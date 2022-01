Eldőlt: nem igaz, hogy az omikron-hullám enyhe lesz

Az omikron variáns halálozási rátája valóban sokkal alacsonyabb, mint az eddigi koronavírus-variánsoké, de ebből nem következik az, hogy az általa okozott járványhullám is enyhébb lesz. Ha megnézzük azokat az országokat, ahol az omikron viszonylag korán megjelent, egyértelmű a kép: az omikron már most majdnem mindenhol erőteljesebb kórházi terhelést okozott, mint a delta. Öröm az ürömben, hogy az is egyértelműen látszik, hogy az elképesztő terjedési sebessége mellett sem tud annyira súlyos járványhullámot okozni, mint az alfa. Emellett most először okkal bizakodhatunk abban is, hogy valódi társadalmi immunitás alakul ki a koronavírussal szemben. De a külföldi példák azt mutatják, hogy ennek bizony ára van.

Magyarországon elhozta az új csúcsot az omikron, és még bőven benne vagyunk az ötödik hullámban, naponta 15 ezer feletti új fertőzöttet találnak. A meredek felfutás ugyanakkor azt is jelenti, hogy a hullám lefutása is meredek lehet. A legnagyobb kérdés továbbra is az, hogy a szakértők szerint enyhébb megbetegedést okozó omikron milyen mértékben terheli meg az egészségügyet, azaz mennyi lesz a súlyos eset.

Érdemes megnézni a külföldi példákat, több ország ugyanis már előttünk jár az újabb járványhullámban, hozzánk a nyugati országoknál később érkezett meg az omikron. Az alábbiakban a külföldi példákat vizsgáljuk meg, elsősorban az európai országok helyzetét, a kontinens országainak adottságai több szempontból hasonlóak (például átoltottság, jövedelmi helyzet, egészségügyi rendszerek stb.), de ami még fontosabb: országonként néhány hét eltéréssel, de azért nagyjából egy időben zajlottak az eddigi járványhullámok is, és ez az omikron-hullámra is igaz. Az országokat földrajzi csoportonként vizsgáljuk.

A déli országok többségében már megvolt a tetőzés

A dél-európai országok példáján azt látjuk, hogy bár az omikron gyorsan új csúcsra lökte az esetszámokat (ez szinte minden vizsgált országra igaz lesz), a tetőzés relatíve hamar megvolt. Görögországban határozottan, Olaszországban és Spanyolországban lassabban, de egyértelműen lefordult az új esetek görbéje, és azóta is csökkenő trendet mutat. Egyedül Portugália példája érdekes, mert ott egy átmeneti platózás után ismét emelkedésnek indultak az esetszámok, és azóta is meredeken emelkednek (ehhez köze lehet az országban újonnan terjedő BA1.1 alvariánsnak). További érdekesség, hogy az átmeneti megtorpanás nagyjából olyan lakosságarányos fertőzésszámnál jött el, ahol a többi déli ország görbéje is tetőzött, de a portugál görbe innen egészen ellentétes irányt vett a többi országhoz képest.

A kórházi kezeltek összehasonlításakor gondban van a szemlélő, mert a déli országok adatközlése nem egységes. A kórházban kezeltek aktuális számát Görögországban az Oxfordi Egyetem adatbázisa nem tartalmazza, a heti kórházba utaltak számának változásában pedig Portugália nem szerepel. Az előző adat fontosabb, hiszen az mutatja az egészségügy aktuális terhelését, de a görög helyzet szemléltetése miatt mi az utóbbit is bemutatjuk. De kezdjük a kórházban kezeltek számának változásával:

Mind az látható, az omikron-hullámban a kórházban kezeltek száma mind Portugáliában, mind Olaszországban és Spanyolországban meghaladta a delta-hullám során a kórházban kezeltek számát,

azaz az omikron-hullám nagyobb mértékben terhelte le az egészségügyi rendszert, mint a delta-hullám.

