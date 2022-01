Drámai ütemben fegyverkezik Kína - Szinte a semmiből építhet félelmetes atomarzenált

Kína utóbbi években tapasztalt haderőfejlesztése egyre inkább aggasztja a világ országait. Bár Peking nukleáris arzenáljának mérete még mindig bőven elmarad az Egyesült Államokétól vagy Oroszországétól, de gyors ütemben növekszik. Szakértők szerint Kína ezzel egy esetleges, ellene irányuló támadásra akar felkészülni. Sokan azonban tartanak attól, hogy a nagy haderőfejlesztés Kína esetében nem korlátozódik az atomfegyverekre, mivel párhuzamosan zajlik a konvencionális haderő, valamint a kiberhadviselési kompetenciák modernizációja, amelyek együttesen már komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek.

Az amerikai védelmi minisztérium éves jelentése szerint Kína lélegzetelállító mértékben kívánja fejleszteni hagyományos haderejét az elkövetkező években. A dokumentum kitér arra is, hogy Peking a nukleáris arzenáljának méretét is meg kívánja duplázni az évtized végéig, ez pedig gyorsabb ütemű fegyverkezést jelentene, mint amilyenre az amerikai védelmi minisztérium számított.

Kína a haderőfejlesztést érintő amerikai bírálatokat általában azzal söpri le, hogy más nagyhatalmak Kínával összevetve sokkal több nukleáris fegyverrel rendelkeznek.

Ez lényegében igaz is, hiszen még a Pentagon becslése szerint is kicsivel több, mint 200 robbanófeje lehet Pekingnek, mások azonban úgy vélik, hogy akár 350-et is elérhet a mutató. Összehasonlításképpen, az Egyesült Államok 5550, míg Oroszország még ennél is több, 6255 robbanófej fölött diszponálhat. Jóllehet, az említett két ország már számos nemzetközi egyezményt kötött a nukleáris fegyverek korlátozására vonatkozóan.

Kína robbanófejeinek száma tehát nagyjából az Egyesült Királyságéval vagy Franciaországéval állítható párhuzamba, amely a kínai haderő méretéhez képest valóban alacsony.

A Business Insider vonatkozó elemzése szerint ez részben a hidegháborúnak és az az alatt folyó szovjet-kínai kapcsolatok dinamikájának tudható be. A Szovjetunió ugyanis eleinte, az ötvenes évek során nagy összegekkel támogatta a kínai nukleáris programot. Az évtized végére azonban a szovjet-kínai kapcsolatok megromlása miatt az anyagi támogatás is elapadt, így a kínaiak magukra maradtak a nukleáris fegyverük kifejlesztésével. A munka lassan haladt, de 1964-ben sikeresen robbantották fel első atombombájukat, amelyet 1967-ben egy hidrogénbomba követett.

Kína azonban ekkoriban még a világ egyik legszegényebb országa volt, így a bombái mellé nem rendelkezett megfelelő infrastruktúrákkal, például megfelelő rakétákkal, vagy indítóállomásokkal.

A pekingi vezetés éppen ezért tartózkodott attól a 20. század során, hogy túl sokat invesztáljon a nukleáris arzenál modernizációjába, ehelyett inkább hagyományos haderejének fejlesztésére koncentrált. Emellé lemondtak arról, hogy egy esetleges konfliktusban elsőként vessenek be nukleáris fegyvereket.

A hidegháború végével viszont a kínai nukleáris politika is megváltozott, mivel a Szovjetunió széthullott, az Egyesült Államok pedig az ázsiai ország egyik legfontosabb gazdasági partnerévé vált. Kína ráadásul idővel a világ második legnagyobb gazdaságává vált, amely lehetővé tette, hogy hatalmas összegeket fordítson haderőfejlesztésre.

Ambiciózus céloknak nincsen híján a kínai vezetés, 2027-ig 700 robbanófejet szeretne a birtokában tudni, amelyet 1000-re kíván növelni 2030-ra. Kína ráadásul most már a nukleáris infrastruktúrák kíépítésére is rendelkezik elegendő erőforrással, így például interkontinentális ballisztikus rakétákkal, amelyek számát szintén növelni kívánja.

A kínai haditengerészet például még több Jin-osztályú Type 094-es nukleáris tengeralattjáróval számol. Ahhoz, hogy ezek elérjék az Egyesült Államok partvidékét minimum Hawaii-on kellene állomásoztatni a tengeralattjárókat, azonban már folynak a munkálatok a Type 096-os tengeralattjárók kifejlesztésére. Ezek már olyan ballisztikus rakétákkal lesznek felszerelve, amelyek akár kínai vizekről is elérhetik az amerikai partokat.

Ráadásul brit és amerikai források szerint Kína egyebek között olyan új, hiperszonikus rakétát tesztelt, amely repülése közben maga is képes rakétát indítani, és ilyen technológiával egyelőre sem az Egyesült Államok, sem Oroszország nem rendelkezik.

A kínaiak feltételezhető célja ezekkel a tervekkel, hogy haderejük idővel egyenértékűvé váljon az Egyesült Államokéval, amely jelentős elrettentő erővel bírna egy esetleges támadás esetén.

Kína ugyanis attól tart, hogy az Egyesült Államok könnyűszerrel indíthatna ellene támadást, amelyre jelen körülmények között nem tudnának hatékony választ adni. Az Egyesült Államok ugyan már több alkalommal meghívta Kínát az atomfegyverek számának csökkentéséről szóló amerikai-orosz tárgyalásokra, Kína azonban mindig elutasította a részvételt. Ezt azzal indokolta, hogy az oroszok és az amerikaiak arzenálja sokkal nagyobb, mint a sajátjuk. Külön hangsúlyozták, hogy az Egyesült Államok sosem mondott le arról, hogy egy preventív katonai eszközként használja atomfegyvereit.

A szuperhatalmak közötti szembenállás a napokban csak még inkább nyilvánvalóvá vált az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) ülésén. A BT-ben álladó hellyel rendelkező öt atomnagyhatalom, kiadott egy nyilatkozatot, amelyben hangsúlyozták, hogy együtt kívánnak működni valamennyi állammal olyan biztonsági környezet megteremtésében, amelynek köszönhetően felgyorsítható a nukleáris leszerelés és egy atomfegyverek nélküli világ létrehozása.

Egy nappal később Kína felszólította az Egyesült Államokat és Oroszországot, hogy csökkentsék atomarzenáljukat, egyúttal azonban hozzátették, hogy saját atomfegyvereik számát növelni tervezik.

A Peking által alkalmazott kettős beszéd mellett szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy az atomarzenál fejlesztése csak egy kis szelete a kínai haderőfejlesztésnek, amely a konvencionális hadsereg, a kiberhadviselés és a világűrben jelen lévő katonai kapacitásokban is tetten érhető. Az pedig, hogy a fegyverkezés párhuzamosan és egy időben, ráadásul ilyen gyors ütemben zajlik, hosszú távon nagy mértékben fenyegetheti a világ biztonságát.

Címlapkép forrása: Kevin Frayer/Getty Images