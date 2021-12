Gyászolnak a világ vezetői, Biden és Obama is megszólalt

Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök szerint Tutu „páratlan hazafi” volt.

Desmond Tutu érsek halála egy újabb fejezet nemzetünk búcsújában a kiemelkedő dél-afrikaiak generációjától, akik örökségül hagyták nekünk a felszabadult Dél-Afrikát

- írta a Twitteren Ramaphosa.

The passing of Archbishop Emeritus Desmond Tutu is another chapter of bereavement in our nation’s farewell to a generation of outstanding South Africans who have bequeathed us a liberated South Africa. pic.twitter.com/vjzFb3QrNZ

Biden amerikai elnök és Jill Biden first lady közölték, hogy összetörte a szívüket Tutu halálának híre. A Fehér Ház által kiadott közleményben kiemelték, hogy Desmond Tutu bátorsága és erkölcsi tisztasága hozzájárult az amerikai politika apartheidhez való viszonyának változásához.

Barack Obama, az Egyesült Államok 44. elnöke Tutut mentornak, barátnak és erkölcsi iránytűnek nevezte.

Archbishop Desmond Tutu was a mentor, a friend, and a moral compass for me and so many others. A universal spirit, Archbishop Tutu was grounded in the struggle for liberation and justice in his own country, but also concerned with injustice everywhere. pic.twitter.com/qiiwtw8a5B