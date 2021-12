Covid-holokausztról írt, keményen megbüntette a bíróság a híres jobboldali politikust

Törölnie kellett Twitter-bejegyzéseit annak a holland pártvezérnek, aki a holokauszthoz hasonlította az oltatlanok „kirekesztését” - számolt be a brit BBC . A jobboldali Thierry Baudet korábban „A határok jelentősége” címmel írt könyvet, amelynek előszavát a magyar állami kitüntetésben is részesített, azóta elhunyt Roger Scruton konzervatív filozófus írta. A magyar nyelven is megjelent könyvet szerző Baudet tavaly a Mandinernek adott interjút.