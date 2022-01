Tovább játszanak a tűzzel a balkáni lőporos hordón

Bosznia-Hercegovinában idén október 2-án általános választások lesznek – már ha addig nem bomlik fel az államszövetség. Az Egyesült Államok által tető alá hozott, 1995-ös daytoni megállapodás révén létrehozott törékeny békerendszer ugyanis 26 éve a legsúlyosabb válságát éli, miután az ország egyik entitása a kettő közül, a boszniai Szerb Köztársaság decemberben döntő lépést tett abba az irányba, hogy fontos jogköröket vegyen át a szövetségi kormányzattól. Ha ez bekövetkezik, megállíthatatlan folyamatok indulhatnak el a három nemzetiség lakta országban. A szerb entitás vezetője, Milarod Dodik az utóbbi időben egyre durvább retorikát folytat, a feszültség pedig folyamatosan nő Boszniában, sokasodnak a főleg muszlim bosnyákok ellen irányuló incidensek. Eközben több tízezren, főleg fiatalok vándorolnak el az országból az etnikai feszültségek és a nehéz életkörülmények miatt.

Törékeny békerendszer

Az 1995-ös daytoni békemegállapodás során Bosznia-Hercegovina rendkívül bonyolult államszervezetet kapott. Az egyezmény szerint az országban két úgynevezett entitást hoztak létre, a boszniai Szerb Köztársaságot (Republika Srpska), illetve a Bosznia-hercegovinai Föderációt: előbbi szerb többségű, utóbbit vegyesen lakják horvátok és bosnyákok. Emellett van még egy különleges jogállású terület, a Brckói Körzet, az országban pedig összesen 10 kanton, saját közigazgatással. Ám még a kantonok nemzetiségi összetétele sem tiszta, ezért Boszniában a népirtások és a belső migráció ellenére is lehetetlen egyértelmű etnikai határokat húzni.

Az államnak három elnöke van, egy bosnyák, egy szerb és egy horvát, akiket négy évre választanak, de nyolc havonta cserélik az elnöki széket. A daytoni béke megőrzése felett egy nemzetközi főképviselő őrködik, akit a nemzetközi közösség választ, és aki nem pusztán ellenőrző funkciót lát el, hanem jogilag is beavatkozhat. Emellett a békefenntartásban részt vesz egy nemzetközi katonai erő, az EUFOR, amelynek jelenleg 700 katonája állomásozik az országban.

Megkezdődik a kivonulás a közös intézményekből?

A boszniai szerb parlament december 10-én fogadta el azt a nem kötelező érvényű javaslatot, amely előirányozza, hogy

a boszniai Szerb Köztársaság vegyen át egyes jogköröket a szövetségi intézményektől az igazságszolgáltatás, a fegyveres erők és az adóügyek területén.

Ezek pont azok a területek, amelyek a szövetségi állam hatáskörébe vannak utalva, és biztosítják a formálisan is megosztott államszövetség egyben maradását. A törvényhozók hat hónapos határidőt szabva azzal bízták meg a kormányt, hogy fogalmazza meg az országrész új törvényeit, amelyek világosan kimondják, pontosan milyen jogosultságai vannak a boszniai Szerb Köztársaságnak, és milyen kérdésekben nem köteles követni a szarajevói központi intézmények iránymutatását. A 83 tagú parlamentben 48-an szavaztak a javaslat mellett, az ellenzék – amely szerint a lépés veszélyes a Szerb Köztársaságra – bojkottálta a voksolást.

Bár az indítvány nem kötelező érvényű, nem jelent végső döntést az intézményekből való kivonulásról, és a felsőháznak is el kell még fogadnia, mégis a legsúlyosabb lépésnek tűnik az 1995-es daytoni békeegyezmény óta, és alapjaiban fenyegeti Bosznia-Hercegovina létét. Dodik a szavazáskor a parlamentben elmondott beszédében egyértelműen fogalmazott:

Ez a pillanat a Szerb Köztársaság számára a szabadság kivívásának a pillanata. Bosznia egy kísérlet. Nem hiszem, hogy túlélne, mert nincs meg a belső képessége a túlélésre.

