Kiszivárgott: Amerika egy időben még atomfegyverekkel is bevédte volna Tajvant

1949-ben elfoglalta a Kínai Kommunista Párt az ország szárazföldi részét, a nacionalisták Tajvanra és az azt körülvevő szigetcsoportra menekültek, ahol a mai napig de facto önálló országot üzemeltetnek.

Kevésbé ismert tény, hogy a KKP és a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) több kísérletet is tett a Kuomintang irányítása alatt álló kisebb szigetek visszaszerzésére az 1950-es években és nyílt inváziót is terveztek Tajvan ellen. Néhány szigetet meg is szereztek partraszálló műveletekkel a Kínai Köztársaság fegyveres erőitől (pl. Zsusan, Vansan, Hainan, Jidzsingsan szigetei), de volt, ahol a köztársasági erők visszaverték a PLA támadását (pl. Dongding). Az incidensek során elsősorban a szárazföldről lőtték a Kínához közeli, köztársasági erők irányítása alatt álló szigeteket tüzérségi eszközökkel a kommunisták, de több összecsapás történt tengerészeti erők és a légierő közt is.

Ezeket az eseményeket ma már első és második tajvani krízisként emlegetik, az előbbi 1954 szeptemberétől 1955 májusáig, a második 1958 augusztusától decemberéig tartott. Bár kisebb szigetek körül alakult ki tűzharc, Tajvan közvetlen inváziójára sosem került sor, elsősorban az Egyesült Államok beavatkozása miatt.

Eleinte Amerika nem akart foglalkozni a kínai polgárháborúval, az 1950-ben kirobban koreai háború során viszont közvetlen konfliktusba kerültek Kínával, ezért Tajvannal kapcsolatosan is proaktívabb politikai állásfoglalást vettek fel. Truman elnök odaküldte a teljes hetes számú hadiflottát, hogy meggátoljanak egy Tajvan elleni inváziót, 1955-ben pedig hivatalos védelmi paktumot is kötött Tajvan az Egyesült Államokkal, melyben katonai segítségnyújtást ígért Amerika, ha Tajvan támadás alá kerülne (később az egyezményt felváltotta a jóval ködösebben fogalmazó, 1979-es Taiwan Relations Act).

Az amerikai támogatás ellenére 1958-ban támadást indított Tajvan egyes szigetei ellen Kína, részben azzal a céllal, hogy felmérjék, mennyire elkötelezett valójában az Egyesült Államok a Kínai Köztársaság fennmaradása felé. Amerika fegyverszállítmányokkal, logisztikai eszközökkel, a légierővel és a haditengerészettel is támogatni kezdte Tajvant, így a krízis közel 1000 halálos áldozat, több tucat elsüllyesztett hajó és 33 lelőtt repülőgép után tűzszünettel zárult.

Bár Amerika nyilvánosan támogatta Tajvant, az elköteleződés mértéke ismeretlen volt egészen addig, amíg Daniel Ellsberg politikai aktivista, katonai elemző ki nem szivárogtatta idén az Egyesült Államok titkosított terveit a New York Timeson arra az esetre vonatkozóan, ha a Kínai Népköztársaság inváziót indít Tajvan szigete ellen.

A dokumentumokból kiderül, hogy az Egyesült Államok úgy vélte, hogy nem tudják hagyományos eszközökkel megvédeni Tajvant egy inváziótól, ezért a Pentagon nukleáris fegyverek bevetését javasolta Kína repülőterei ellen.

Hozzátették: ha a limitált nukleáris csapás nem rettenti el Kínát Tajvantól, a nagyobb városokat vennék célba, mint például Sanghajt.

Eisenhower elnök állítólag nem rajongott az ötletért, de áldását adta rá, hiszen a második világháború és a koreai háború után nem akartak egy újabb, több éven át húzódó, hagyományos fegyverekkel vívott háborút. Amerika döntéshozói remélték, hogy nukleáris fegyverek bevetésével gyorsan el tudják rettenteni a KKP-t és a PLA-t.

Érdekesség, hogy a Pentagon azzal számolt, hogy ha az Egyesült Államok atomfegyvereket használ, a Szovjetunió „nagyon valószínűleg” Kína védelmére kel saját atomfegyvereivel, mellyel „több millió” amerikai állampolgár halála következett volna be.

Ha Amerikát nem is tudták volna az akkori atomfegyverekkel célba venni, a Pentagon szerint Okinavát, a japán szigetet, ahol a mai napig több tízezer amerikai katona állomásozik, már meg tudták volna támadni.

A támadásra végül nem került sor, a dongdingi vereség után polcra tette Peking az inváziós terveit.

A sztori azért is fontos most, mert Tajvan körül ismét hevül a feszültség, ahogy szinte minden héten berepüléseket hajt végre a PLA a szigetcsoport légvédelmi azonosítási zónájába. Bár az 1979-es Taiwan Relations Act kimondja, hogy az Egyesült Államoknak segítenie kell Tajvan védelmét, azt nem mondja ki egyértelműen, hogy mindenképpen katonai beavatkozással kell ezt megtennie.

Így továbbra is kérdéses, hogy az Egyesült Államok segítené-e katonailag Tajvant, ha a Kínai Népköztársaság fegyverrel próbálja meg véghez vinni az „újraegyesítést.”

Ha az 1958-as sztori nem is ad erre a kérdésre egyértelmű választ, azt jól mutatja, hogy Amerika tényleg elkötelezett Tajvan megvédése felé, olyannyira, hogy anno akár nukleáris konfliktust is megkockáztattak volna, hogy „megvédjék a Kínai Köztársaságot a kommunizmustól.”

Persze azóta sok minden változott: az Egyesült Államok elismerte a Kínai Népköztársaságot, a két ország pedig egymás kulcsfontosságú kereskedelmi partnerévé vált. A Washington és Peking közti politikai kommunikáció viszont kezd ismét egyre hevesebbé válni, részben épp Tajvan miatt, melynek de facto szuverenitása mellett továbbra is elkötelezett az amerikai kormány.

Címlapkép: Ceng Shou Yi/NurPhoto via Getty Images