis már hét éve nem történt érdemi tárgyalás a két fél között, miután az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások 2014-ben összeomlottak.

Idén augusztusban hét év után először történt meg, hogy egy izraeli miniszter találkozott Abbásszal.

A védelmi miniszter Ramallahban tett látogatásával kapcsolatban azonban az izraeli kormány leszögezte: rutinjellegű találkozóra került sor, ahol a megszokott biztonsági kérdéseket vitatták meg, és semmiféle diplomáciai egyeztetés nem történt.

Ez is mutatja, hogy a júniusban hivatalba lépett új izraeli kormánytól az előző kabinethez képest nem várható érdemi változás a palesztinokkal való kapcsolatban. Az új kormány szélsőjobbhoz sorolható miniszterelnöke, Naftali Bennett, illetve a koalíció nyolc pártja közül három hajthatatlanul ellenzi a palesztinoknak adandó területi engedményeket. Továbbá az új kormányfő, határozottan elutasítja a palesztin állam létrehozását.

Az új izraeli kormányban azonban centrista, baloldali erők is vannak (a ciklus közepén a centrista Jair Lapid, a jelenlegi külügyminiszter veszi át a miniszterelnökséget), illetve először egy arab párt is bekerült a koalícióba. Ez utóbbi pártok legtöbbje támogatja a palesztin állam létrejöttét. Továbbá az új kabinet nem kíván új telepeket létrehozni Ciszjordániában, viszont nem is törekszik arra, hogy véglegesen megoldja az izraeli-palesztin konfliktust. Ebben kezére játszhat, hogy az egykor az arab világ központi témájának számító palesztin kérdés mára háttérbe szorult, és lekerült az arab országok és Izrael közötti kapcsolatok fókuszából. Tavaly négy arab állam (Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Marokkó, Szudán) vette fel a diplomáciai kapcsolatot Izraellel, vagyis szakítottak azzal a korábbi megközelítéssel, hogy addig nem kerülhet sor az Izraellel való kapcsolatok normalizálására, amíg a zsidó állam nem köti meg a végleges békét a palesztinokkal.

