Szomorú döntésre kényszerült II. Erzsébet

Szomorú elhatározásra jutott II. Erzsébet, a koronavírus-fertőzöttek rohamosan növekvő száma miatt lemondta hagyományos karácsonyi ebédjét, amelyre tágabb családja lett volna hivatalos - számolt be a Reuters . Bár az ebédet tavaly is le kellett mondani, a Daily Mail nemrég még arról számolt be, hogy a királynő járványhelyzet ellenére is kitart az ebéd megtartása mellett.