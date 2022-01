Van egy lépés, amely biztosan kiverné a biztosítékot Vlagyimir Putyinnál – Két uniós ország is Oroszország célkeresztjébe kerülhet

Az orosz vezetés az utóbbi hetekben az ukrajnai válság kapcsán többször is kijelentette, hogy nem elfogadható számukra a NATO keleti bővítése. Bár Vlagyimir Putyin orosz elnök számára a vörös vonalat Ukrajna NATO-tagsága jelenti, a bővítés leállításának követelése Svédországot és Finnországot is érintené, amelyek bár egyelőre katonailag semleges országok, a lakosság körében egyre népszerűbbé válik a NATO-tagság. December végén az orosz külügy nyíltan kijelentette, nem hagynák válasz nélkül, ha a két ország csatlakozna az észak-atlanti szerződéshez. A fenyegetés azonban csak olaj volt a tűzre, és újra felélesztette a belpolitikai vitát Svédország és Finnország NATO-csatlakozásáról. A tagságot korábban ellenző vezető politikusok is siettek kijelenteni: országuk szuverén joga eldönteni, hogy szeretnének-e a szövetséghez tartozni. Nyitott kérdés, hogy a két ország ténylegesen csatlakozni fog-e a NATO-hoz, azonban többek között az ukrajnai válság miatt is vélhetően egyre szorosabb lesz együttműködésük a katonai szerződéssel.

Oroszország rossz néven venné a NATO keleti bővítését

Az ukrán határnál történő orosz csapatösszevonások hetek óta a legfontosabb biztonságpolitikai témát jelentik. Bár azt talán még maga Putyin sem tudja, megtámadja-e Oroszország Ukrajnát, mindenki készül erre az eshetőségre. Amennyiben Putyin nem akar ténylegesen támadni, a célja a csapatösszevonásokkal az lehet, hogy nemcsak szóban, hanem tényleges katonai fenyegetéssel is egyértelművé tegye: nem tűri, hogy Ukrajna a NATO része legyen. Putyin jogi garanciákat vár a NATO-tól és az Egyesült Államoktól, hogy Oroszország délnyugati szomszédja nem lesz az észak-atlanti szövetség része, de a szervezet ilyen garanciákat nem adhat. Putyin december közepén még ambiciózusabb követeléseket is megfogalmazott: a NATO egyáltalán ne terjeszkedjen keleti irányba, sőt azokból az országokból, így Magyarországról is ki kell vonni a NATO-csapatokat, amelyek 1997 után csatlakoztak a katonai szövetséghez.

A NATO keleti bővítésének leállítása azt is jelentené, hogy két uniós, de nem NATO-tag állam, Finnország és Svédország sem léphetne be az észak-atlanti szervezetbe. A két skandináv ország régóta katonailag semleges politikát képvisel, és bár időről időre felvetődik a NATO-csatlakozás kérdése, eddig még igazán komolyan egyik országban sem került szóba – habár egyes politikai pártok mindkettőben szorgalmazzák, hogy minél gyorsabban adják be a tagfelvételi kérelmet. A lakosság nagyobb része azonban inkább a semlegesség pártján van. Finnországban a megkérdezettek 50 százaléka ellenzi az ország csatlakozását, és csak 25 százaléka támogatja egyértelműen. Svédországban kiegyenlítettebb a helyzet: egy egy évvel ezelőtti kutatás szerint a lakosság 33 százaléka van a NATO-csatlakozás mellett, míg 35 százalékuk ellene. Ugyanakkor a trend mindkét országban növekvő NATO-szimpátiát mutat.

Az Oroszországgal egyébként nem határos Svédország már a napóleoni háborúk óta semleges politikát folytat, a két világháborúból is kimaradt. Más Finnország helyzete, amely 1809 és 1917 között Oroszország része volt, majd a II. világháború idején több háborút is vívott az országot elfoglalni akaró Szovjetunióval. A világháború után végül a szovjeteké lett Karélia és más, korábban finn területek, de az ország a szovjet érdekszférán kívül maradt, a hidegháborúban pedig semleges pozíciót foglalt el, egyfajta ütközőzónaként a két szembenálló blokk között. Finnországnak jelenleg 1340 kilométeres határa van Oroszországgal.

