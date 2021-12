Elon Musk hatalmas vitába kezdett egy korábbi elnökjelölttel - A világ leggazdagabb embere egy mémmel válaszolt

A 2020-as demokrata előválasztáson is induló massachusetts-i szenátor Warren az adózási rendszer átalakítását sürgette tweetjében; hangsúlyozva, hogy a Time magazin által az év emberének megválasztott Elon Musknak is adóznia kéne.

Let’s change the rigged tax code so The Person of the Year will actually pay taxes and stop freeloading off everyone else. https://t.co/jqQxL9Run6

A világ leggazdagabb emberének számító techguru először egy korábbi eset felemlegetésével reagált. Warren pár évvel ezelőtt egy DNS-teszttel kívánta bizonyítani, hogy amerikai őslakos származású, azonban ez több okból is heves kritikát váltott ki, az akkori elnök, a republikánus Donald Trump pedig a Pocahontas névvel kezdte gúnyolni a demokrata képviselőt.

Arra emlékeztetsz, amikor gyerek voltam, és a barátom dühös anyja véletlenszerűen kiabált mindenkivel ok nélkül

– folytatta a milliárdos, aki Senator Warren – vagyis Warren szenátor – helyett Senator Karennek hívta Massachusetts állam képviselőjét, nem véletlenül. A Karen név mémmé és jelzővé vált a közelmúltban; olyan nőre szokták használni, aki fontoskodik és megaláz másokat.

You remind me of when I was a kid and my friend’s angry Mom would just randomly yell at everyone for no reason