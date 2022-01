Putyin 5 szuperfegyvere, mellyel igazán durván odacsaphat

Jelentős most a feszültség Oroszországgal kapcsolatosan, nem csupán Moszkva vélt vagy valós agresszív viselkedése miatt, hanem azért is, mert akárhogy is nézzük, Putyin elnök még mindig a világ második legerősebb haderejét tartja irányítása alatt, jelentős stratégiai csapásmérő arzenállal. Az orosz haderő nem csupán élőerejét tekintve hatalmas, hanem egyre több olyan technológiai vívmánnyal rendelkezik, amely még az Egyesült Államok haderejében sem található meg. Nézzünk meg ötöt azok közül a fegyverrendszerek, hadviselési típusok közül, amely leginkább aggasztja a nyugati hatalmakat.

Hiperszonikus rakéták

Kh-47M2 Kindzsal hiperszonikus rakéta egy MiG-31-esen. Fotó: Orosz elnöki kommunikációs szolgálat via Commons

A hiperszonikus fegyverek alighanem az évtized eddigi legnagyobb haditechnikai áttörését jelentik, teljesen új fejezetet nyitnak a stratégiai hadviselésben. Amellett, hogy a hangsebesség minimum ötszörösének (Mach 5 – 6174 km/h) elérésére képesek, a legtöbb ilyen fegyverrendszer képes a röppályájának módosítására is, ezért a jelenleg működőképes rakétavédelmi rendszerekkel lehetetlen őket elfogni. Emellett felszerelhetők akár nukleáris robbanófejekkel is.

Oroszország rendelkezik jelenleg a világ legszélesebb hiperszonikus fegyverpalettájával és egyes vélemények szerint a legütőképesebbel is. 2018 decemberében jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy sikeresen tesztelték az Avangárd névre hallgató hiperszonikus fegyverrendszert, 2019-ben pedig megindul az eszköz rendszerbe állítása is.

A következő években Oroszország újabb hiperszonikus fegyverek egész sorozatát mutatta be: 2021-ben megkezdték a 3M22 Cirkon, egy vízi célpontok semlegesítésére való hiperszonikus cirkálórakéta sorozatgyártását, ezt a fegyverrendszert ráadásul tengeralattjáróról is ki tudják lőni. Felfedték továbbá a Kh-47M2 Kindzsal légi indítású hiperszonikus csapásmérő eszköz létezését is, amely állítólag 2017 vége óta szolgálatban áll már az orosz haderőben. A Cirkont többnyire vízi, a Kindzsalt légi, az Avangárdot pedig szárazföldi platformokról lehet indítani.

Ballisztikus rakéták, nukleáris képesség

Szarmat interkontinentális ballisztikus rakéta. Fotó: orosz védelmi minisztérium via Commons

Oroszország stratégiai csapásmérő képessége még hiperszonikus rakéták nélkül is számottevő. A mai napig Moszkva irányítása alá tartozik a legnagyobb nukleáris arzenál – összesen körülbelül 6200 nukleáris robbanófejjel rendelkeznek, miközben a második helyezett Egyesült Államok „csak” 5500-zal.

Emellett rendelkeznek vagy rendelkezni fognak olyan interkontinentális ballisztikus rakétákkal is (például az RSz-28 Szarmat), melyekkel 11-15 ezer kilométeres távolságra lévő célpontokat is el tudnak találni, adott esetben nukleáris robbanófejekkel is. Ez azt jelenti, hogy akár a kontinentális Egyesült Államokat is támadni tudják.

Így tehát egy kicsit redundáns amiatt aggódni, hogy vajon „meddig tud ellőni” Oroszország, ahogy Fehéroroszországba vagy az ukrán határ körül vonul fel csapataival, hiszen stratégiai csapásmérő fegyvereivel a bolygó szinte bármely pontját támadni tudják. Nyilván az ilyen támadások kivédhetők rakétavédelmi rendszerekkel, de többek közt az izraeli-palesztin konfliktus is bizonyítja, hogy ezek közel sem 100%-os hatékonysággal működnek.

Ötödik generációs vadászgépek

Szinte közhely, hogy a modern háborúkban a légi fölény akár az egész konfliktusban lefolyásában döntő szerepet játszhat, ezzel Oroszország is tisztában van, ezért a régi katonai repülőgépeik modernizálása mellett nagy hangsúlyt fektetnek az újfajta, ötödik generációs vadászgépek fejlesztésére is. Ezeket a gépeket elsősorban lopakodó képességük és harci képességeiket döntően befolyásoló elektronikai rendszereik teszik különbbé a negyedik generációs gépektől.

Oroszországban jelenleg háromféle ötödik generációs vadászgép fejlesztése zajlik nyilvánosan, ebből egy gép, a Szu-57-es rendszeresítése már folyamatban van, ezek a gépek a MiG-29-eseket és Szu-27-eseket fogják váltani. A Mikojan PAK-DP (MiG-41) és a Szuhoj „Sakkmatt” (Szu-75) projektje még fejlesztés alatt áll, előbbi a MiG-31-eseket váltja majd, míg az utóbbi elsősorban exportra készül.

