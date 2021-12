Müller Cecília elárulta, hány gyermeket kezelnek kórházban koronavírussal

Ma is 50-60 gyermek fekszik kórházakban koronavírussal, és kis számban, de kialakulnak súlyos, szövődményes esetek is - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyta az 5 és 11 évesek számár a vakcinákat, így elkezdődhetett ezek beadásának folyamata, ezzel fontos mérföldkőhöz értünk - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos Facebookra feltöltött videójában.

A járvány elején, a vuhani variáns jelenlétekor még igaz volt, hogy a gyerekek kevésbé érintettek a koronavírus-járványban, majd azt láttuk, hogy a mutálódásnak köszönhetően a gyermek-korosztály is bevonódik a fertőzésekbe.

A mai napon is 50-60 gyermek fekszik a kórházakban - árulta el Müller.

Nem nagy számban, de előfordul súlyos, de szövődményes eset is - tette hozzá. Az oltással a gyermekek nemcsak saját magukat óvják meg, hanem a családtagok egészségét is. Müller szerint a gyermekek oltása is hozzájárul ahhoz, hogy az egész család védetté váljon.

