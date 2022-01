Kínai kapcsolattal vádolják a vezető járványszakértőt

Roger Marshall republikánus szenátor a jobboldali FOX News egyik legnépszerűbb politikai kommentátorának, Sean Hannitynek a műsorában jelentette ki, hogy Dr. Anthony Fauci befektetési jegyeket birtokol egy olyan alapban, amely kínai részvényeket is tartalmaz.

Tim Hogan demokrata politikai tanácsadó azonban arról számolt be a Twitteren, hogy mindössze 3 percbe telt megtalálnia, hogy Marshall szenátor hasonló érdekeltséggel rendelkezik.

I’m sorry, this is so stupid. Senator Marshall’s big reveal on Hannity is that Fauci owns mutual fund shares that include Chinese equity?Took me 3 minutes to find: Marshall… also owns shares in a mutual fund that invests in China — American Funds Europacific Growth A (AEGPX). pic.twitter.com/guSgAAZ2vb