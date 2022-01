A villamosítás útján az Audi - Elektromos autót Győrnek!

A globális autóiparban zajló teljes átalakulás jelentős hatással van a győri Audi-gyár működésére is. A világ legnagyobb motorgyára rohamléptekben halad az elektromobilitás útján, amelyre nyomós oka van: fő termékeire, a belsőégésű motorokra néhány év múlva már nem lesz szükség. Győrben ezért gőzerővel dolgoznak azon, hogy a lehető legtöbb elektromobilitáshoz kapcsolódó kompetenciát megszerezzék és kiépítsék annak érdekében, hogy a hazai fejlesztő- és gyártóbázis erős pozícióját megőrizzék hosszú távon. Az Audi Hungaria nekünk is megmutatta, hol tartanak a jövő mobilitásához vezető úton. Az esemény végén egyértelműen megfogalmazódott bennünk, hogy nagyon megérdemelne végre egy tisztán elektromos meghajtású modellt is Győr.

A globális autóipar totális átalakulása, az elektromobilitás megállíthatatlan térnyerése természetesen kiemelten érinti az Audi AG győri operációját is, amely a világ legnagyobb motorgyáraként fénykorában évi 2 millió belsőégésű motort állított elő. Vagyis fő termékként olyan alkatrészek gördültek és gördülnek le a mai napig a győri Audi-gyár szalagjairól, amelyekre az idő előrehaladtával egyre kisebb mennyiségben lesz szükség a Volkswagen konszernnél, amely dedikáltan a világ vezető elektromosautó-gyártójává kíván válni az előttünk álló évtizedben. Az Audi menedzsmentje már ki is mondta a belsőégésű motorok halálos ítéletét: azok fejlesztését 2026 után teljesen leállítják és Európában ebben az évben dobják piacra az utolsó belsőégésű motorral szerelt modelljüket. Hosszú távon pedig úgy számolnak, hogy a vásárlói igények függvényében várhatóan 2032-ben teljesen átállítják a márkát tisztán elektromos autók gyártására.

A fentiek fényében nem meglepő, hogy a győri Audinál gőzerővel dolgoznak azon, hogy a lehető legtöbb elektromobilitáshoz kapcsolódó kompetenciát megszerezzék és kiépítsék annak érdekében, hogy a hazai fejlesztő- és gyártóbázis erős pozícióját megőrizzék a globális gyártóhálózaton belül. Szerencsére ebben a németek is abszolút partnerek, az elmúlt évtizedekben eurómilliárdokat öltek a magyarországi Audi-gyárba és ezért mindent megtesznek annak fenntartható működéséért. Jó példa erre a hazai e-motor fejlesztés és gyártás, a szerszámgyár és annak fejlesztése, vagy éppen a plug-in hibird Audi Q3-as modellek gyártása. Ezek mindegyikét személyesen is szemügyre vehettük annak az élménynapnak a keretében, amelynek kiemelt célja volt, hogy az Audi Hungaria megmutassa, hol is tartanak a jövő mobilitásához vezető úton.

Az Audi AG stratégiájának középpontjában az elektromobilitás áll, amelyhez a győri operáció is teljes erőbedobással alkalmazkodik – jelentette ki Alfons Dintner az eseményen. Az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke hozzátette, hogy a német prémiumautógyártónál ennek megfelelően egyre nagyobb hangsúlyt kap az elektromos autózásra történő átállás, amelynek eredményeként 20 tisztán elektromos modellt dobnak majd piacra 2025-ig. Dintner nyíltan beszélt arról is, hogy 2030-ig fokozatosan le fogják állítani a belsőégésű motorok gyártását, amennyiben az ügyféligények ezt indokolttá teszik. Természetesen mindez komoly tervezést igényel a menedzsment részéről, hiszen Győrben több, mint 12 ezer dolgozó megélhetését kell biztosítani hosszú távon.

Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke nyitó beszédében a győri Audi-gyár jövőjéről, az elektromobilitásra történő átállásról beszélt.