A döntést elítélte az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és több uniós tagállam is, a muszlim bosnyákokkal jó kapcsolatot ápoló Törökország külügyminisztere, Mevlut Cavusoglu pedig rossz, veszélyes és a régiós stabilitást fenyegető lépésnek nevezte. December végén pedig a török védelmi miniszter, Hulusi Akar azt mondta, Törökország kész közvetítőként fellépni a boszniai válságban, és mindent megtesz azért, hogy biztosítsa a stabilitást.

A boszniai Szerb Köztársaság december közepén elfogadott 2022-es költségvetése azonban a 2021-es képest csak minimálisan volt magasabb, és nem rendelkezett olyan új intézmények finanszírozásáról, amelyeket a szövetségi intézményekből való kivonulás után kellene létrehozni. Radovan Viskovic boszniai szerb miniszterelnök ugyanakkor megjegyezte, ha szükség lenne ilyen új intézményekre, azok a kormány tartalékalapjaiból lennének finanszírozhatók.

Bosznia-Hercegovina térképe, kékkel a bosnyák többségű Bosznia-hercegovinai Föderáció, szürkével a boszniai Szerb Köztársaság. A zöld szín a különleges jogállású Brckói Körzetet jelöli, amely különösen vegyesen lakott, ezért lényegében nemzetközi ellenőrzés alatt áll. Mivel a Brckói Körzet elválasztja a Szerb Köztársaság nyugati és keleti felét, ennek kiválása esetén újabb feszültséggócot jelentene. Forrás: Wikimedia Commons

Veszélyes ünnepség

Január 9-én vasárnap a boszniai Szerb Köztársaság fővárosában, Bajna Lukában a rendőri erők nagyszabású fegyveres felvonulása zajlott, amelyben a rendőrség mellett a terrorelhárítás, a csendőrség és a lovasság egységei is részt vettek. A mintegy 800 főt felvonultató menetet, amelyhez háborús veteránok, diákok és sportolók is csatlakoztak, a dísztribünön állva követte végig többek között Dodik, Ana Brnabic szerb miniszterelnök, a szerb ortodox egyház pátriárkája, az orosz nagykövet, valamint két francia radikális jobboldali képviselő, akik Dodik személyes meghívására érkeztek az eseményre.

Január 9-e fontos dátum Bosznia-Hercegovina történetében, 1992-ben ezen a napon kiáltották ki ugyanis a boszniai szerbek egyoldalúan függetlenségüket, amely az 1995-ös daytoni békemegállapodásig tartó, mintegy 100 ezer ember haláláért felelős boszniai háborúhoz vezetett. A dátum egybeesett az ortodox karácsonnyal, amire hivatkozva a boszniai alkotmánybíróság betiltotta az ünnepet, amiért ez hátrányosan megkülönböztetésben részesíti a térség muszlim bosnyák és katolikus horvát lakóit.

A „nemzeti ünnepen” tartott felvonulásra reagált az Európai Unió és az Egyesült Államok is. Az Európai Bizottság szóvivője elítélte a boszniai szerb vezetők „negatív, megosztó és uszító” retorikáját, szankciókat és a támogatások elvételét helyezve kilátásba, ha tovább fűtik a feszültségeket Bosznia-Hercegovinában.

Az Európai Unión belül ugyanakkor nincs egyetértés a szankciókat illetően.

A Bloomberg értesülései szerint 10 tagállam szorgalmazza azonnali szankciók kivetését, köztük Németország, amelynek külügyminisztere, Annalena Baerbock már a decemberi döntés után ellenlépéseket sürgetett. A szankciók egyik ellenzője a magyar kormány: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legutóbb éppen szerdán, Christian Schmidt boszniai főképviselővel folytatott telefonbeszélgetése után jelentette ki, hogy nem látják értelmét a szankcióknak, korábban pedig vétót lengetett be Baerbock szankciós fenyegetése után.