Finnország térképe, keletről Oroszország. Forrás: Wikimedia Commons

Az orosz fenyegetésre határozott válaszok érkeztek

A NATO keleti bővítésének leállítására vonatkozó putyini követelésekre a finn vezetés meglehetősen határozott válaszokat adott. Sauli Niinistö köztársasági elnök már december elején úgy reagált, hogy Finnországnak megvan a maga nemzeti mozgástere, melynek része a NATO-hoz való csatlakozás lehetősége is.

Ann Linde svéd külügyminiszter pedig kijelentette, minden országnak joga van arra, hogy maga döntsön biztonságpolitikájáról. Linde azt is hangsúlyozta, hogy ha valami történne az Ukrajnát egyre jobban fenyegető agressziót illetően,

egységesen és nagyon keményen fogunk válaszolni különböző gazdasági szankciókkal.

Oroszország aztán december végén kifejezetten Svédország és Finnország említésével is újrafogalmazta követeléseit.

Teljesen nyilvánvaló, hogy Finnország és Svédország NATO-csatlakozása komoly katonai és politikai következményekkel járna, és megfelelő választ igényel orosz oldalról

– jelentette ki Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

Újévi beszédében mind a finn államfő, mind a miniszterelnök, Sanna Marin nyíltan reagált Moszkva fenyegetésére. A kormányfő beszédében csak néhány szóban tért ki országa NATO-csatlakozására. Marin szerint Finnország legfontosabb hivatkozási kerete az Európai Unió, de nemzetbiztonságukat átfogó biztonsági és védelmi együttműködéssel is megerősítették. Hozzátette:

fenntartjuk a NATO-tagság kérelmezésének lehetőségét. Meg kell őriznünk a választás szabadságát, és biztosítanunk kell, hogy továbbra is realitás maradjon, ugyanis minden ország joga, hogy saját biztonságpolitikájáról döntsön.

Sanna Marin finn miniszterelnök. Forrás: Wikimedia Commons

A köztársasági elnök jóval részletesebben beszélt a biztonsági helyzetről: ünnepi üzenetének mintegy harmadát szánta biztonságpolitikai kérdésekre.

A hidegháború utáni korszaknak végleg vége. Az új korszak jellemzői csak most kezdenek formát ölteni

– mondta Niinistö, aki szerint az ukrajnai válság az elmélyülés határára érkezett. Kitért a decemberi orosz ultimátumra, amely megtiltaná a NATO további terjeszkedését. Szerinte az orosz követelés konfliktusban áll az európai biztonsági renddel.

Az érdekszférák nem a 2020-as évekhez tartoznak

– jelentette ki az államfő, hozzátéve, hogy az államok szuverén egyenlősége olyan alapelv, amit mindenkinek tisztelnie kell.

Úgy vélte, a párbeszéd fontos, ugyanakkor nem mindegy, miről folyik a párbeszéd és kivel.

Sok európai kérdezi, és nem először: rólunk beszélnek anélkül, hogy minket is bevonnának a beszélgetésbe?

– utalt Niinistö arra, hogy Svédország és Finnország NATO-csatlakozásának kérdéséről nem ők maguk, hanem más hatalmak döntenének. A két országnak mint uniós tagországnak a szuverenitását kívülről kérdőjelezték meg, ezzel szerinte az EU-t is a vita résztvevőjévé tették, ezért szerepe nem korlátozódhat pusztán a szankciók technikai koordinátoráéra.

Ezután az elnök egyértelműen kijelentette:

Finnország mozgástere és választási szabadsága magában foglalja a katonai készülődés és a NATO-tagságért való folyamadás lehetőségét.

Megemlítette, hogy Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök december végén tanácskoztak egymással, januárban pedig fontos megbeszélések várhatók Oroszország, az Egyesült Államok és a NATO között. A volt amerikai külügyminisztert, Henry Kissingert idézve figyelmeztetést is küldött a nyugati vezetőknek a tárgyalások elé:

valahányszor a háború elkerülése volt egy hatalmi csoport elsődleges célja, a nemzetközi rendszer mindig a legkegyetlenebb tagjának vált kiszolgáltatottá.

Kissinger eme szavaival a nyugati hatalmak 1938-as békítő (appeasement) politikájára utalt, amikor Münchenben engedményeket tettek a hitleri Németországnak. A békítő politika azonban éppen hogy felbátorította Hitlert, és a következő évben lerohanta Lengyelországot, kirobbantva ezzel a II. világháborút.