A jelen és a jövő e-motorjait már Győrben fejlesztik, tesztelik és gyártják a világnak

2018-ban indult az elektromos motorok gyártása, amellyel egy teljesen új kompetenciát építettek fel Győrben. Ezzel a lépéssel nyugodtan mondhatjuk, hogy megalapozták az Audi Hungaria fenntartható és hosszútávú versenyképességét. Az elmúlt években a győri operáció az e-motorgyártás központjává vált az Audi konszernen belül, ennek a folyamatnak a mérföldköveként idén elkészült a 250 ezredik e-motor a győri Audiban.

Fontos mozzanat az e-motor gyártásában, készül a státor, amely 2600 méter rézhuzalt tartalmaz.

Lényeges arról is megemlékezni, hogy az Audi Hungaria Járműhajtás Fejlesztés területe több száz magasan képzett munkatársával egészen a fejlesztés előtti fázistól a szériafejlesztésen át a sorozatgyártás támogatásáig kíséri az elektromos hajtásokat. A terület az elektromos hajtások vizsgálatát és tesztelését többek között back to back (azaz B2B) mérőpadok és akusztikai járatópad segítségével végzi.

A győri Műszaki Fejlesztés az Audi AG harmadik legnagyobb fejlesztési központja és egyben a szimuláció, valamint az akusztikai és szilárdságtani vizsgálatok kompetenciacentruma.





E-motor akusztikai vizsgálata az Audi Hungaria Műszaki Fejlesztésén.

Fontos megjegyezni, hogy az Audi Hungaria szakemberei a Volkswagen csoport különböző gyártótelephelyei számára is nyújtanak szolgáltatásokat, hiszen járatópadjainkon a konszern valamennyi meghajtását tudják tesztelni. A villanymotor, a váltó és a teljesítményelektronika tökéletes együttműködése szükséges az elektromos hajtás hatékony és megbízható működéséhez. A Járműhajtás Fejlesztés specialistáinak egyik feladata éppen ezért az alkatrészek felelős tervezése, majd azok működésének tesztelése és engedélyezése. Tevékenységük kiterjed ezen felül az előszéria fázisában a villamoshajtások validálására, majd a szériagyártás támogatására is. Ennek biztosításához különböző próbapadokon végeznek részletes méréseket extrém termikus-, elektromos és mechanikai körülmények között.

A B2B próbapadokon használt felépítés két elektromos hajtásból, féltengelyekből és két homlokfogaskerekes hajtóműből áll. A tesztelés során az egyik villanymotor a hajtás funkciót veszi át, ezáltal a homlokfogaskereken keresztül hajtja meg a másik elektromos hajtást, így klasszikus értelemben ez utóbbi válik a tesztgéppé. A berendezés fő jellemzője, hogy fékgép nélkül működtethető, úgy, hogy két meghajtás egyidejű tesztelését lehetővé teszi. Ennek során az egyik elektromos hajtás motoros üzemben, a második pedig generátoros üzemben működik, váltakozó üzemmódban. Ez egyrészt lehetővé teszi a jóváhagyási folyamatok rendkívül hatékony és gyors elvégzését, másrészt a próbapad optimális felépítésének köszönhetően a homlokfogaskerék egyszerű átalakításával könnyen elérhető a nagyobb nyomaték vagy fordulatszám.

A B2B vizsgálatok során alkalmazott paletták, amelyekre a villanymotort az Audi munkatársai előre felépítik és a vizsgáló kamrába juttatják, működtethetők klímakamrában is. A klímakamra lehetővé teszi a hajtások tesztelését extrém időjárási viszonyok között, egészen a sarkvidéki hidegtől a szaharai forróságig, sőt még azon túl is: a szakemberek -70 ° C és 160 °C közötti hőmérséklettartományban tudják itt tesztelni a meghajtásokat, amelynek segítségével különböző, egészen extrém vezetési környezet is modellezhető.

Lényeges azt is elmondani, hogy a győri Audi-gyárban jelenleg négy kabinban folyik az e-motorok tesztelése. Ezek a kabinok egyenként 200 e-motor tesztelésére, ellenőrzésére képesek naponta, amely egyben azt is jelenti, hogy jelenleg napi 800 elektromotor tesztelésére van lehetőség Győrben.

