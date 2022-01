Háborút indítottak a tálibok az alkohol ellen

Az afganisztáni tálib hírszerzés által közzétett videófelvételeken látható, hogy ügynökei hordókban tárolt alkoholt öntöttek a csatornába, miután lefoglalták azt egy fővárosi razzia során.

A muszlimoknak komolyan tartózkodniuk kell az alkohol készítésétől és szállításától

– mondta egy vallástudós a videóban, amelyet az ügynökség tett közzé a Twitteren.

Nem világos, hogy mikor hajtották végre a razziát, és pontosan mikor semmisítették meg az alkoholt, de a hivatal vasárnapi közleménye szerint három kereskedőt tartóztattak le az akció során.

AZ ALKOHOL ÁRUSÍTÁSA ÉS FOGYASZTÁSA MÉG AZ ELŐZŐ, NYUGAT ÁLTAL TÁMOGATOTT REZSIM IDEJÉN IS TILOS VOLT, DE A TÁLIBOK MÉG SZIGORÚBBAN ELLENZIK.

VIDEO: A team of Afghan intelligence agents pour around 3,000 litres of liquor into a canal in Kabul and arrest three dealers, as the new Taliban authorities crack down on the selling of alcohol : GDI / AFP #NTVNews