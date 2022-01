Egy litván tengerész leugrott egy szovjet hajóról, és egész Amerika felbolydult

1970. november 23-án egy amerikai és egy szovjet hajó találkozott az amerikai partok közelében. A szovjet hajó litván rádiósa egyszer csak átugrott az amerikai Parti Őrség hajójára, és menedékjogot kért. Nem adták meg neki, hanem visszaszolgáltatták a Szovjetuniónak, ahol aztán hazaárulásért elítélték. De itt nem ér véget a történet, amelybe két amerikai elnök, Richard Nixon és Gerald Ford is belesodródott, miközben amerikaiak sokasága mozdult meg, hogy követelje a litván tengerész szabadon bocsájtását. Fél évszázaddal később a litván rendező, Giedrė Žickytė készített dokumentumfilmet a történtekről Egy nagy ugrás címmel, amelyben megszólal a már idős dezertőr, Simas Kudirka és a hidegháborús történet számos szereplője, köztük Henry Kissinger egykori külügyminiszter. A többszörös díjnyertes film most a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) keretében mutatkozik be a magyar közönség előtt. (Figyelem, a cikkben említésre kerülnek a film cselekményének egyes részletei!)

Egy nagy ugrás

A hidegháború idején járunk, az 1970-es év novemberének végén, amikor két hajó, az amerikai Parti Őrség Vigilant, illetve a Szovjetunió Szovetszkaja Litva nevű hajója találkoznak a Massachusetts államhoz tartozó Martha’s Vineyard-szigetnél, hogy a halászati jogokról tárgyaljanak. Miközben a szovjet küldöttség átment a Vigilantre megbeszéléseket folytatni, az amerikai és szovjet tengerészek az egymás mellé lehorgonyzott hajókon át elkezdtek barátkozni egymással. A szovjet matrózok eleinte tartottak a hazájukban gaz imperialista gyilkosokként démonizált amerikaiaktól, de hamar feloldódott a hangulat, amint a Parti Őrség matrózai Marlboro cigarettát, kólát és mindenféle mást kezdtek átdobálni a szovjeteknek, akik hamarosan viszonozták ezt.

A szovjet hajó fedélzetén tartózkodott a litván rádiós, Simas Kudirka is, akinek a szemében az Egyesült Államok nem félelmetes imperialista birodalom, hanem a szabadság földje volt. Mikor az egyik amerikai matróz egy köteg amerikai újságot – a címlapokon mosolygós nőkkel – dobott át a Szovetszkaja Litvára, Kudirkában megmozdult valami. Bár otthon felesége és gyermekei várták, őrült lépésre szánta el magát: a jeges víz fölött átugrott a szovjet hajóról a Vigilantre, és menedékjogért kezdett könyörögni.

Az USCGC Vigilant 1969. május 12-én. Forrás: Wikimedia Commons

Az amerikaiak között nagy zavar támadt. A másodtiszt elbújtatta a litván matrózt, miközben a szovjet delegáció megneszelte, mi történt, és azonnal rádiósuk átadását követelte. A Vigilant kapitánya, Ralph W. Eustis Bostontól kért utasítást, ahonnan azt parancsolták neki, adják vissza a szovjeteknek a szökevényt. A kapitány teljesítette a parancsot, a szovjet tisztek pedig a rejtőzködő Kudirkáért mentek, agyba-főbe verték, és visszavitték a Szovetszkaja Litvára. Mindenki meg volt győződve róla, hogy Simas Kudirkát nem látják többé. Nem így lett.

Felbolydul Amerika

A litván dokumentumfilm-rendező, Giedrė Žickytė 2020-ban mutatta be moziját Simas Kudirka hihetetlen történetéről. A narráció nélküli dokumentumfilmben megszólal többek között maga a főszereplő, a már idős Simas Kudirka, a Vigilant kapitánya, másodtisztje, a Kudirkát kihallgató KGB-tiszt, a Kudirka megmentéséért dolgozó amerikai civilek, valamint a talán legismertebb amerikai diplomata, Henry Kissinger, aki Kudirka ugrása idején Richard Nixon amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, később pedig Nixon, majd Gerald Ford külügyminisztere volt. Közben archív televíziós anyagokat, videófelvételeket és fotókat láthatunk, amelyeken megjelenik a két érintett elnök, Nixon és Ford is.

A ma a független Litvániában élő Kudirka visszatér élete fontos helyszíneire: a Vigilant hajóra, amelyre átugrott, hogy menedékjogért folyamodjon, fogvatartásának egyik színhelyére, a KGB vilniusi börtönébe, illetve New Yorkba, ahol amerikai letelepedésekor költözött. Kudirkának ugyanis később sikerült az, amiért megkísérelte a veszélyes ugrást: az Egyesült Államokban telepedett le, és amerikai állampolgár lett. De előtte még meg kellett járnia a poklok poklát: a szovjet titkosrendőrség börtöneit és a szibériai munkatáborokat. Hazaárulásért tíz év kényszermunkára ítélték.

Miközben Kudirka a KGB börtönében várt ítéletére, az Egyesült Államokban elterjedt a hír: az amerikai Parti Őrség amerikai területen kiszolgáltatott egy menedékjogért folyamodó szovjet állampolgárt az ellenséges Szovjetuniónak. A botrány elérte a legfelsőbb szinteket:

magának Nixon elnöknek kellett magyarázkodnia a történtek MIatt.

Nem pusztán emberi hibáról, morálisan ugyan helytelen, mégis jogszerű tettről volt szó: Kudirka menedékjogi kérelmét az ENSZ menekültügyi szabályainak megfelelően is ki kellett volna vizsgálni, nem lehetett volna átadni őt a szovjeteknek.