Arról eltérnek a szakértői vélemények, hogy például az amerikai F-22-esekkel, illetve F-35-ösökkel szemben mennyire tudják felvenni a versenyt az orosz gépek, de például Ukrajna nem rendelkezik ilyen gépekkel.

Elektronikus harcászat, kiberképesség

Kraszuha 4-es orosz elektronikus harcászati rendszer. Fotó: Denisz Abramov / Mil.ru via Commons

Az elektronikus harcászat, illetve a kiberhadviselés szintén egy olyan terület, ahol Oroszország kifejezetten fejlett képességekkel bír, gondoljunk csak a 2016-os amerikai elnökválasztás óta nótriussá vált orosz hackerek reputációjára. Talán ennél riasztóbb az oroszok ukrán válság, illetve szíriai beavatkozáshoz köthető tevékenysége, ahol kifejezetten katonai célokra használták fel kiberképességeiket.

Ilyen volt például az ellenséges harcosoknak való, pánikkeltő SMS-ek kiküldése, illetve mobiltelefonjaik felhasználása pontos helyzetük beméréséhez. Drónokat térítettek el, beszélgetéseket hallgattak le, de képesek akár teljes mobilhálózatokat blokkolni, érzékeny adatokat ellopni, harctéri irányítási rendszereket zavarni. Komplexebb hadműveletek esetén a kiberkatonák légvédelmi rakétarendszereket, radarokat, kommunikációs hálózatokat is képesek megbénítani egy kevésbé felkészült ellenfél esetén.

Az orosz hackerek alkalmazásában talán mégis az az egyik legnagyobb előny Putyin számára, hogy minden felelősséget le tud tagadni akár egy országos infrastrukturális hálózatot megbénító támadás után is. 2021-ben az amerikai Colonial olajvezetéket például orosz hackerek bénították meg, mely támadás miatt 17 államban kellett üzemanyaghiány miatt figyelmeztetést kiadni. Az orosz kormánynak természetesen semmi köze nem volt az ügyhöz.

Páncélosinvázió földön, vízen, levegőben

T-72B harckocsik hadgyakorlaton. Fotó: orosz védelmi minisztérium via Commons

Oroszország rendelkezik messze a világ legtöbb harckocsijával, eltérő források szerint 12-20 ezer tankot tudnak viszonylag rövid időn belül mozgósítani, melyet ki tudnak egészíteni még 25-30 ezer egyéb páncélos járművel is, illetve a világ legnagyobb tüzérségi állományával. Az orosz páncélozott harcjárművek nem elhanyagolható része ráadásul kétéltű (pl. BMP gyalogsági harcjárművek, BTR páncélozott szállítók) is, illetve viszonylag sajátos módon a deszantosokat is felszerelték páncélosokkal (pl. BMD-család).

E harcjárművek technológiai színvonala igencsak vegyes, a legnagyobb számban például modernizált, de alapvetően 40-50 éves platformon nyugvó T-72-es harckocsikat használ az orosz haderő, a másik oldalon viszont Oroszország volt az első a világon, amely kezelő nélküli páncélosokat, UGV-ket rendszeresített az Uran-9-es harcjárművek formájában.

Ha sor kerülne Oroszországgal szemben valamilyen fegyveres konfliktusra, egészen biztos, hogy az orosz haderő nagyon nagy számban alkalmazna páncélozott harcjárműveket ellenfeleivel szemben, sőt, talán azt sem túlzás állítani, hogy még rivális nagyhatalmakkal szemben is meglenne a számbeli fölényük. Nem véletlen, hogy az ukrán haderőt a külföldi nagyhatalmak elsősorban páncéltörő eszközökkel (pl. Javelin, NLAW rendszerekkel) igyekeznek felszerelni.

A számbéli fölényre alapuló páncélos doktrínát egyébként régóta követi Oroszország és jogelődje, a Szovjetunió: a keleti fronton több tízezres számban megjelenő T-34-esek nagyban hozzájárultak a náci Németország legyőzéséhez, később pedig a T-54/55-ös platform vált a világ legnagyobb példányszámban legyártott harckocsijává (értelemszerűen mára már Oroszország mindkét típust kivonta a szolgálatból).

A páncélozott szárazföldi harcjárművek szerepe a csatatéren mára persze sokat változott, az elmúlt 5-10 év konfliktusai bebizonyították, hogy a drónokkal, a modern tüzérségi eszközökkel, vagy akár szakszerűen alkalmazott gyalogsági páncéltörő fegyverekkel szemben igencsak sérülékenyek ezek az eszközök. Ettől függetlenül tankok, harcjárművek ezreivel, tízezreivel szembenézni még mindig nagy falat.

Címlapkép: Sasha Mordovets/Getty Images