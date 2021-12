Megoldhatatlan problémával néz szembe a Nyugat? Egyre súlyosabb a munkaerőhiány

Portfolio 2021. december 12. 09:00

A koronavírus-járvány kitörése nyomán az egekbe szökött a munkanélküliség, most viszont már az Egyesült Államokat és Európa számos térségét is súlyos munkaerőhiány sújtja. Az alapanyaghiány mellett így újabb problémával néznek szembe a cégek, amely visszavetheti a növekedésüket. Széles a palettája azoknak a tényezőknek, amik egy-egy szektorban előidézik, hogy nincs elég szakember: az elöregedés mellett a gyermekgondozási létesítmények hiánya, a protekcionista piacvédelem, de a fiatal generációk megváltozott igényei, sőt, a túl jól működő szociális rendszerek is közrejátszhatnak abban, hogy a vállalatok nem találnak elég munkás kezet.