A B2B próbapad az időjárás próbáját is kiállja.

Az érdekességeknél maradva meg kell emlékezni arról a 25 robotról és 36 TFT-ről, vagyis vezető nélküli transzport járműről, előbbiek aktív szerepet játszanak az elektromotorok gyártásában, utóbbiak pedig az alkatrészek szállításában a csarnokon belül.

Zajlik az elektromos meghajtások gyártása, az üzemen belüli mozgatást vezető nélküli transzport járművek segítik.

Az e-transzformáció jegyében a vállalat nem csak elektromos motorokat fejleszt, tesztel és gyárt, hanem ezzel egyidejűleg már javában készül az új e-motorgeneráció gyártására. A jövőben Győrben készülnek a Volkswagen konszern tisztán elektromos járműveinek hajtásai, melyek az Audi és a Porsche által közösen fejlesztett prémium elektromos platformra - Premium Platform Electric (PPE) épülnek. Az új e-motorok gyártásához egy meglévő gyártócsarnokban alakítanak ki egy 15 000 négyzetméteres területet, ahol 700 munkatárs fog dolgozni a sorozatgyártásban. A meghajtások gyártása mellett további alkatrészek, mint például a státor és a váltókomponensek is a vállalatnál fognak készülni az új e-motorgeneráció számára.

Ahol mindent tudnak az autógyártásról

Az Audi győri szerszámgyárban jelenleg 52 ezer négyzetméteren fejlesztenek présszerszámokat és karosszériagyártó berendezéseket a sorozatgyártásban történő alkalmazásukig. Emellett az exkluzívszériás gyártásban évente az Audi és Volkswagen konszern több tízezer sportos modellje számára készül szinte valamennyi karosszériaelem. Az ajtók, sárvédők, motorháztetők, csomagtérajtók, valamint tető- és oldalelemek gyártása flexibilis robotcellákban történik, amelyek nagyszámú változtatási lehetőséget, valamit digitális megoldások, mint például RFID-chipek bevetésével egy gyors, automatizált tevékenységváltást tesznek lehetővé.

A gyárban dolgozók rendkívül büszkék arra, hogy olyan különleges, exkluzív autókhoz gyártanak karosszériaelemeket, mint az Audi R8, a Lamborghini és a Bentley egyes modelljei és az elektrombilitáshoz legszorosabban kapcsolódó, tisztán elektromos meghajtású e-tron GT.

Ez utóbbi modell a legnagyobb darabszámú projektje az üzemnek jelenleg, messze túlszárnyalja a többit. Az Audi e-tron GT szintén minden karosszériaelemét: négy ajtaját, két sárvédőjét és a csomagtérfedeleit is Győrben gyártják.

Zajlik a vadonatúj Audi e-tron GT szinte összes karosszériaelemének gyártása.

A karosszériaelemek gyártása rugalmas gyártószigeteken történik, a termelésben 55 robot vesz részt.

Sehol nincs ilyen rugalmas gyártósor a világon kisszériás karosszériagyártás tekintetében.

Az e-tron GT karosszériaelemeinek gyártása a szerszámgyárban robotok segítségével.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy az exkluzívszériás gyártásban percenként készül el egy elem, míg nagyszériás gyártásban percenként 12 alkatrészt állítanak elő átlagosan. Győrben jelenleg 63 termék készül elő a világnak.

Az exkluzív sportautók iránti igény elképesztő méreteket öltött az elmúlt években, a vásárlói igények kiszolgálása érdekében folyamatosan fejlesztések zajlanak Győrben. A legújabb beruházás keretében a jelenlegi gyártócsarnokot 3 800 négyzetméterrel bővítik az exkluzívszériás gyártás számára, míg a logisztikai csarnok 2 500 négyzetméterrel bővül. A beruházás hozzájárul mintegy 700 munkahely megőrzéséhez és 30 százalékkal növeli az exkluzívszériás gyártás kapacitását.

Egy régi mondás szerint ott, ahol szerszámokat terveznek és állítanak elő, mindent tudnak az autógyártásról.

