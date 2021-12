Icemageddon: rekordmeleg és heves havazás Alaszkában

A tudósok szerint abszurd, ami az USA legészakabbi államában történik. Az alaszkai Kodiak-szigetcsoportnál vasárnap 19,4 Celsius-fokot mértek, a mostani pedig Alaszka legmelegebb karácsonya volt – számolt be a brit Guardian

Alaszka több részén is 15,5 °C fölé emelkedett a nappali hőmérséklet, és özönvízszerű esőzések következtek be egy olyan időszakban, amelyet általában csípős hideg és hó jellemez.

A Kodiak-szigetcsoportnál a levegő hőmérséklete vasárnap elérte a 19,4 Celsius-fokot, ami a valaha mért legmagasabb decemberi érték Alaszkában

– mondta Rick Thoman, az Alaszkai Klímafelmérési és -Politikai Központ tudósa. Thoman „abszurdnak” nevezte az értéket.

Thoman a kirívóan langyos alaszkai tél több extrém példájára is rámutatott. Nemrég 18,3 °C-ot mértek a Kodiak repülőtéren, az Alaszkai-félszigeti Cold Bay közösségben pedig 16,6 °C lett az új rekord. Emellett az aleut Unalaska városában legalább nyolc decemberi napon volt 10 °C feletti a hőmérséklet, beleértve azt a 13,3 °C-os értéket, amely Alaszka legmelegebb karácsonyi napja volt.

A december alapvetően száraz hónapnak számít Alaszka belsejében, mert az általában fagyos levegő nem képes sok nedvességet megtartani.

Most azonban annyi hó esett, hogy vasárnap beomlott az egyetlen élelmiszerbolt teteje Delta Junctionban, amely 153 km-re fekszik Alaszka második legnagyobb településétől, Fairbankstől.

Talán még ennél is rosszabb, hogy a heves havazást zuhogó eső követte, amely jéggel borította be a régió településeit, széleskörű áramkimaradásokat idézve elő, valamint a főbb utak és irodák lezárását. A helyiek nevet is adtak a jelenségnek: Icemageddon.

Alaszkában továbbra is hideg lesz a téli időszakban – az előrejelzések szerint a Fairbanks-i hőmérséklet mínusz -29 fok alá süllyed ezen a hétvégén -, de a jövőben várhatóan még több lesz a meleg és nedves epizód, mondta Thoman.

Címlapkép forrása: Getty Images