Ezzel együtt is az mondható, hogy a fertőzésszámokban látott gigantikus rekord messze nem köszön vissza a kórházi kezeltek számában, vagyis az omikron-hullámban a fertőzöttek közül arányaiban sokkal kevesebben kerülnek kórházba. Ennek ellenére az omikron cseppet sem tűnik veszélytelen variánsnak, Spanyolországban és Portugáliában például csak az alfa-hullám idején volt több kórházi kezelt. Olaszországban az első, második és harmadik hullám is súlyosabb volt, de a delta hullám kórházi számainál az omikron-hullám sokkal rosszabb helyzetet hozott. A görög kórházi terhelésről nincs adatunk, de az látszik, hogy a kórházba kerültek heti száma egyik korábbi hullámban sem volt olyan jelentős Görögországban, mint az omikron-hullámban. Spanyolországra és Olaszországra ez nem mondható el (ebben az adatsorban Portugália nem szerepel):

Ha vetünk egy pillantást a halálozások görbéjére, ott is hasonló folyamatokat látunk, mint a súlyos esetek görbéjénél:

az omikron a deltánál sokkal több halálesetet eredményezett, de többségében nem közelítette meg a korábbi halálozási csúcsokat.

Kivétel itt is Görögország, ahol az omikron-hullám egyenesen új halálozási rekordot hozott. Fontos kiemelni, hogy a görög járványkezelés összességében a sikeresebbek között volt Európában, így a korábbi hullámok halálozási adatai relatíve alacsonyabbak voltak, míg Portugáliában fordított a helyzet. Ez némileg torzítja az összehasonlítást.

A halálozásokban még pozitív meredekséget látunk a görbékben, tehát a halálozási adatok még tovább nőhetnek, de a további növekedés már nem lesz jelentős, a kórházi számokban ugyanis már tetőzést látunk. Összességében tehát azt gondolhatjuk, hogy az omikron hullám a deltához képest növeli a halálozási számot, de az alfához és a vuhani vírus okozta második hullámhoz képest kevesebb áldozatot követel majd ez a hullám a dél-európai országokban.

Észak-Európa helyzete teljesen egyedi

Az északi országok némileg eltérő stratégiát alkalmaztak a koronavírus elleni harcban, amely egyfajta ötvözete volt a lokális és gyors elfojtásra és nyomkövetésre épülő kelet-ázsiai modellnek, valamint az általános lezárásokra épülő európai stratégiának. Az eredmény kifejezetten kedvező volt: a korlátozások ezekben az országokban voltak a leglazábbak, míg a halálozási mutatók szintén itt voltak a legkevésbé rosszak (persze több adottság is segítette őket, mint például az eleve távolságtartó társadalom, az alacsony népsűrűség, a szabályok fegyelmezett betartása, jó egészségügy stb.). Az északi négyes közül is főleg a finnek és a norvégok voltak sikeresek, a svédek pedig a másik irányba lógtak ki: itt a többi országhoz képest az általános szigor jelentősebb volt (de itt is elmaradt az európai átlagtól), lokális fellépések és hatékony nyomkövetés pedig nem volt. A svédek a halálozási adatokban is kilógnak a négy északi ország közül.

Az látszik, hogy az esetszámok bődületesen elszálltak itt is, ami a gyors elfojtást és a hatékony nyomkövetést is lehetetlenné tette.

Sőt, az északi országokban - a finnek kivételével - lefordulásról sem beszélhetünk egyelőre, és a lakosságarányos fertőzésszámok (ismét a finnek kivételével) még a déli országok számait is meghaladják. Az esetszámok tekintetében tehát már nem beszélhetünk északi csodáról, de a finn csoda még tartja magát.

A kórházi terhelés relatíve alacsony maradt az omikron-hullámban is, de a déli országokhoz képest itt egészen eltérő lefutást látunk. Finnországban például, ahol az esetszámok a legkisebb mértékben nőttek és már tetőztek is, a kórházi számok új rekordot döntöttek az omikron-hullámban. Ennek nagyon egyszerű oka van: a finnek a korábbi, kevésbé fertőző variánsok idején hatékonyan el tudták fojtani a járványt még csírájában a sok teszteléssel és a lokális fellépéssel, az omikron erre már nem adott lehetőséget. Az új kórházi rekord viszont még mindig alacsony terhelést jelent, a csúcson 700 ember sem volt egyszerre kórházban.