Finn katonák a Szovjetunió elleni téli háborúban 1940. január 12-én. Forrás: Wikimedia Commons

Még megosztó kérdés a NATO-tagság, de egyre népszerűbbé válik

A parlamenti pártok mind Finnországban, mind Svédországban megosztottak a NATO-csatlakozás kérdését illetően. A legnagyobb finn ellenzéki csoportosulás, a Nemzeti Koalíció nevű liberálkonzervatív párt elnöke, Petteri Orpo azt mondta, pártja már több mint 15 éve támogatja a NATO-tagságot, és szerinte itt lenne az idő, hogy komolyan fontolóra vegyék a csatlakozás kérdését. Anders Adlercreutz, a finnországi svédeket képviselő Finnország Svéd Néppártja elnöke azt mondta, a NATO-ról szóló vita kezd bohózattá válni, és haladéktalanul meg kell kezdeni a tagfelvételi kérelem előkészítését. A kormány két legerősebb pártja, a Szociáldemokrata Párt és a Centrum Párt azonban egyelőre nem támogatja az ország NATO-csatlakozását.

Finnországhoz hasonlóan Svédországban is jobb-bal megosztottság jellemző: a szociáldemokraták, a Zöldek és a Baloldali Párt a csatlakozás ellen és a semlegesség fenntartása mellett állnak. A konzervatív Mérsékelt Párt, a kereszténydemokraták és a liberálisok viszont NATO-pártiak, mondván, Svédországnak szüksége van azokra a védelmi biztosítékokra, melyeket a tagság tudna nyújtani. 2020 decemberében aztán a radikális jobboldali Svéd Demokraták is módosítottak korábbi NATO-ellenes álláspontjukon, és voksaikkal a svéd parlament megszavazta az úgynevezett NATO-opciót, ami lehetővé teszi a jövőbeli NATO-csatlakozást.

Finnországban ilyen opció már 1995 óta létezik, ez tehát nem jelenti azt, hogy Svédország valóban csatlakozni is fog, mindenesetre egyértelmű lépés ebbe az irányba. A szociáldemokraták, így Ann Linde külügyminiszter az opció megszavazását negatív eseménynek nevezte a svéd nemzetbiztonság szempontjából. A szociáldemokraták elsősorban azzal érvelnek, hogy a csatlakozás rosszul hatna a svéd–orosz kapcsolatokra.

Az orosz követelések azonban feltehetően az ellenkező hatást érik el, és inkább feltüzelik a NATO-szimpátiát Svédországban és Finnországban,

ahogy a fokozódó biztonsági félelmek is a csatlakozást támogatók kezére játszhatnak, nem beszélve egy esetleges ukrajnai orosz inváziótól. Francois Heisbourg biztonságpolitikai szakértő szerint az orosz figyelmeztetések előtt

nem volt komoly kilátás Finnország és Svédország NATO-csatlakozására. Most az orosz nyomás megnehezíti, hogy továbbra is ezt a politikát kövessék.

Svédország és Finnország NATO-val való kapcsolata már most is szoros, számos katonai együttműködésük van. A NATO saját honlapján egyértelműen meg is jegyzi: a jelenlegi biztonsági helyzetben, amikor egyre aggasztóbbak Oroszország katonai és nem katonai tevékenységei, a NATO megerősítette az együttműködést Svédországgal és Finnországgal, különös tekintettel a balti-tengeri régió biztonságának szavatolására. Ezután pedig hosszan sorolja a jelenlegi kooperációkat.

Kérdés, mit tenne, mit tehetne Putyin, ha Svédország és/vagy Finnország csatlakozna a NATO-hoz. Bizonyára Svédország csatlakozása is felhergelné az orosz vezetést, de az Oroszországgal határos Finnország NATO-tagsága már végképp sok lenne Putyin számára. Finnország igen közel van a második legnagyobb orosz városhoz, Szentpétervárhoz, így ha NATO-csapatok és NATO-rakéták települnének az országba, az már komoly biztonságpolitikai fenyegetést jelentene Oroszország számára. Az azonban valószínűtlen, hogy Moszkva katonailag is reagálna egy ilyen finn lépésre. Az orosz vezetésnek így maradnak a fenyegető nyilatkozatok, amelyekkel azonban legfeljebb annyit érnek el, hogy még inkább a NATO karjaiba lökik Svédországot és Finnországot.

Címlapkép: Vlagyimir Putyin orosz és Sauli Niinistö finn elnök találkozója 2017. július 27-én. Forrás: Getty Images