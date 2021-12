Spanyolországban még mindig nem vehetik fel a harmadik oltást a fiatalok

Spanyolországban az eddigi 60 évről 40 évre csökken a koronavírus elleni oltás harmadik, emlékeztető dózisának korhatára - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium csütörtökön, azaz ennél fiatalabbak egyelőre még mindig nem vehetik fel a harmadik oltást. Az újabb korosztályok bevonásával további 15 millió ember válik jogosulttá az emlékeztető oltásra, amelyet életkortól függetlenül megkaphatnak egy adagos Janssen-vakcinával beoltottak, valamint azok a stratégiai ágazatokban dolgozók, akiket az AstraZeneca vakcinájával oltottak be korábban.

A tervek szerint sávosan, az idősebbektől a fiatalabbak felé haladva lesz elérhető az újabb oltás, leghamarabb az 59 és 55 év közöttiek kérhetnek majd időpontot, de csak akkor ha legalább fél év eltelt azóta, hogy megkapták az előző oltást.

A spanyol egészségügyi minisztérium adatai szerint eddig a 60 év felettiek 65 százaléka, több mint 9,7 millió ember élt az emlékeztető oltás beadatásának lehetőségével. A szaktárca hangsúlyozta: az oltási programban prioritást élvez a 12 év alatti gyerekek oltása, amely szerdán vette kezdetét.

Spanyolországban eddig 37,7 millióan, a 12 év feletti lakosság 86,6 százaléka kapta meg a koronavírus elleni védőoltás mindkét adagját.

A 17 autonóm tartományból mostanra tízben, valamint a két észak-afrikai autonóm városban is úgy döntöttek, hogy bizonyos nyilvános helyekre csakis oltási igazolvánnyal lehet belépni.

Jellemzően az éjszakai zenés-táncos szórakozóhelyeket érinti ez a követelmény, de például Andalúziában és Galiciában a kórházi látogatásnak is feltétele a dokumentum bemutatása. Kantábriában minden olyan zárt helyen elkérik, ahol ételt és italt fogyaszthatnak a vendégek, a Kanári-szigetekre pedig belföldről is csak az utazhat be, aki oltott vagy negatív koronavírus teszttel rendelkezik.

A Baleár-szigeteken a bíróság csütörtökön hagyta jóvá a tartományi autonóm kormány döntését, miszerint azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik nincsenek beoltva, hetente háromszor kell koronavírus-tesztet végeztetniük.

A dél-európai országban több mint egy hónapja lassan, de folyamatosan növekszik a fertőzöttek száma. Az elmúlt két hétben százezer emberből átlagosan 441-en lettek koronavírusosak - derült ki az egészségügyi tárca jelentéséből, amely szerint a napi esetszám szerdán meghaladta a 27 ezret, és 77 belehaltak a fertőzésbe. Carolina Darias egészségügyi miniszter hangsúlyozta: az oltásnak köszönhetően a halálozási arány tízszer kevesebb mint a korábbi járványhullámokban.

Címlapkép: Getty Images