Polgárháborúval riogatnak Amerika befolyásos emberei – Tényleg ennyire nagy a baj?

Számos politikai kutatás és felmérés igazolja, hogy rendkívül megosztottá vált az Egyesült Államok lakossága az elmúlt években, a radikális politikai megmozdulások pedig szinte mindennapossá váltak, gondoljunk akár a Capitoliumot ért támadásra, akár a nagyvárosokat romboló zavargási hullámokra. Amerika (volt) katonai vezetői, politikai elemzői, milliárdos befektetői is aggódnak már amiatt, hogy amit most látunk, lázadás, puccs, polgárháború előjelei lehetnek. A radikális mozgalmak térnyerése és a közéleti dialógus romlása ellenére azért szerencsére még mindig alacsony az esélye egy nyílt amerikai polgárháborúnak, ennek pedig az egész világ örülhet.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Polgárháborúra figyelmeztetnek a nyugalmazott tábornokok

A múlt hétvégén jelentős nemzetközi visszhangot váltott ki a Washington Post egy cikke, melyben három nyugalmazott amerikai tábornok arra kérte az Egyesült Államok haderejének vezetését, hogy gyakorolják be egy esetleges lázadás, polgárháborús helyzet kezelését.

Paul D. Eaton, Antonio M. Taguba és Steven M. Anderson nyugalmazott tábornokok elsősorban a 2021. január 6-ai, a Capitoliumot ért támadás miatt ragadtak „tollat,” mint ismert, az esemény során Donald Trump elnök radikális támogatói megostromolták az amerikai törvényhozás épületét, miközben Joe Biden elnök választási győzelmének hitelesítése folyt.

Az ostromban rengeteg aktív állományban lévő vagy veterán katona és rendőr is részt vett. E tényből a három tábornok azt szűrte le, hogy a haderőn belül is igencsak jelentős a politikai megosztottság, így arra a konklúzióra jutottak, hogy egy

esetleges puccskísérletet, lázadást számos aktív állományban lévő katona is támogatna, fegyverekkel, felszereléssel.

A volt katonai vezetők szerint már 2024-ben, a novemberi választások eredménye miatt lázadás, polgárháborús helyzet alakulhat ki, amennyiben a vesztes elnökjelölt és pártja nem fogadja el az eredményt. Szükségesnek tartják, hogy az Egyesült Államok hadereje azt is gyakorolja, hogy tud hatékony és működőképes maradni abban az esetben, ha egy „árnyékkormány” megpróbálja megragadnia a hatalmat – konkrét hadijátékok indítását is szorgalmazzák, melyben e forgatókönyv kimenetelét vizsgálnák.

2021. január 6-án megostromolták Donald Trump hívei a Capitoliumot, az amerikai törvényhozás épületét. Fotó: Wikimedia Commons

Mint ismert, az amerikai haderő rendszeresen „gyakorolja” különféle háborúk megvívását, fiktív, de általában valamilyen geopolitikai riválist (Oroszország, Kína, Irán) helyettesítő ország ellen, polgárháborús „hadijátékokra” nem szokott sor kerülni.

Amerika tényleg nagyon megosztott

Ray Dalio, a Bridgwater Associates nevű hedge fund vezérigazgatója az egyik legismertebb nagybefektető a világon, ő új könyvében, a Principles for Dealing with the Changing World Orderben igencsak részletesen foglalkozik egy új polgárháború lehetőségével és potenciális okaival.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 12. 02. 10 éven belül polgárháború robbanhat ki Amerikában a milliárdos sztárbefektető szerint

Dalio 30%-os esélyt ad arra, hogy 2030-ig polgárháború robban ki az Egyesült Államokban, amely szerinte hiába inkább valószínűtlen, mint valószínű, akkor is „vészesen nagy kockázat.”

A befektető elsősorban amiatt aggódik, hogy Amerika nagy megosztott politikailag és nem csupán arról van szó, hogy bizonyos, aktuális kérdésekkel kapcsolatosan vitás álláspontok alakulnak ki, hanem a Demokrata Párt és a Republikánus Párt hívei egyre inkább ellenségekként gondolnak egymásra, akik szerint egy gonosz, immorális világrendet próbálnak építeni a másik párttábor tagjai, sőt, olyanok is akadnak, akik a másik párt követőinek halálát kívánják.