Igaz tehát, hogy az omikron új csúcsot hozott a kórházi "terhelésben", de ez azért van így, mert a korábbi hullámok szinte egyáltalán nem terhelték meg az egészségügyet.

Norvégiában szintén ez volt a helyzet a korábbi hullámok során, de ott egyelőre az omikron sem okozott terhelést (most ráadásul csökkenést látunk a kórházi számokban). Dániában viszont jöhet új csúcs a kórházi számokban, de komoly terhelésről ott sem beszélhetünk (1000 alatt van a kórházi kezeltek száma). Összességében tehát az északi példa nem túl beszédes számunkra, mert ott eddig sem volt igazán súlyos járványhullám, és nagy eséllyel az omikron sem fogja érdemben leterhelni az egészségügyi rendszert.

Az egyetlen releváns északi példa Svédország, amelynek a járványkezelési stratégiája közelebb áll az európai országokéhoz (azaz általános távolságtartással próbálja fékezni a terjedést), és itt már voltak súlyos hullámok. A svéd példa pedig eddig nem kecsegtető: az omikron már most majdnem annyi kórházi kezeltet eredményezett, mint az alfa, és az első hullám számai sincsenek messze. Az eddigi legsúlyosabb, második hullám kórházi terhelése még messze van, de a kórházi terhelés továbbra is meredeken emelkedik, és még nem látszik a vége. Svédországban tehát érdemben nem hoz kevésbé súlyos járványhullámot az omikron a többi variánshoz képest.

A halálozások tekintetében szintén vegyes képet látunk (lásd a fenti ábrát): Dániában és Svédországban emelkedést, Norvégiában és Finnországban csökkenést hozott a napi halálozási adatokban az omikron-hullám. Két dolgot fontos viszont elmondani: egyrészt a svédeknél és a dánoknál is messze a korábbi rekordok alatt vannak a halálozási adatok, másrészt az északi országokban a napi halálozási adatok nagyon alacsonyak, ami miatt nehezebb az összehasonlítás. Ne feledjük azt se, hogy északon még felfelé tartanak a járványgörbék, a halálozások száma is nőni fog tehát. Ugyanakkor minden jel szerint az omikron okozta halálozások száma messze elmarad majd a korábbi csúcsoktól (ebben a mutatóban ismételten Svédországot érdemes figyelni, ennek az országnak a halálozási görbéje követi ugyanis az európai - benne a magyar - mintát).

Vegyes a kép nyugaton?

A nyugat-európai országokban még a fentieknél is nagyobb szélsőségeket látunk: az Egyesült Királyságban és Írországban új csúcsok után meredek lefordulás jött, Németországban, Hollandiában és Belgiumban viszont még egyáltalán nem beszélhetünk tetőzésről. A francia adatok most épp csökkenést mutatnak, de trendfordulóról még korai beszélni.

A kórházi adatok már egyáltalán nem biztatóak: a briteknél egyedül az alfa hullám idején voltak annyian kórházban koronavírussal, mint most (de itt már látjuk a tetőzést),

Franciaországban viszont az eddigi csúcsot közelíti a kórházban ápoltak száma.

Belgiumban is jelentős emelkedést hozott a kórházi terhelésben az omikron, de a korábbi csúcs messze van, Hollandiában viszont csökkent a kórházban kezeltek száma az omikron megjelenésével. Németországból nem áll rendelkezésre adat a kórházi terhelésről, de az új kórházi ápoltak heti alakulása némileg csökkent az omikron megjelenésével együtt. Hasonló megmagyarázhatatlan divergenciákat a fenti két országcsoporton belül is láttunk. Nagyon nehéz megfejteni, hogy miért okozza Franciaországban ugyanaz a variáns a kórházi terhelés meredek emelkedését, miközben a szomszédos, hasonló adottságú Németországban az omikron megjelenése idején csökken a kórházi terhelés (a harmadik oltások aránya is nagyon hasonló).

A rejtélyes jelenség a halálozási adatokban is fellelhető: a brit görbe az eddigi szokásos pályát követi, azaz az eddigi hullámok során mindig emelkedett, majd a járványgörbe lefordulása után a halálozási adatok is csökkentek. Az Egyesült Királyságban az omikron okozta halálozás is tetőzött már, és messze nem okozott annyi halálesetet, mint a korábbi variánsok. A francia halálozási görbe is emelkedik az esetszámokkal együtt, és bár a korábbi csúcsot nem fogja elérni, az omikron okozta halálozás relatíve magas. Kis emelkedés Belgiumban is azonosítható.

