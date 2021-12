Sikert hozott vagy elbukott az oltás? Döbbenetes és bizalomgerjesztő egyszerre, amit a briteknél látunk

Nyár óta gyakorlatilag nincs enyhülés a brit járványhelyzetben, az új esetszámok görbéje folyamatosan napi több tízezer új fertőzöttet mutat. Ez szokatlan, a többi országban kevés példa volt arra, hogy az esetszámok ilyen magasan stagnáljanak. Elsőre talán meglepő lehet, de a nagyon rossz esetszámok mégis optimizmusra adnak okot - ha megnézzük a járvány egy sokkal fontosabb mutatóját, a halálozások görbéjét. Hiába ugrottak ugyanis egekbe az új esetek, a halálozás hónapok óta olyan alacsony szinten van, mint a korábbi hullámok során soha. Hogy lehet ez? A válasz nem meglepő: a magas átoltottság miatt.

Sokat árulhat el a közeli jövőnkről, ha az egyes országokban látott járványtapasztalatokat vizsgáljuk. A múltkori cikkben a magas átoltottságú országok példáját mutattuk be, most pedig egy egészen sajátos járványlefolyást, a brit példát ismertetjük.

Az Egyesült Királyság az egyik leggyorsabb ország volt az oltások tekintetében, ami a részben saját fejlesztésű Oxford-AstraZeneca vakcinának is köszönhető. A brit átoltottság ennek hatására gyorsan futott fel, és jelenleg is magas: 75% kapott legalább egy vakcinát, és 68% feletti a teljesen átoltottak aránya. Emellett a harmadik oltások beadása is zajlik már az országban.

A brit példa két okból is rendkívül tanulságos: az egyik, hogy a magas átoltottság ellenére a tavaszi nyitás után meredeken emelkedni kezdtek az esetszámok, ami a többi országban is igaz volt. Az esetszámok nyár közepére egészen magasra futottak fel – de ami még megdöbbentőbb és kifejezetten egyedi, hogy a királyságban

gyakorlatilag azóta nem csendesedett el a járvány.

A hullám csúcsán az új esetek száma majdnem meghaladta a korábbi csúcsot, a tetőzés 47 ezernél volt (a hét napos mozgóátlag szerint). Az alfa okozta januári hullám idején 60 ezer körül volt az új esetek száma. Csakhogy míg akkor a szigor hatására meredek lefordulást láttunk és az esetszámok egészen 2000 alá csökkentek, a delta okozta (brit viszonylatban) harmadik hullámban semmi megnyugvást nem látunk: 25 ezerig esett az új betegek száma, és azóta is hullámszerűen tendál felfelé, most épp megint 48 ezernél jár.

Ez elsőre elszomorító, mert arra következtethetünk belőle, hogy a járványterjedést nem tudták megakadályozni a vakcinák, másrészt azt mutatja, hogy a koronavírus tartósan magas fertőzésszámokat tud produkálni akkor, ha a társadalom a normális, járvány előttihez hasonló módon éli az életét (utazik, szórakozik, étterembe megy stb). A brit példa nem is ezért kell, hogy fontos legyen mindenki számára:

tökéletesen mutatja ugyanis azt, hogy a magas átoltottság mellett a társadalom érdemi korlátozások nélkül is együtt tud élni a vírussal.

A vakcinák bevezetése óta ugyanis a legfontosabb mutató nem az új esetek görbéje lett, hanem a halálozásoké. Hiába tart ugyanis gyakorlatilag nyár óta magas szinten az új esetek görbéje, a halálozásoké messze-messze elmarad attól, amit a korábbi hullámok során láttunk – és ez minden kétséget kizáróan a magas átoltottság eredménye. A vakcinák jelentős mértékben csökkentették a koronavírus halálozási rátáját, az esetek sokkal nagyobb arányában enyhe a lefolyás, mint korábban.

A vakcinák tehát lehetővé tették, hogy a britek magas esetszámok mellett is jelentős korlátozások nélkül éljék az életüket, miközben nem alakul ki nagy terhelés az egészségügyi rendszeren. Alighanem jobb lenne a helyzet, ha az országban a portugál vagy spanyol szinthez hasonló lenne az átoltottság, vagy az AstraZenecánál hatékonyabbnak tűnő mRNS-vakcinákkal történt volna az immunizáció első két köre. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a magas átoltottság egy sokkal fertőzőbb variáns jelenléte mellett tudta drámai mértékben csökkenteni a járvány súlyosságát, miközben korábban a drákói korlátozások az enyhébb mutánsok jelenlétekor is a mainál sokszorosan több halálesetet okoztak.

A legnagyobb kérdés persze most az, hogy az omikron súlyosabb kórlefolyást okoz-e, mint a delta. Ha igen, akkor arra két válasz adható: rövid távon sajnos megtörténhet, hogy újabb korlátozó intézkedéseket kell hozni, másrészt pedig növelni kell az átoltottságot (valamekkora védelmet ugyanis a vakcinák adni fognak az omikron ellen is, ha nem is akkorát, mint a delta ellen). Ha pedig lesz omikron – illetve a későbbiekben az aktuális variáns – ellen kifejlesztett vakcina, akkor azzal vélhetően érdemes lesz újraoltani a társadalmat. A brit és a többi példa is egyértelműen bizonyítja, hogy a leghatékonyabb és legkevesebb anyagi, emberi áldozatot követelő stratégia a magas átoltottságra épülő védekezés.

Címlapkép: Getty Images