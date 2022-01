Hangtalan páncélosok, robotok, lézerek - Már készülnek a jövő harcjárművei

Forró téma a harcjármű-fejlesztési piacon az önvezető technológia, a német Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) viszont úgy látta jónak, ha egy másik vezető innovációt emelnek át a járműiparból, a hibrid meghajtást és erre alapozzák legújabb harcjármű-konstrukciójukat, a Genesist. Az FFG úgy véli, a megoldás összességében jobb védettséget, terepjáró-képességeket és nehezebb észlelést eredményez. A 8x8-as katonai járművel komoly tervei vannak a német cégnek, egyszerre szeretnének belőle európai harckocsi-utódot és szállító harcjárművet csinálni. Egyébként a többcélú, IFV / APC alapú moduláris harcjárművek fejlesztése igencsak felkapott téma most a világon, Magyarországon is indulnak ilyen célú projektek.

Itt a hibrid harcjármű

Először 2020-ban mutatta be az FFG a Genesis demonstrátor-példányát; ez az egyik legelső olyan harcjármű a piacon, amely dízel-elektromos hibrid hajtásláncot használ.

A hibrid hajtástechnológia az FFG ígérete szerint sajátos előnyökhöz juttatja a harcjármű kezelőit a harctéren, például

képesek teljesen hangtalanul pozíciót változtatni,

ha akár a dízel, akár az elektromos hajtómű megsérül, a jármű működőképes marad,

az elektromos meghajtásnak köszönhetően képesek pillanatok alatt teljes nyomatékkal gyorsulni, ami jelentősen javítja a jármű terepjáró képességeit,

összességében a harcjármű kevesebbet fogyaszt, mint dízeles versenytársai.

Az elektromos motor hatótávolsága 50-150 kilométer, dízelmotorral kombinálva 600 kilométer.

Az FFG demonstrátora egy 8x8-as gyalogsági harcjármű, amely 15 tonnát nyom és 10 lövész szállítására alkalmas, egy 30 milliméteres gépágyútoronnyal szerelték fel. A vállalat azt írja weboldalán, hogy a technológiát át tudják építeni 4x4-es és 6x6-os járművekbe is.

Az FFG nem titkolja, hogy kinek szánja a harcjárművet: azt szeretnék, ha a Bundeswehr Fennek 4x4-eseinek utódját ők adnák, vagy adott esetben akár a következő generációs európai harckocsi, a Main Ground Combat System (MGCS) fejlesztésébe is bevennék őket. A Fennek amúgy a Krauss-Maffei Wegmann terméke, az FFG több harcjárművüket is átépítette, korszerűsítette, például a Wisent műszaki járműcsalád, illetve a norvég M113-asok modernizációja is hozzájuk köthető.

Sokféle újítás megy most a piacon

A brit Ajax harcjármű ígéretes fejlesztésnek tűnt, amely sok szempontból megelőzi a korát, sajnos azonban számos műszaki, finanszírozási és technikai probléma hátráltatja a projektet. Fotó: Brit védelmi minisztérium via Commons

A Genesis csupán egy az új generációs harcjármű-fejlesztési projektek közül, jelenleg számos ország számos hadiipari vállalkozása dolgozik azon, hogy olyan páncélozott járműplatformot hozzon létre, amely lényeges innovációkat tartalmaz a jelenleg elérhető eszközökhöz képest.

Nagyjából a következő csapásvonalak mentén megy a fejlesztés:

önvezető technológia, waypoint-alapú navigáció,

AI-vezérelt vagy segített tűzvezérlő rendszerek,

digitalizált kommunikációs rendszerek,

drónokkal, robotizált eszközökkel összehangolt működés,

moduláris páncélzat, fegyverzet, felszerelés,

új generációs fegyvertípusok integrációja, mint drónvédelmi lézerek,

Egyes projektek előrehaladottabbak, mint mások, de a teljesség igénye nélkül érdemes párat megemlíteni, például:

az Egyesült Államok Bradley IFV-k lecserélésére kiírt, OMFV-tenderét, melyben több vállalat többféle fejlesztése versenyez nagyjából a fenti kritériumok eléréséért,

a brit Ajax-harcjárműprogramot, amely amennyire ambiciózus, olyan sok fennakadással és problémával küzd,

az igencsak jelentős magyar érintettséggel zajló Rheinmetall Lynx-programot,

az olasz AICS-programot,

a lengyel Borsuk IFV-t,

a spanyol Dragón 8x8-ast,

de amúgy új páncélozott katonai járművek (elsősorban IFV-k, APC-k) beszerzésén dolgozik többek közt Szlovákia és Csehország is, ezek viszont aligha lesznek saját fejlesztésű harcjárművek (ellenben Magyarország jó esélyekkel pályázik ezekre a Lynxekkel).

A Rheinmetall Lynx harcjárművének gyártása, rendszeresítése és továbbfejlesztése Magyarországon is meg fog történni. Fotó: Portfolio

Magyarországnak is nagy tervei vannak

Még tavalyelőtt jelentették be, hogy Magyarország a Rheinmetall Lynx IFV-k gyártása és esetleges továbbfejlesztése mellett egy teljesen újfajta, 8x8-as páncélozott katonai járművet is fejleszteni fog, melyek célja egyrészt a hazai BTR-80-asok leváltása, másrészt pedig az exportképesség.

A magyar 8x8-as fejlesztés várhatóan a Boxereket leváltani készülő országok piacait célozhatja meg. Fotó: Rheinmetall via Commons

A fent felsorolt technológiák közül kétség kívül többet is tartalmazni fog az új, teljesen magyar tervezésű és gyártású harcjármű, úgy tudjuk, az önvezető, vagy legalább waypoint-alapú navigációs képesség, a moduláris kialakítás, az újfajta fegyverrendszerek integrációja és AI-asszisztált kommunikációs rendszerek itt is az elképzelések között szerepelnek.

A jármű sorozatgyártása a jelenlegi tervek szerint Kaposváron fog majd zajlani, az évtized második felében kezdődik.

A magyar 8x8-as projekt várható részleteiről itt írtunk:

