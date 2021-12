Újabb katalán rappert börtönözne be Spanyolország

José Miguel Arenas Beltránt 2018 májusában ítélték 3 és fél év letöltendő börtönbüntetésre terrorizmus éltetése és a királyi család gyalázása miatt. Valtònyc Belgiumba menekült az ítélet végrehajtása elől, ezért Spanyolország európai elfogatóparancsot adott ki ellene.

Győzelem! Három év jogi procedúra, az Európai Bírósághoz és a Belga Alkotmánybírósághoz vezető kitérő után a fellebbviteli bíróság úgy ítélte meg, hogy Valtònyc nem adható ki

- írta a rapper ügyvédje, Simon Bekaert a Twitteren.

Victory ! After three years of legal procedures, a detour to the European Court of Justice and to the Belgian Constitutional Court, the Court of Appeal rules that Valtonyc can not be extradited. A good day for music and freedom of expression. @valtonyc