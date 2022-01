Mit keresnek az ENSZ kék sisakjai Kazahsztánban?

A Vlagyimir Tretyjakov fotós és Jake Hanrahan független újságíró által megosztott fotók tovább növelték a zavart annak kapcsán, hogy mi is történik pontosan a nyugtalan közép-ázsiai országban.

Az ENSZ békefenntartó erőinek szóvivője január 10-én e-mailben erősítette meg, hogy az AP által megosztott képeken látható fegyveresek nem vettek részt az ENSZ békefenntartó missziójában, és ezt mondta:

Aggodalmunkat továbbítottuk Kazahsztán Állandó Missziója felé ebben a kérdésben.

A szóvivő azt írta, hogy „az Egyesült Nemzetek csapatai és rendőrségi közreműködő országai csak akkor használhatják az ENSZ-jelvényeket, amikor ENSZ-békefenntartóként teljesítik megbízatott feladataikat, az ENSZ Biztonsági Tanácsa által felhatalmazott ENSZ békefenntartó műveleten belüli bevetésük keretében.”

Troops in seen wearing UN helmets. Is this some dark form of trolling? #Kazakhstan