Az Egyesült Államok már napokkal korábban, január 5-én szankciókat vetett ki Dodikra, illetve más jelenlegi és volt boszniai szerb tisztviselőkre. Amerika az elnököt korrupcióval, valamint Bosznia-Hercegovina stabilitásának és területi integritásának megsértésével vádolta. Ugyancsak szankciókat vetettek ki a Banja Luka-i székhelyű Alternativna Television (ATV) médiatársaságra is, azzal vádolva Dodikot, hogy saját céljai érdekében megszerezte azt, és személyes ellenőrzést gyakorol felette. A szankciók értelmében befagyasztják Dodik és az ATV amerikai vagyonát, és megtiltják az amerikaiaknak, hogy üzleteljenek velük. Több boszniai szerb vezetőt pedig kitiltottak az Egyesült Államokból.

Milorad Dodik boszniai szerb és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Dodik az amerikai szankciókra azt válaszolta, tévednek, ha azt hiszik, így meg fogják tudni fegyelmezni őt, inkább csak újabb indítékot kapott arra a küzdelemre, hogy visszaszerezze azokat a jogokat, „amelyeket 26 éve elvettek tőlünk” – utalt a daytoni békeegyezményre, amely szövetségi, illetve főképviselői hatáskörbe utalt olyan jogköröket, amelyeket Dodik most meg kíván szerezni a Szerb Köztársaság részére.

Hogy az uszító retorikáról szóló figyelmeztetések és a polgárháborús hangulat fellobbanásától való félelmek nem alaptalanok, jelzi, hogy

az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) szerint a január 9-i körüli napokban a vezetőik által felbátorított szerb nacionalisták sorozatosan provokálták a Szerb Köztársaság területén lakó muszlim bosnyákokat.

Imádkozás közben lövések dördültek el mecsetek közelében, az ünnepség idején pedig az utcákon elítélt boszniai szerb háborús bűnöseket éltető nacionalista dalokat énekeltek.

Az Egyesült Államok kedden arra szólította fel a boszniai szövetségi hatóságokat, hogy vizsgálják ki azokat az értesüléseket, melyek szerint a hétvégi ünnepségek idején szerbek háborús bűnösöket éltettek, illetve megtámadtak olyan korábban elüldözött, nem szerb nemzetiségű embereket, akik visszaköltöztek a Szerb Köztársaság területére.

A vajdasági Szabad Magyar Szó január elején arról számolt be arról, hogy a boszniai határ közelében, de már Szerbiában található Priboj városában egy ünnepségen többek között magas beosztású szerb rendőrök a több mint 8000 bosnyák férfi és fiú haláláért felelős srebrenicai népirtást éltették, és boszniai szerb háborús bűnösöket dicsőítettek. Az esetről – amelyet később Aleksandar Vucic szerb elnök is elítélt – videófelvétel is készült.

Mostar városa a boszniai háború után. SSGT Cesar Rodriguez / Wikimedia Commons

Tömegesen hagyják el a fiatalok Boszniát

Hogy mekkora a támogatottsága és az elutasítottsága a boszniai szerbek körében az államszövetségből való kiválásnak, azzal kapcsolatban nincsenek hiteles felmérések. A Reuters mindazonáltal megkérdezett helyi szerb lakosokat, akik közül többen is nyugtalanságuknak adtak hangot a szeparatista törekvések miatt, és félnek, hogy káosz vagy akár a 90-es évekhez hasonló konfliktus tör ki az országban.

Eközben egy újabb kutatás azt mutatja, hogy a bosznia-hercegovinai fiatalok 47 százaléka tervez ideiglenesen vagy akár örökre eltávozni az országból a munkanélküliség, a rossz közszolgáltatások és a mindent átszövő korrupció miatt.

Minden évben 50–55 ezer ember hagyja el az államszövetséget, többnyire a képzettebb rétegekből. Ebből mintegy 23 ezer 18 és 29 éves közötti fiatal.

A helyi cégek egyre gyakrabban panaszkodnak a képzett munkaerő hiányára. Ha ez az exodus folytatódik, Bosznia lakossága a mai 3 millióról majdnem a felére, 1,6 millióra eshet vissza 2070-re.

Címlapkép: A fegyveres erők ünnepi felvonulása Banja Lukában 2022. január 9-én. A dísztribünön Milorad Dodik boszniai szerb elnök magasrangú boszniai szerb és külföldi vezetőkkel. Forrás: Getty Images