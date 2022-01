Barack Obama szerint nagyobb a veszély, mint egy éve

Kerek egy év telt el azóta, hogy Donald Trump legradikálisabb hívei megostromolták a Capitoliumot. Az incidens következtében öt ember vesztette életét és jelentős anyagi kár keletkezett az amerikai törvényhozás épületében. A Capitolium ostroma a modern amerikai politika egyik legellentmondásosabb és legmeghatározóbb napja volt, máig igencsak vitatott a megítélése.

Ahogyan arról már beszámoltunk, Joe Biden csütörtökön a január 6-i felkelés első évfordulóján, megemlékező beszédében Donald Trump volt elnököt nevezte meg az amerikai demokrácia felszámolására tett kísérlet felelőseként.

AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ELNÖKE KIJELENTETTE, HOGY ILYEN FELKELÉS SOHA TÖBBÉ NEM FORDULHAT ELŐ.

A 46. amerikai elnök megfogadta, hogy megvédi a nemzet alapeszményeit a Capitoliumot egy éve megrohanó erőszakos tömeg fenyegetéseitől, valamint azoktól az uralkodó hazugságoktól, amelyeket Trump és szövetségesei továbbra is ismételgetnek a 2020-as választásokkal kapcsolatban.

Az Egyesült Államok 44. elnöke, Barack Obama is megszólalt a drámai évforduló kapcsán. A volt elnök a Twitteren is megosztotta közleményét.

Egy évvel ezelőtt a Capitoliumunk elleni erőszakos támadás világossá tette, mennyire törékeny valójában az amerikai demokráciakísérlet. És bár a betört ablakokat megjavították, és sok lázadót bíróság elé állítottak, az igazság az, hogy demokráciánk ma nagyobb veszélyben van, mint akkoriban.

Barack Obama kiemelte, hogy bár kezdetben sok republikánus elutasította, a január 6-án az erőszak lángját szító állításokat azóta a választók és választott tisztségviselők egy jelentős része elfogadta. Szerinte egyes államok törvényhozásai nemcsak megnehezítették a szavazást, de néhányan megpróbáltak szembemenni az alapvető választási folyamatokkal, beleértve a választási eredmények hitelesítését.

Obama megjegyezte, hogy azokat a megmaradt republikánus tisztviselőket, akik tartották magukat és elutasították az ilyen antidemokratikus erőfeszítéseket, kiközösítették, kiemelték és kiszorították a pártból.

A korábbi elnök szerint a történelem folyamán az amerikaiak a demokrácia és a szabadság védelmezői voltak szerte a világon – különösen, ha azt támadások érik. Azonban hangsúlyozta azt is, hogy nem tudják betölteni ezt a szerepet, amikor a két nagy politikai párt egyikének vezető személyiségei aktívan aláássák a demokráciát otthon.

Nem tudunk példát mutatni, amikor saját vezetőink hajlandóak hazugságokat gyártani, és kétségbe vonni a szabad és tisztességes választások eredményét

- nyomatékosította Obama.

Azt is kifejtette, hogy az amerikai kormányzati rendszer sohasem volt automatikus, sikere és megléte nem magától értetődő:

Ha azt akarjuk, hogy gyermekeink egy igazi demokráciában nőjenek fel – nem csak egy olyan demokráciában, ahol választások zajlanak, hanem olyanban, ahol minden hang számít és minden szavazat számít –, ápolnunk és védenünk kell azt.

One year ago, a violent attack on our Capitol made it clear just how fragile the American experiment in democracy really is. Here’s my statement on what the anniversary means, and what we need to do today. pic.twitter.com/9rjbjPLwLH