És akkor itt vége is van a könnyen megérthető folyamatoknak.

Hollandiában például meredeken esik a halálozások napi száma, miközben az esetszámok meredeken emelkednek és napról-napra csúcsot döntenek, de a német halálozások is csökkennek az omikron-hullámban, rekordra növekvő fertőzésszámok mellett.

Egyesült Államok

Érdemes egy pillantást vetni a tengerentúlra is, az amerikai járványadatok ugyanis szintén kifejezetten egyedien alakultak. Az omikron új csúcsot hozott a fertőzésszámokban, ami önmagában nem egyedi eset, de

az Egyesült Államokban az omikron a kórházban kezeltek számát is új csúcsra emelte.

Ilyenre Európában ritkán került sor, és jellemzően csak olyan országokban, ahol a kórházi terhelés korábban sem volt jelentős, és így az omikron okozta új csúcs sem terhelte meg az egészségügyet. Az omikron-hullám viszont az Egyesült Államokban kifejezetten súlyos volt. Ez a halálozási adatokon is látszik: az omikron-hullám során magasabb volt a halálozások napi csúcsa, mint a delta-hullám idején, és az első hullám halálozásait is elérte - de némileg elmaradt az alfa okozta hullámtól.

Mire lehet következtetni?

Az omikronnal kapcsolatban az volt az általános várakozás, hogy enyhébb lefolyású megbetegedést okoz, mint a korábbi variánsok. Ez egyéni szinten igazoltnak tűnik: a koronavírus halálozási rátája az omikron megjelenésével drasztikusan csökkent, még a deltához képest is. A súlyosság viszont társadalmi szinten már egyáltalán nem biztos, hogy olyan jelentős mértékben csökken az omikron-hullámban. Látható, hogy vannak olyan országok, ahol a kórházi kezeltek száma az új csúcsra vagy annak közelébe nőtt, más helyeken pedig egyenesen csökkent az omikron megjelenésével. Az eltérést számos tényező magyarázhatja: eltérő átoltottság (főleg a harmadik oltás terén vannak nagy különbségek. Lásd például az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok eltérő helyzetét: előbbi országban magas, utóbbiban alacsony a felvett harmadik oltások aránya), előző járványhullámok időtartama, az eddig teljes társadalmi átfertőzöttség, az eltérő szigorúságú intézkedések, eltérő korösszetételű védettség stb.

Mindenesetre az omikron abszolút egyedi abban, hogy semmilyen jól következő, minden országban azonosítható mintát követ a járvány lefolyása - az eddigi variánsoknál azért többé-kevésbé országonként hasonló tendenciákat láttunk, csak a mértékek közt voltak eltérések. És mivel bőven vannak olyan, magas átoltottságú országok, ahol az omikron súlyos terhelést rótt az egészségügyre és jelentősen növelte a halálozást,

egyáltalán nem biztos, hogy az omikron társadalmi szinten enyhébb súlyossággal járt, mint a korábbi variánsok.

Egyedül az alfáról jelenthető ki határozottan, hogy az omikron nem fog annyi halálesetet és kórházi ápoltat eredményezni (de ne feledjük, az alfa variáns tombolásakor még nem álltak rendelkezésre az oltások), de ha a fenti országokat nézzük, az már kijelenthető, hogy a deltánál bizony súlyosabb hullámot hozott magával az omikron.

Amiben viszont szintén egyedi, és ami végül valóban jótékony tulajdonsága lehet az omikronnak, az a magas fertőzőképessége: minden korábbi variánsnál sokkal több embert fertőz meg, akik közül arányaiban sokkal kevesebben szenvednek el súlyos megbetegedést. Okkal reménykedhetünk tehát abban, hogy az omikron valóban széles körben alakít ki immunitást a társadalomban. De ennek ára lesz, mert az omikron több tízezer emberéletet követel majd Európában is - sokkal többet, mint a delta variáns.

Címlapkép: Getty Images