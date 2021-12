Keserű adat érkezett: nagyot ugrott a kórházban ápolt koronavírus-fertőzött gyerekek száma Amerikában

Néhány hét alatt több ezer új, kórházban kezelt koronavírus-fertőzöttet eredményezett a gyermekek körében az omikron-variáns az Egyesült Államokban. Ez pedig felveti azt a nagyon komoly kérdést, hogy az új hullám mennyiben fogja megtalálni a 18 év alatti oltatlan populációt.

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ legfrissebb közlése szerint a koronavírussal fertőzött,

kórházi kezelésre szoruló gyermekek napi számának 7 napos mozgóátlaga december 21. és 27. között országszerte több mint 58%-kal emelkedett, elérte a 334 főt.

A Reuters beszámolója ennek kapcsán azt is megjegyzi, hogy a 74 millió fős 18 év alatti amerikai lakosság kevesebb mint 25%-a oltott.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az omikron-esetek száma szerte az USA-ban gyorsabban fog növekedni, miután az iskolák a jövő héten újra kinyitnak a téli szünet után.

Az orvosok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy egyelőre még korai lenne megállapítani, hogy az omikron variáns súlyosabb megbetegedést okoz-e a gyermekeknél, mint a koronavírus korábbi változatai, a magas fertőzőképessége azonban kulcsfontosságú, ez ugyanis megnövelheti a kórházi kezelések számát is.

Anthony Fauci, az amerikai elnök vezető egészségügyi tanácsadója épp a napokban figyelmeztette az amerikaiakat az omikron miatt. Kiemelte, hogy bár az omikron variáns által okozott fertőzés enyhébb lefolyásúak, a fertőzöttek rendkívül magas száma miatt a kórházak túlterhelődhetnek.

Több embert fog megfertőzni ez a variáns, látható az esteszámok növekedésén már ez a trend és a gyerekek kórházi kezelésének száma is emelkedik - értékelte a legutóbbi adatokat Jennifer Nayak, a University of Rochester Medical Center fertőző betegségek szakértője és gyermekorvos.

Azt is hozzátette, hogy a tapasztalatok alapján az 5 éven aluli gyermekek nagy részben oltatlanok, ezért még mindig viszonylag nagy a védtelen gyermekek populációja, mivel nem szereztek előzetesen immunitást a vírussal szemben.

A hírügynökség azt is kiemeli, hogy még New Yorkban is, amely város a legmagasabb átoltottságot tudja felmutatni, 40% csak az 5-17 évesek beoltotti aránya, míg a felnőttek 80%-a kapta meg az oltását. Az USA-ban csak az 5 év feletti gyermekek számára van engedélyezett vakcina.

New York városában a 18 év alatti fiatalok kórházi kezelésének száma a december 5-én látott 22 főről 109 főre emelkedett december 19. és 23. közötti időszakban. Az 5 év alatti gyermekek az esetszámok felét tették ki. December 19. és december 23. között a 18 éven aluliak kórházi kezelésének száma az egész államban 184 fő volt, míg december 5. és december 11. között 70 fő volt.

Az Egyesült Államok más részein is megugrott a gyermekek körében előforduló esetek száma. Ohio állam kórházszövetségének adatai szerint az elmúlt négy hétben 125%-kal nőtt a kórházi kezelések száma a 17 éven aluli gyermekek körében.

A CDC adatai szerint Floridában, New Jerseyben és Illinois államban legalább kétszeresére nőtt a koronavírussal fertőzött kiskorú betegek átlagos napi kórházi kezelésének hétnapos száma az elmúlt héten.

A Reuters arra is kitért, hogy a kisgyermekek átoltottsága jóval alacsonyabb, mint más korcsoportokban, a családok egyelőre haboznak beadatni az oltást. Az USA-ban az 5-11 évesek körében 15% alatt van a teljesen beoltottak aránya.

Orvosok beszámolója szerint az ebben a hónapban kórházba kerülő gyerekeknél a Covid-19 súlyosabb tüneteit tapasztalták, mint a légzési nehézség, a magas láz és a kiszáradás. Segítségre van szükségük a légzéshez, segítségre van szükségük az oxigénellátáshoz, extra folyadékpótlásra van szükségük - mondta Rebecca Madan, gyermekfertőző betegségek specialistája.

Érdekesség, hogy a hírügynökség által idézett kutatások azt mutatják, hogy a gyermekek fertőződésének jelentős része általában az iskolákon kívül történik.

Címlapkép: Védőfelszerelést viselő orvos a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja, a Honvédkórház koronavírussal fertőzött betegek ellátására kialakított intenzív osztályán 2021. december 15-én. Forrás: MTI/Balogh Zoltán