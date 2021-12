Ezt senki sem hitte volna: taxisofőr volt Vlagyimir Putyin

A Szovjetunió összeomlása által kiváltott gazdasági gondok sok oroszt kényszerítettek arra, hogy új pénzkereseti módokat keressenek. Putyin a dokumentumfilmben elmesélte, hogy taxizással tett szert mellékjövedelemre. A taxizás akkoriban még ritkaságnak számított Oroszországban, sokan a munkajárműveiket használták a fuvarozásra is, például mentőautókat.

Kellemetlen erről beszélni, hogy őszinte legyek, de sajnos ez volt a helyzet

– mesélte a politikus.

Putyin korábban a szovjet hírszerzés, a KGB kötelékében szolgált, az 1990-es évek elején pedig Anatolij Szobcsak szentpétervári polgármester irodájában dolgozott. Állítása szerint a Mihail Gorbacsov szovjet elnök elleni 1991. augusztusi puccs után lépett ki a KGB-ből, ami a Szovjetunió felbomlásához vezetett.

Az már korábban is ismert volt, hogy Vlagyimir Putyin tragédiának tartja a Szovjetunió felbomlását, most azonban ennél is tovább ment: a Kreml ura a történelmi Oroszország szétesésének nevezte a szakadást.

Ez a történelmi Oroszország felbomlása volt Szovjetunió néven

– mondta Oroszország elnöke, hozzátéve, hogy Nyugaton úgy gondolják, Oroszország további szétesése csak idő kérdése.

Putyin kijelentései feltüzelték a találgatásokat az Ukrajnával, a volt szovjet köztársasággal kapcsolatos szándékairól. Ahogyan arról már beszámoltunk, Oroszország több mint 90 000 katonát gyűjtött össze Ukrajnával közös határán, és Ukrajna illetve szövetségesei attól tartanak, hogy Putyin inváziót tervez. Egyes források szerint az offenzívára a jövő év elején kerülhet sor.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images