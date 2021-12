Óriáspók zavarta meg a koronavírus-sajtótájékoztatót

Yvette D’Ath éppen a queenslandi parlament előtt tartott sajtótájékoztatót, amikor az újságírók egy óriáspókot vettek észre rajta.

D'Ath mindent megtett, hogy megőrizze higgadtságát, és ezt kérdezte:

Valaki le tudná szedni azt a pókot?

A pók lábfesztávolsága elérheti a 15 cm-t is, illetve méreggel is rendelkezik; azonban nem szívesen csípik meg az embert, és nem tartják veszélyesnek.

Az incidens után a miniszter ezt írta a Twitteren:

Frissítés – a sajtótájékoztatón egyetlen pók sem sérült meg.

Update - No spiders were harmed during the press conference. https://t.co/220c6aM8ii