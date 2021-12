Tekintélyelvű örömgyilkosoknak hívta ellenfeleit, közben nevetség tárgyává vált a híres politikus

A republikánus politikus – aki 2016-ban megpróbálta elnyerni a párt elnökjelöltségét és nemrégiben pedzegette 2024-es indulását – dühösen retweetelte Nyugat-Ausztrália kormányának egyik bejegyzését.

A szenátort az tévesztette meg, hogy Nyugat-Ausztrália (Western Australia) rövidítése megegyezik Washington államéval: WA.

Nyugat-Ausztrália kormánya közösségimédia-oldalán jelezte egy nőnek, hogy tilos táncolni az újévi ünnepségek során.

Ted Cruz, azt gondolva, hogy az amerikai, demokrata vezetésű Washington államról van szó, így reagált:

A kék állambeli demokraták hatalomtól megrészegült, tekintélyelvű örömgyilkosok. Washington állam: TÁNCOLNI TILOS!!! Bármely racionális és szabad polgár: Takarodjatok el.

Cruz később törölte a tweetet, azonban az nem tűnt el nyomtalanul.

Since deleted this, I’ll post as a reminder to all of us to DO YOUR RESEARCH before posting misinformation. WA means “Western Australia” not Washington state. @tedcruz