Győrben külön szerszámgyártó szegmens működik. Itt arról gondoskodnak, hogy egy lemezalkatrész alakítható, gyártható legyen, és egy olyan gyártóeszköz szülessen, amelyet gazdaságosan lehet működtetni, megfelelő minőséget tud produkálni, illetve minden hatékonysági paramétere megfeleljen az elvárásoknak.

Fontos kiemelni, hogy a Győrben készített minden egyes szerszám teljesen egyedi.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például egy darab balos sárvédőszerszám létezik az egész világon. Fontos szerepe van a berendezés- és készülékgyártó szegmensnek is, amely olyan gyártóberendezéseket állít elő, ami alapján egy kész autóalkatrészt, legyen az egy csomagtérfedél vagy éppen egy ajtó, meg lehet csinálni. Természetesen kiemelt szerepe van a minőségbiztosításnak, a termékek gyártását folyamatosan figyelemmel kísérik. A mérőszobában, ahol mérnökök és robot közös munkája folyik, történik az exkluzívszériás gyártás minőségbiztosítása.

Az Audi e-tron GT a győri karosszériaelemekkel - A végtermék valóban lenyűgöző.

Elektromos autót Győrnek!

Jelenleg négy modell, az Audi TT Coupé és TT Roadster, valamint az Audi Q3 és az Audi Q3 Sportback gyártása zajlik Győrben. Az Audi Hungaria tavaly év végén kezdte el a plug-in hibrid hajtásláncú Audi Q3 modellek gyártását, amellyel az elektromobilitás következő szintjére lépett.

A járműgyártás rugalmasságának köszönhetően a vállalat integrálta a plug-in hibrid modellek gyártását a meglévő gyártási infrastruktúrába.

Ennek érdekében a termelést új berendezésekkel, robotokkal és specifikus munkaállomásokkal egészítették ki, valamint egy speciális tűzoltóautót is üzembe helyeztek.

Fontos volt az is, hogy a munkatársak továbbképzésével felkészültek az elektromos hajtásláncú autók sorozatgyártására. Különösen nagy hangsúlyt fektettek az Audi Q3 PHEV nagyfeszültségű technológiájának elsajátítására, amelynek keretében 1 500 munkatársat képeztek tovább. A speciális képzés ezt követően a járműszereldei alapoktatás részévé vált.

Mindennek azért van nagy jelentősége, mert a gyár munkatársainak elmondása szerint az, aki képes plug-in hibridek gyártására, képes tisztán elektromos modellek előállítására is.

Egyelőre nincs szó arról, hogy az Audi elektromos autók gyártásába kezd Győrben, az Audi Q3-as változatok nagyon kapósak a vásárlók körében, így nem lehet senkinek oka a panaszra, a termelés magas szinten tartható. Hosszú távon viszont nagy szüksége lenne a magyar operációnak is arra, hogy tisztán elektromos meghajtású járművek gyártását végezhesse.

Arról, hogy Magyarországon adottak lennének a feltételek az elektromos autók előállításához már 2016-ban beszélt Hubert Waltl, aki akkor az Audi igazgatótanácsának gyártásért és logisztikáért felelős tagja volt. Ezt követően 2017 őszén csillant fel a remény, hogy a győri üzemben elektromos autók készülhetnek majd, miután Rupert Stadler, az Audi egykori vezérigazgatója úgy nyilatkozott, hogy a vállalat összes gyárában készülnek majd elektromos autók. Közel egy évvel később Abraham Schot, még az Audi AG igazgatótanácsának megbízott elnökeként tett ígéretet arra, hogy elektromos meghajtású járműveket is fog gyártani az Audi Hungaria a jövőben.

Konkrét döntés és bejelentés viszont egészen a mai napig nem történt, pedig a látottak és hallottak alapján mi biztosak vagyunk abban, hogy egy elektromos modell bevezetése, gyártásának felfuttatásA bár hatalmas kihívást jelentene, nem okozna problémát a győri operációnak.

A győri Audi-gyár előtt sorakoznak a vállalat modelljei. A háttérben az Audi e-tron modell, amelyet magyar e-motorok hajtanak.

Címlapkép forrása: Audi Hungaria