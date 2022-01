Megszólaltak a szakértők: ez várhat a világra az omikron tombolása után

Dr. Yvonne Maldonado, a Stanford-i Egyetem kutatója, valamint más szakértők és amerikai szövetségi intézmények szerint az omikron variáns dominánssá válása segítheti a járványhelyzet enyhülését.

Az Egyesült Államokban az omikron már visszaszorulóban van bizonyos helyeken, csütörtöki adatok alapján 10 százalékkal csökkent a fertőzöttek száma 14 államban az előző héthez képest. Ellenben 26 másik államban ugyanilyen arányban tapasztaltak növekedést.

Ennek ellenére szakértők reménykednek abban, hogy az Egyesült Államokban is a dél-afrikai példa fog érvényesülni. Az omikront ugyanis ott mutatták ki először, kezdetben nagyon gyorsan nőtt a fertőzöttek száma, később azonban relatíve rövid idő alatt vissza is estek az új esetek. Mivel hasonló jelenség volt tapasztalható az Egyesült Királyságban is, ezért ezt a forgatókönyvet valószínűsítik a többi ország tekintetében.

Dr. John Swartzberg a Kaliforniai Egyetem emeritus professzora szerint az elkövetkező 4-6 hét nehéz lehet még, és legkorábban február közepén lehet érdemi javulásra számítani a járványadatok vonatkozásában.

Swartzberg szerint a tavasz során tovább csökkenhetnek az esetszámok, amely okot adhat az optimizmusra és az emberek életét is könnyebbé teheti.

Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy addigra már a társadalom kellően nagy része lehet immunis a vírussal szemben, akár oltás, akár a betegségen való átesés útján. Szakértők azonban figyelmeztetnek, hogy a vírus nem fog eltűnni, sokkal inkább valószínű, hogy egy influenzához vagy megfázáshoz hasonló megbetegedéssé alakul át. Ezzel szemben pedig szezonális oltásokkal lehet a leghatékonyabban védekezni, a gyártóknak pedig olyan vakcinákat kell gyártaniuk, amelyek hatékonyak a variánsokkal szemben is. Természetesen mindent boríthat egy új, fertőzőbb variáns megjelenése, ennek azonban jelenleg nincs nagy kockázata.

Címlapkép forrása: Getty Images