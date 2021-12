Koronavírus: egész Európában egyedülálló lazasággal várja az omikron-hullámot Magyarország

Portfolio 2021. december 19. 14:19

Magyarország nemzetközi összevetésben alig alkalmaz a járvány terjedésének megfékezését célzó korlátozó intézkedést - derül ki az Oxford Egyetem által készített mutató aktuális értékéből. Ennek viszont van egy olyan olvasata is, hogy a berobbanás előtt álló, omikron által okozott ötödik járványhullám is szinte akadály nélkül tud terjedni, miközben a delta hullám épp most cseng le.