Ray Dalio, a Bridgewater Associates vezérigazgatója, a világ egyik legismertebb és legbefolyásosabb befektetési alapkezelője. Fotó: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Ezen álláspont alátámasztása végett Dalio a Pew Research adatait szemlézi:

a republikánusok 55%,a, a demokraták 47%-a immorálisnak gondolja a másik tábort,

a republikánusok 61%-a, a demokraták 54%-a úgy látja, hogy a másik tábor teljesen más értékrendet követ az életében,

a demokraták 79%-a, a republikánusok 83%-a úgy jellemezte viszonyát a másik párt követőivel, hogy „hűvös vagy nagyon hideg,”

a demokraták 80%-a úgy gondolja, hogy a Republikánus Pártot rasszisták irányítják, míg a republikánusok 82%-a szerint a Demokrata Pártot szocialisták irányítják,

A demokraták 20%-a, a republikánusok 15%-a úgy vélekedik, hogy az ország jobban működne, ha a másik tábor követői „egyszerűen meghalnának.”

Dalio arra is kitér, hogy szerinte három jele van a polgárháborús eszkalációnak:

a meglévő társadalmi rend szabályainak felrúgása, a két oldal egymással szembeni, érzelmi alapú támadása, a vérontás.

Bár elszórtan gyakorlatilag mindegyik jelenséggel találkozni lehet, ezek intenzitása még nem olyan nagy, hogy „hatos szintű” polgári konfliktusról lehessen beszélni (vagyis nyílt polgárháborúról), ettől függetlenül Dalio szerint az Egyesült Államok már régóta ötös szintű belpolitikai konfliktussal küzd.

Egyébként Dalio és a tábornokok mellett szinte mindennapos az, hogy cikkek, politikai vélemények jelennek meg az Egyesült Államokban és a környező országokban a témáról. A Washington Post tegnap szemlézett egy tanulmányt azzal a címmel, hogy

közelebb állunk a polgárháborúhoz, mint azt a legtöbben el tudjuk képzelni.

A Newsweek pedig arról írt szintén egy napja, hogy "több millió amerikai áll készen a hatalom megragadására, ha Trump veszít 2024-ben."

Radikális mozgalmak

Egy esetleges polgárháborús krízist alapvetően nem önmagában a demokrata-republikánus szembenállás, hanem egy kicsi, radikális csoport akciója hozhat el, erre számos történelmi példa is rámutat a múltból.

Az amerikai politikai rendszer sajátossága, hogy gyakorlatilag két domináns párt, a republikánusok és a demokraták állandó „harca” jellemzi az országot, de a két párt égisze alatt sokféle, gyakran egymással is konfliktusba kerülő érdekcsoport tömörül.

Némely ezek közül az érdekcsoportok közül kifejezetten radikális. A Capitolium ostromában részt vevő Trump-támogatók például egyértelműen ebbe a kategóriába tartoznak, sokan közülük az úgy nevezetett „QAnon” összeesküvés-elmélet hívei voltak, melynek alaptézise, hogy Donald Trump titkos háborút vívott az „Egyesült Államokat irányító sátánista-pedofilokkal szemben.”

A másik oldalon pedig aligha lehetne mérsékeltnek nevezni azokat a tüntetőket, akik a Black Lives Matter és más, társadalmi igazságossághoz köthető mozgalmak tüntetésein gyújtogattak, fosztogattak az Egyesült Államok nagyvárosaiban. Ezek az emberek csak a George Floyd halálát követő két hétben 2 milliárd dolláros kárt okoztak amerikai állampolgárok magántulajdonában. Bár azt sem lehet kijelenteni, hogy ezek a fosztogatók mind a Demokrata Párthoz köthető radikálisok voltak, nehéz lenne azt mondani, hogy nincs jelentős átfedés a két tábor közt.

A George Floyd halálát követő országos zavargások jelentős anyagi kárt okoztak az Egyesült Államokban, itt a minneapolisi rendőrség egyik épülete látható, miután felgyújtották azt a tüntetők. Fotó: Hungryogrephotos via Commons

Jellemző, hogy a radikálisabb akcióktól, aktivistáktól mindkét párt vezetése elhatárolódik, de ettől függetlenül mind a demokrata, mind a republikánus tábornak megvannak a maga szélsőségesei.

Rontja még a helyzetet, hogy mindkét párt jelentős mennyiségű erőforrást fektet abba, hogy a rivális párt radikálisait az egész politikai pártot jellemző formációként tálalja.

