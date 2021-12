Ijesztő előrejelzés érkezett egész Európára az omikron variáns miatt

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Néhány hetente átfogó járványügyi helyzetértékeléssel és a kilátások elemzésével jelentkezik az ECDC, az Európai Unió központi, fertőző betegségekkel foglalkozó ügynöksége. A legújabb elemzését szerdán adta ki, amely tartalmában rengeteg újdonságot tartalmaz az előző anyaghoz képest, főleg a komorabb kilátások tekintetében, és ez most mind az omikron variáns gyors terjedése miatt van. Az ECDC anyaga egyenesen azzal indít, hogy

az omikron variáns megjelenése komoly aggodalomra ad okot, mivel az előzetes jelentések szerint a jelenleg domináns delta variánssal szemben jelentős terjedési előnnyel és az immunizáció erőteljesebb kerülésének képességével rendelkezik.

A szakértők arra is rámutatnak, hogy kezdetben külföldről EU-ba visszatérő eseteket regisztráltak, azonban most már több esetben is okozott helyi járványkitörést omikronos eset. Ez azt is jelenti, hogy a közösségi átvitel már jelenleg is folyamatban van az Európai Unió területén. A járványügyi központ előrejelzése szerint az omikron esetek számának további gyors növekedése várható a következő két hónapban.

Az omikron nagyobb fertőzőképessége és vakcinakerülő tulajdonsága miatt az ECDC azt valószínűsíti, hogy

2022 első két hónapjára a szupervariáns lesz a domináns az EU területén.



Erre egy látványos ábrát is készítettek a szakértők.

Vastag fekete vonallal jelölve az omikron dominanciájának alapforgatókönyve. Forrás: ECDC

A helyzet súlyosságának megítéléséhez azonban fontos adatok hiányoznak, ugyanis a jelenlegi ismereteink alapján nem tudni, hogy az omikron variáns által okozott betegség súlyossága megegyezik, vagy alacsonyabb a delta variánshoz képest. Az ECDC szakemberei ugyanakkor ennek kapcsán leszögezik: az omikron változat nagyobb fertőzőképessége és a járványgörbe ebből eredő várható exponenciális növekedése egy idő után képes felülmúlni az esetlegesen kevésbé súlyos lefolyásból származó előnyöket. Rövidebben fogalmazva: az omikron variáns képes lehet olyannyira felduzzasztani a fertőzött személyek számát, hogy kisebb kórházba kerülési és halálozási arányszám mellett is magas veszteséggel járhat az omikron-járványhullám.

A járványügyi szakértők egyenesen azt állítják, hogy ha csak a delta variánssal szembeni kilátásokat nézzük, akkor biztosan többlet kórházi kezelést és halálozást fog okozni az új változat.

Mindemellett arról sem szabad megfeledkezni, hogy mit művel az omikron variáns a társadalom meglévő védelmi szintjével, mennyire gyengíti például a meglévő vakcinák hatásosságát. Ezért is tartja fontosnak az ECDC az emlékeztető oltások beadását.

Ezek miatt a szakértők több forgatókönyvet is felvázoltak arra vonatkozóan, hogy hogyan alakulhat az európai emberek koronavírus-fertőzés elleni védelmi szintje annak függvényében, hogy 1) melyik variáns a domináns (delta vagy omikron) 2) időben hogyan gyengül a vakcinák védelme a többfajta variánssal szemben 3) hogyan lehet javítani a védelmen a booster oltásokkal. Ez alapján jól látható, hogy az omikron variánst tartalmazó forgatókönyvek mennyivel kedvezőtlenebbek, mint a delta variáns esetében.

Összességében azt is javasolják, hogy fontos lenne a vakcinákon túli védelmi intézkedések haladéktalan megerősítése Európa-szerte, tekintettel az omikron variáns elterjedésére.

Ennek alátámasztására egy újabb, első ránézésre ijesztő ábrát hoz a betegségmegelőzési központ. Arra tesznek a lenti ábrán kísérletet, hogy az omikron variáns delta variánshoz képesti halálozási többletét becsüljék meg egy optimista és egy pesszimista forgatókönyvre:

különböző járványügyi korlátozó intézkedések mértéke (amelyek a kontaktszámot csökkentik hatékonyan), a vakcinák hatásossága, az új variáns magasabb fertőzőképessége, a természetes immunitás gyengülése, valamint az emlékeztető oltások beadásának üteme mellett.

Ezek ugyanis azok a tényezők, amelyek befolyásolják a következő hónapok járványügyi kilátásait. Az ECDC becslései szerint a legrosszabb esetben (amikor nincsenek a mostaninál keményebb lezárások, a vakcinák hatásossága 50%-kal csökken, a fertőzőképesség 30%-kal nagyobb és a természetes immunitás 45%-ot csökken), akkor még egy felpörgetett emlékeztető oltási program esetén is 16-szor magasabb lesz a halálesetek száma, mint abban az esetben, ha a már ismert delta variáns maradna a domináns az EU-ban. A lenti ábrának azért lehet egy kedvező olvasata is: a booster oltásoknak igenis van kedvező hatása, valamint a járványügyi korlátozásokkal életeket lehet megmenteni.

Forrás: ECDC

Mindezek fényében az ECDC elemzése arra figyelmeztet, hogy amennyiben a jelenlegi pályán halad majd a járványgörbe, és nem lesznek képesek az európai országok felpörgetni az emlékeztető oltások beadásának programját, valamint nem szigorítják a kontaktusszám csökkentését célzó intézkedéseiket (korlátozások, lezárások annak érdekében, hogy a reprodukciós ráta 1 alá csökkenjen), akkor mindezeknek az lehet a következménye, hogy

korábban soha nem látott fertőzési és átviteli folyamatok bontakoznak ki az Európai Unióban, amelyek túlterhelhetik az egészségügyi rendszereket.

Fontos azt is megjegyezni, hogy a fentiek mind egyelőre kockázati forgatókönyvek, ám a járványügyi központnak az is feladata, hogy még időben felhívja a döntéshozók figyelmét a lehetséges veszélyekre, hogy azok időben fel tudjanak készülni és fel tudják készíteni saját lakosságukat. A kockázati forgatókönyvek kapcsán már csak azért sem árt az óvatosság, mert bár az omikron variáns gyorsan terjed, nem zárható ki az sem, hogy az általa okozott megbetegedés sokkal enyhébb lesz az érintetteknél és ebben az esetben az egészségügyre nehezedő terhelés sem lesz olyan jelentős. Ebből a szempontból is kiemelkedő jelentősége lesz a következő heteknek, mindenki azt fogja figyelni, hogy a Dél-Afrikából érkező vizsgálatok mire fognak utalni.

Címlapkép forrása: MTI/Bruzák Noémi