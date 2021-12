Kiderült, melyik cégnél folytatja karrierjét Sebastian Kurz

Sebastian Kurz volt osztrák kancellár globális tervező munkakörben a német származású amerikai milliárdos befektető, Peter Thiel cégénél, a Thiel Capitalnál fog dolgozni - erősítette meg maga az érintett a Krone és a Heute osztrák lapok csütörtöki számában megjelent nyilatkozatában.

Thiel társalapítója volt a PayPal online fizetési rendszernek, továbbá a Palantir adatelemző cégnek, és a 2000-es évek elején a Facebook közösségi hálózatba is befektetett. Politikailag Donald Trump volt amerikai elnököt támogatta.

A Thiel Capital székhelye Kaliforniában van. Peter Thiel főként technocégekbe fektet be, de jelen van tőkéjével a (legális) kannabiszpiacon, és az úgynevezett "seasteading" projekt keretében "úszó városok" létrehozását tervezi.

Thielt a Republikánus Párt libertárius (szabadelvű) csoportjához sorolják, amely az egyéni szabadságot az állam fölé helyezi, az állami beavatkozást elutasítja. A libertáriusok síkra szállnak a szabad fegyverviselés jogáért, valamint a kábítószerek legalizálása és a melegházasság mellett is. 2016-ban Thiel a republikánus konvención delegátusként Trumpra szavazott.

Az osztrák kormány átalakulását egy októberben kirobbant botrány indította el, miután az ügyészi hivatal bejelentette, hogy több személy, köztük Kurz ellen is nyomozást indított megvesztegetés és befolyással üzérkedés gyanújával. Kurz akkor lemondott a kancellári posztról, majd az Osztrák Néppárt elnökségéről is, és felhagyott a politikával. Utódja a kancellári székben ideiglenesen Alexander Schallenberg addigi külügyminiszter lett. Két hónap múltán Schallenberg is bejelentette lemondását, és visszatért régi munkakörébe, a külügyminiszteri tisztségbe. Utódát, Karl Nehammert december 6-án iktatták be Ausztria új kancellárjaként, miután megválasztották az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnökének Kurz helyébe.

Címlapkép forrása: Thomas Kronsteiner/Getty Images