Emellett persze ott vannak az olyan radikális mozgalmak is, amelyek nem feltétlen mutatnak szoros pártaffinitást, de a maga nemükben hajlanak a szélsőséges cselekményekre, ilyenek például:

a fehér fajvédő, neonáci, rasszista, fasiszta csoportosulások (pl. NSM, KKK, Vanguard America, Patriot Front),

a fekete fajvédők, mint például a New Black Panther Party, illetve néhány magukat „fekete héber izraelitának” nevező csoportosulás,

a baloldali, szocialista / kommunista / anarchista, forradalmi mozgalmak,

a szeparatista mozgalmak, például a Texas vagy a déli államok függetlenségét támogató mozgalmak, a fehér szeparatisták (Northwest Territorial Imperative vagy Richard Spencer hívei), illetve fekete szeparatisták (New Afrika mozgalom),

a magukat „hazafiasnak” valló (jobboldali) radikális mozgalmak, mint az Oathkeepers, a Proud Boys, a Three Percenters vagy a „Boogaloo-srácok.”

a radikális vallási mozgalmak.

A szélsőjobboldali "Three Percenters" mozgalom az Egyesült Államok egyik legjobban felszerelt és kiképzett milíciája. A Capitolium ostromát követően a szervezet hivatalosan feloszlott, de számos helyi alszervezete működik zavartalanul. Kanada terrorszervezetként tartja nyilván a formációt. Fotó: Anthony Crider via Commons

Az SPLC vagy az ADL listáin bőven vannak radikális csoportok, szimbólumok, melyekből lehet böngészni.

Ezek a radikális csoportok általában csak néhány száz főt számlálnak, de sajnos nem teljesen kizárható, hogy olyan cselekményt hajtanak végre, amely a felnagyított médiafigyelem miatt heves reakciót vált ki egy nagyobb politikai tömörülésen belül és szélesebb társadalmi konfliktushoz vezet. Némely ezek közül a politikai csoportok közül (például a decentralizált Boogaloo-srácok egyes "tagjai" vagy a magukat "Wolverine Watchmennek" hívó szélsőjobboldali csoport) aktívan támogatja is egy polgárháborús konfliktus kirobbanását.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 10. 14. A koronavírus miatt frusztrált fegyveresek akartak megdönteni két amerikai államot

Miért veszélyes ez az egész?

Bár vitathatatlanul sokat romlott a viszony az Egyesült Államokat alkotó politikai, gazdasági és faji csoportok közt az elmúlt években, azért

még mindig érdemes úgy kezelni egy lázadás, polgárháború lehetőségét, mint egy valószínűtlen, de azért nem teljesen irreális forgatókönyv.

Sajnos mindkét oldalon vannak, akik drukkolnak ennek a kimenetelnek, pedig egy ilyen katasztrófa-forgatókönyvnek súlyos következményei lennének az egész világra nézve.

Egy amerikai polgárháborús konfliktus

hatalmas véráldozattal járna , hiszen az Egyesült Államok rendelkezik a világ legütőképesebb haderejével és legkorszerűbb haditechnikájával, illetve az amerikai civil lakosság kezében van a legtöbb egy főre jutó fegyver az egész világon (120,5 darab / 100 fő),

, hiszen az Egyesült Államok rendelkezik a világ legütőképesebb haderejével és legkorszerűbb haditechnikájával, illetve az amerikai civil lakosság kezében van a legtöbb egy főre jutó fegyver az egész világon (120,5 darab / 100 fő), az Egyesült Államok rendelkezik a világ legnagyobb gazdaságával, melynek destabilizációja a globalizált világban súlyos gazdasági hullámokat vetne , ez pedig jó eséllyel a nemzetközi pénzügyi rendszer és tech-szektor teljes összeomlásához vezetne,

rendelkezik a világ legnagyobb gazdaságával, melynek , ez pedig jó eséllyel a nemzetközi pénzügyi rendszer és tech-szektor teljes összeomlásához vezetne, Amerika destabilizációját tekintve azonnal nekiállnának az ország geopolitikai riválisai – Kína, Oroszország, Irán, stb. -, hogy akár katonai erővel érvényesítsék akaratukat olyan térségekben, ahol Amerika jelenléte eddig visszatartó erővel bírt.

– Kína, Oroszország, Irán, stb. -, hogy akár olyan térségekben, ahol Amerika jelenléte eddig visszatartó erővel bírt. Más, politikailag megosztott országokat is inspirálhat egy amerikai polgárháború a belpolitikai konfliktusuk ilyen jellegű rendezésére.

Lehet az Egyesült Államok jelenlegi politikai berendezkedését, geopolitikai aktivitását szeretni vagy utálni, de olyannyira függ a jelenlegi világgazdaság, nemzetközi politikai rendszer Amerikától, hogy egy polgárháborús krízis az egész világ gyors destabilizációjához vezetne, ezért nem érdemes egy ilyen kimenetelnek drukkolni.

Címlapkép: Eze Amos/Getty Images