A szavakban a Szovjetunió és a kommunizmus embertelenségei ellen fellépő Egyesült Államok – amely ráadásul éppen háborút folytatott Vietnamban – reputációja óriási csorbát szenvedett. Tömegek – a szovjet blokk országaiból kivándoroltak és tősgyökeres amerikaiak egyaránt – mentek az utcára tüntetni Kudirkáért, valamint a Szovjetunió és a csatlós államok elnyomott népeiért. De Amerika nem küldhetett csapatokat a KGB börtöneibe vagy a szibériai munkatáborokba: már nem tudta visszacsinálni, amit elrontott. Legalábbis azt hitte.

A kép közepén Simas Kudirka látható az ugrás előtti pillanatokban. Forrás: BIDF / The United States Coast Guard Historian's Office

Valószínűtlen fordulatok

És a történet itt vesz hihetetlen fordulatokat, olyanokat, amilyeneket csak az élet írhat. Kudirkáért sok civil mozdult meg, és szerény lehetőségeikhez képest mindent megtettek, hogy segítsenek a szerencsétlenül járt litván tengerészen. Így sikerült kideríteniük, hogy Kudirka édesanyja az Egyesült Államokban született, tehát amerikai állampolgár, ezért Simas Kudirkának is jár az amerikai állampolgárság.

Miután kiderült, hogy Kudirkának születésétől fogva jár az, amiért a Vigilant fedélzetére ugorva az életét kockáztatta, új löketet kapott a litván tengerész kiszabadítását követelő mozgalom. Egy amerikai képviselőjelölt meglátta a kiváló politikai lehetőséget Kudirka ügyének képviseletében, és miután választókörzetében több tízezer litván emigráns élt, kampányának fő témájává tette, hogy ha törik, ha szakad, kiszabadítja a szovjet munkatáborban sínylődő matrózt. Kampánya sikeres volt, meg is választották a Képviselőházba, de nem fordított hátat választóinak és nem szegte meg ígéretét: valóban elkezdett küzdeni Kudirka kiszabadításáért.

A KGB fotója Simas Kudirkáról letartóztatása után, 1970. december 18-án. Forrás: Wikimedia Commons

Ez sokáig lehetetlennek tűnt, azonban egy váratlan fordulat megnyitotta a munkatábor kapuját Kudirka előtt. A dörzsölt Nixon ugyanis 1975-ben belebukott a Watergate-botrányba, lemondott az elnöki posztról, utódja pedig az addigi alelnök,

Gerald Ford lett, aki elnöksége első napjaiban úgy döntött, megkísérli a diplomáciailag lehetetlent, és felszólítja a Brezsnyev-féle szovjet vezetést, hogy adják át az Egyesült Államoknak Simas Kudirkát.

Ford külügyminisztere, Kissinger Žickytė filmjében elmondja, egy professzionális diplomata soha nem tett volna hasonlót. De Ford nem volt professzionális diplomata. Adjuk át a szót Kissingernek, aki a 2006-ban elhunyt Ford temetésén így emlékezett meg a néhai elnökről:

Gerald Fordot mindig is az emberi értékek iránti aggodalom vezérelte. Megdöbbentett, amikor elnökségének ötödik napján az első telefonhívás során a szovjet nagykövetet hívta fel, hogy közbenjárjon egy litván tengerész érdekében, akit négy évvel korábban egy szörnyű botlás következtében átadtak a szovjet hatóságoknak, miután amerikai menedékjogért folyamodott. Minden korábbi diplomáciai példa ellenére, és hozzá kell tennem, az összes szakértő tanácsával ellentétesen Gerald Ford kérte, hogy a szovjet börtönben sínylődő litván tengerészt ne csak engedjék szabadon, hanem adják át az amerikaiaknak. És ami még meglepőbb: kérését teljesítették.

Megelevenedik a fél évszázados történet

Simas Kudirka hihetetlen történetének számtalan ágát-bogát bontja még ki a litván rendező dokumentumfilmje. Megtudjuk, mi lett a Vigilant kapitányával és a Kudirka átadását elrendelő tiszttel, mivel védekezett a tengerész a filmben is megszólaló KGB-tisztnek, milyen tömegtüntetéseket váltott ki a menedékjogért folyamodó Kudirka esete, hogyan emlékszik vissza az idős Kudirka a KGB-börtönökben és a munkatáborokban eltöltött évekre, és hogyan élte meg szegény kelet-európaiként az Egyesült Államokban elé táruló csodálatos gazdagságot. Az is kiderül, hogy Kudirka történetéből még játékfilm is készült Amerikában, amely után levelek százai érkeztek az akkor egy bronxi társasház gondnokaként dolgozó egykori tengerészhez.

Az idős Simas Kudirka New Yorkban. Forrás: BIDF

Simas Kudirka a film forgatásakor már egyedül él, feleségét évekkel korábban elvesztette, de idősen is útra kell, hogy bejárja rendkívüli élete helyszíneit. Története közel hozza a nézőhöz a hidegháború éveit, amikor két szuperhatalom feszült egymásnak, és egy egyszerű ember, egy hazájában is elnyomott kis nép fia olyan vihart kavart, hogy az Egyesült Államok elnökének kellett beavatkoznia az érdekében. Az idős Simas még most is érzelmekkel és indulatokkal teli beszéde, vagy ahogy a Vigilanten eljátssza, mi történt vele, a kapitány – akinek derékba törte a karrierjét az eset – rezignált mondatai, az emlékeit felidéző másodtiszt elcsukló hangja, vagy éppen az egykori KGB-tiszt szenvtelen nyilatkozata egy fél évszázados történetet tesznek jelenvalóvá, a mai néző számára is átélhetővé. Ha a történelem folyását nem is, a litván tengerész ugrása sok ember életét gyökeresen megváltoztatta.

